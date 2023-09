Brutális árcsökkenésekről és részleges összezuhanásról pletykálnak az ingatlanpiacon 

A 2020-as Covid-válság óta egy folyamatos harc, bizonytalanság, újraszervezés, átrendeződés, kihívás a hazai ingatlanpiac minden egyes szegmensének a mindennapja. Bezuhant a lakáspiac, aztán brutális erőre kapott és most megint összeomlott, eközben a retail először térdre rogyott miközben a logisztikai ingatlanokért öldöklő verseny indult, ma pedig mintha itt is fordulna a helyzet, eközben az irodaházak a home office okozta megpróbáltatásokkal és értelmezéssel küzdenek azóta, de szerencséjükre a szerződések tömege 3-5 éves, így csak mostanában és folyamatában jön el az igazság pillanata, ami ma már jóval szolidabb hatású lehet, mint lett volna 2021-2022-ben. Eközben a finanszírozást talán mindenki pontosan látja és bőrén érzi, hogy mennyire kilátástalan, de ami rosszabb, hogy bizonytalan, miközben a befektetők a legjobb vételeket keresik, de a nyomás nélküli (egyelőre) piacon nehezen mozdulnak az árak, ezért szinte befagyott minden.De tényleg ennyire sötét a helyzet és cégek tucatjai, emberek százai lesznek kénytelenek egy időre elhagyni a hazai ingatlanpiacot és csak a legerősebbek maradnak talpon? Vagy azért sokkal kedvezőbb, bizalomtelibb és árnyaltabb ez a kép a fent lefestetthez képest? Ha kíváncsi vagy a valódi válaszokra, és a legfontosabb nyilvános és háttér-információkra a hazai ingatlanpiac jövőjéről, akkor ne hagyd ki szeptember 28-án a Portfolio Property Investment Forum konferenciát, ahol a hazai ingatlanszakma több mint 650 legfontosabb véleményvezére és cégvezetője találkozik! Részletek.

Az ingatlanpiac jelenleg leginkább kivár, billeg, vegetál, túlél. Sorra jönnek a nehézségeket sugalló adatok, akár a legtöbbek számára fontos lakáspiacról, akár a kereskedelmi ingatlanok világáról legyen szó. A piac alapvető működése, a cégek fenntarthatósága (munkavállalók bére, irodák bérleti díja, rezsiköltség, adók, stb.) mind a folyamatos és stabil üzleti működésből származik.

A működést pedig a tranzakciók jelentik!

Akár eladásról, akár kiadásról legyen szó. És bár közelről sem azt éli át a piac jelenleg, mint a 2008-as pénzügyi válság alatt, de az elmúlt 6-7 év szárnyalása és az arra felépített üzleti modellek elkezdtek itt-ott repedezni, recsegni, és csak azon múlik, hogy mekkora baj lesz ebből, hogy ez a kivárás, ez fékezés, ez az óvatosság meddig tart. Ezek a „kivárás-évei”, ami a csendes gyilkos a piaci szereplők számára.

Property Investment Forum 2023 Közel egy hét múlva újra együtt az ingatlanszakma! A piacot érintő legaktuálisabb és a szereplőket leginkább lázban tartó kérdésekről, problémákról, megoldásokról lesz szó a szeptember 28-i PIF-en! Ne hagyd ki a szakmai találkozót, a kapcsolatépítési lehetőségeket!

Fájdalmas (eladói oldalon) hozamemelkedésekről, effektív bérleti díjakról, visszaszoruló bérlői igényekről, fit-out hozzájárulásokról, forgalomarányos bérleti rész visszaesésről lehet hallani helyenként. Több-bérlőssé válik korábbi székház, megjelennek az albérlet/sublease igények nem csak az irodapiacon. Ezek mind-mind olyan folyamatok, amikből persze tudatos és profi menedzsment akár pénzügyileg sikeresen is ki tud jönni, de komoly feladatokat, újragondolást, újrapozicionálást igényel a szereplőktől. Például egy 1-2 évvel ezelőtt 5-6% közötti hozamszint a prémium irodák piacán, ha mára 7-8% közé emelkedett, akkor az azt jelenti (az inflációt figyelembe sem véve!), hogy

akár 20-30%-os áresés is történhetett egyes esetekben, persze csak ha megvalósulnak a tranzakciók.

