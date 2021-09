Így telt a 2021-es Property Investment Forum

Két év után ismét összegyűlt élőben az ingatlanszakma, a 2021-es Property Investment Forum egész napos programjai során rengeteg szakmai beszélgetést és előadást hallgathatott végig a közönség, a szünetekben és a nap zárásaként tartott állófogadáson pedig a networkingé volt a főszerep. Íme egy képes cikk arról, hogy hogyan telt a szeptember 15-e az ingatlanpiac szakértőivel a PIF-en.

Hibrid formában zajlott a 2021-es Property Investment Forum, több mint 600-an a helyszínen élőben, több mint 200-an pedig online, a képernyőn követték az idei legnagyobb ingatlanos Portfolio konferenciát.

Összesen 20 előadással, illetve 15 kerekasztal-beszélgetéssel készült a Portfolio, valamint a szakmai előadók, hogy az ingatlanpiac különböző területeinek aktualitásait mutassák be a résztvevőknek. Az általános piaci várakozások több beszélgetésben is előkerültek, de külön-külön is beszéltek a meghívott előadók az irodapiacról, a retail szegmensről, az építőiparról, a logisztikai piacról, a hotelszegmensről, a zöld finanszírozásról, a lakáspiacról, a befektetési perspektívákról, a makrokörnyezetről, a régiós ingatlanpiacról, a fenntarthatósági megoldásokról és az új ingatlanpiaci projektekről.

Nyitóelőadásában Noah Steinberg, a Wing Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint az RICS magyarországi elnöke az elmúlt időszakban szerzett rengeteg tapasztalatról, valamint az ingatlanpiac stabilitásáról beszélt.

A makrogazdasági kitekintő során Nagy Márton, Miniszterelnöki gazdaságpolitikai főtanácsadó, illetve beszélgetőtársai a hazai gazdaságot leginkább befolyásoló tényezőkről, az inflációról, a szuperciklusról, a zöld pénzekről, valamint az örökké tartó kockázatokról osztották meg a gondolataikat.

Az építőipar helyzete az egyik legaktuálisabb téma most a gazdaságban, így a konferencián is kiemelt figyelmet kapott. Scheer Sándor FRICS, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója, valamint a beszélgetőtársai erről a háborús időszakról mondták el a véleményüket a közönségnek.

A szakmai program mellett a kávészünetekben több helyszínen volt lehetősége a szakmának megismerkedni egymással.

A benti közös terek mellett ugyanis a teraszok is nyitva áltak a résztvevők előtt, hogy szűkebb körben is megvitassák az elmúlt egy-két év tapasztalatait egymással.

Nemcsak a szünetek networking lehetősége zajlott egyszerre több helyszínen a rendezvényen belül, a szakmai program is különböző termkben futott egymással párhuzamosan. Az úgynevezett "Zöld terem" délelőtti programjából a hazai ingatlanpiac mellett a régiós kitekintés sem maradhatott ki. A nemzetközi panelbeszélgetés során többek között a hazai bérlakáspiac, vagyis annak hiánya is előkerült. A későbbiekben pedig ugyanitt mutatták be a szakértők a fenntarthatósági projektjeiket és ugyanitt szavazhatott a közönség az "Év Koncepciója díj" jelöltjeire, miután a fejlesztők bemutatták az új ingatlanprojektjeiket.

A szakmai program zárásaként a közönség együtt hallhatta beszélgetni Futó Gábort, a Futureal-csoport társalapítóját és tulajdonosát, valamint Jellinek Dánielt, az Indotek vezérigazgatóját, és Noah Steinberget FRICS, a Wing elnök-vezérigazgatóját. A jövőbeli lehetőségekről a szakértőket Ditróy Gergely, a Portfolio ingatlandivízió-vezetője, a konferencia szakmai felelőse kérdezte.

A szakmai program után még nem fejeződött be a konferencia, a kapcsolatépítésre ugyanis kiváló alkalmat biztosított a délutáni állófogadás.

Többek között a délutáni órákban nyílt meg a gin bár a fenti teraszon.

A földszinti helyszíneken champagne bár, borválogatás, valamint a teraszon whisky várta a résztvevőket.

Oldott hangulatban talán könnyebb is megvitatni a legizgalmasabb szakmai kérdéseket, vagy akár megkötni az új partneri-üzleti kapcsolatokat.

Így zajlott a 2021-es PIF. Egy év múlva, 2022-ben ismét találkozunk!

Képek forrása: Mudra László, Berecz Valter, Portfolio