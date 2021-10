Nyoma sincs a válsághangulatnak: irigylésre méltóan pozitívak az ingatlanpiacon

"Magyarországon a gazdaság nagyon szépen indult, hosszú gazdasági növekedés elé nézünk, ami hatással van az ingatlanpiacra is. Szinte minden területén, akár a nehezebbnek hitt retail, az iroda, az ipari szegmensben, valamint a lakáspiacon is biztató eredmények láthatók. Nagyon dinamikusak a piacok. A gazdasági növekedés rendkívül fontos elem, mellette az infláció szinten tartása, vagy enyhe visszaszorítása is célszerű lenne, ezen kívül a tőkeerős befektetők léte is kulcskérdés, illetve az emberek jövőbe vetett bizalma is szükséges. Egyre inkább azt látjuk, hogy a szereplők mernek döntéseket hozni." - mondta el a videóinterjúban Noah Steinberg, a Wing Zrt. elnök-vezérigazgatója, a 2021-es Property Investment Forumon.A cikk megjelenését a Wing Zrt. támogatta.Címlapkép forrása: Getty Images