És nyilván ez itt a kulcs. Ezért látunk elképesztően alacsony számokat, hiszen a drágán megépített és kivitelezett épületeket nyilván nem szerencsés olcsón eladni, de van az a helyzet.

Teljesen érthető magatartás és jelenség, hogy senki nem akar üzletileg rosszul járni. Mit jelent ez? Ha azt érezzük (és ennek bőven megvan az oka és a háttere jelenleg), hogy a következő 6-12 hónapban változások jöhetnek, bármilyen irányba, pl. akár a háborús helyzet fokozódik, a természetei katasztrófák és azok társadalmi és fizikai hatásai erősödnek, akár az infláció és a recesszió okozta keresletcsökkenés és forráshiány, párosulva a rekord kamatokkal leveri a fogyasztást, vagy éppen ellenkezőleg, látványos javulás jön, békekötés, piacélénkülés, keresletélénkülés, beáramló külföldi tőke, kamatokat megnyesik, akkor nem lépünk. Bármelyik verzióban is hiszünk, az az alapvetés, hogy most nem vásárolunk (vagy nem adunk el), ha csak nem muszáj minden áron, mert vagy túl olcsó (eladónak), vagy túl drága lesz. Ha azonban ki akarunk vonulni a magyar piacról, amire jelenleg is van példa egyes esetekben, akkor bizony ráöntjük akár a teljes portfóliónkat a piacra, lesz, ami lesz.

Kiemelt témák a konferencián



- Piaci helyzetkép a véleményvezérekkel

- Finanszírozási lehetőségek egy extrém kamatkörnyezetben

- Az egyre szigorúbb fenntarthatósági elvárosok teljesítésének lehetőségei konkrét megoldásokkal

- Irodapiac: A 4 millió négyzetméteren túl...

- Újépítés vs. felújítás - Üzelti, szabályozási vagy társadalmi kérdés?

- A retail piac transzformációja - powered by MBSZ

- CEE - Régiós körkép a Property Forum szakmai együttműködésével

- Makrokörkép: Gazdasági helyzet az ingatlanpiac tükrében

- Befektetési piac, fókuszban a szellemhozamokkal

- FM & Energia: Idén is ez a fókusz? - Mire készüljünk télen?

- Hotelszektor: Meddig tart a kivárás?

- AI X PropTech X ConTech - Zajlik a digitalizációs forradalom a mindennapokban(?)

- Ipari és logisztikai ingatlanok - Még mindig sláger ez az alpiac?

A szeptember 28-ai Portfolio Property Investment Forum konferencián pontosan a fenti dilemmákról, az egyes alpiacok valóságáról és legkomolyabb kihívásairól és természetesen a megoldásokról és a túlélési, vagy akár növekedési lehetőségekről lesz szó. Az ingatlanpiac hagyományosan egy személyes kapcsolatokra, bizalomra, hosszú távú stratégia döntésekre alapozó iparág, ahol a szakmai networking és a találkozások ereje és hozzáadott értéke az egyik legmagasabb a gazdaságban. Aki nem akarja elhagyni, vagy feladni a hazai ingatlanpiaci tevékenységét, sőt, inkább a mostani zavaros időszakban növekedni és erősödni szeretne, az folyamatosan keresi a legjobb személyes üzleti kapcsolatépítési lehetőségeket, amik megalapozzák a következő 5-10 évének sikereit.

Az idei konferencián a hazai ingatlanszakma legfontosabb véleményvezérei mellett, mint Noah Steinberg, a WING vezérigazgatója, Futó Gábor, a Futureal-csoport társalapítója, és Jellinek Dániel, az Indotek Group vezérigazgatója mellett további közel 90-en kiemelt előadó gondolatait hallgathatják meg, a nap végén pedig éjszakába nyúló üzleti networkingre adunk teret a gin-bár, a champagne-bár, a pezsgő-bár, az osztriga-bár és további prémium ételek és italok segítségével.

Találkozz a hazai ingatlanpiac vezetőivel és legyen a tiétek is a következő évtized hazai ingatlanpiacának sikeres cégei között! Részletek és regisztráció!

Kedvcsinálónak, íme a tavalyi konferenciáról készült képes beszámoló:

Címlapkép forrása: CHUNYIP WONG via Getty Images