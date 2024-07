Új üzletágat indít a Duna House: energetikai tanácsadással segítik a felújítást tervezőket

Új üzletágat indít a Duna House: a DH Energy nevű leányvállalattal először Magyarországon lépnek be az energetikai korszerűsítések piacára, ahol elsősorban lakossági és kisvállalati ügyfelek számára kínálnak energiahatékonysági megoldásokat. A Portfolio az új szolgáltatásról, az Otthonfelújítási programban rejlő lehetőségekről és a lehetséges nemzetközi terjeszkedésről kérdezte Guy Dymschizt, a Duna House Group társalapítóját és Deme Rolandot, a DH Energy vezérigazgatóját.

XX. Property Investment Forum Az energiahatékonyságot növelő felújításokról bővebben is szó lesz a XX. Property Investment Forumon, szeptember 25-én. Kattints a részletes programért!

A Duna House az elmúlt években már több, az ingatlanközvetítéshez kapcsolódó üzletágat is elindított. Mennyire igényli a piac a folyamatos növekedést, az új szolgáltatásokat?

Guy Dymschiz: A cégcsoport folyamatosan növekszik, bővül: a nemzetközi terjeszkedés mellett, alapvető célkitűzésünk, hogy egy helyen tudjunk kínálni ügyfeleinknek mindent, ami az ingatlanhoz kapcsolódik. Az ingatlankezelés mellett, foglalkozunk pénzügyi termékek közvetítésével a Credipass, nemzetközi márkánk égisze alatt, ingatlankezeléssel, értékbecsléssel és energetikai tanúsítással is.

A szolgáltatási paletta egyre színesebb: másfél éve tervezzük ennek kibővítését az energetika irányába, amire véleményem szerint hosszútávú, több évtizedes távlatú igény mutatkozik azon a magyar piacon, ahol 4,3 millió lakóingatlan található, amiből mindössze 190 ezer épült az elmúlt 15 évben. Ebből a két adatból már lehet következtetni arra, hogy milyen energetikai állapotban is van ez az ingatlanállomány.

Guy Dymschiz Fotó: Kaiser Ákos/Portfolio

Világszerte, így az EU-n belül is egyre erősebb üzleti és támogatási környezet bontakozik ki az energetika körül, a REPowerEU stratégia például 300 milliárd eurós keretösszegből gazdálkodik. Az energetikai korszerűsítési célok kiemelt eleme az ingatlanfelújítás, szigetelés, energetikai hatékonyságnövelés. Azt is érdemes hozzátenni, hogy

az energetikai beruházások és korszerűsítések olyan életszínvonal-javulással járó, értéknövelő beruházások, melyek jelentős anyagi előnyt is biztosítanak a tudatos ingatlantulajdonosoknak.

Deme Roland: Országszerte 150-nél is több irodával vagyunk jelen, ahol az ügyfelek – akik sokszor idegenkednek ettől a témától, túl komplexnek, átláthatatlannak tartják – az új üzletág indulásával - személyesen kérhetnek tanácsot szakértőinktől. Ezzel párhuzamosan az üzletág online lábát is kialakítjuk, de a lényeg itt is azon lesz, hogy gyakorlati segítséget adjunk az ügyfeleknek.

Hogy működik a gyakorlatban a DH Energy? Pontosan milyen felújítási, korszerűsítési projektekhez kaphatnak segítséget az ügyfelek?

Deme Roland: Az új üzletág egyik kiindulópontja, hogy a cégcsoport eddig is több szálon kapcsolódott az energetikához: kiemelt figyelmet fordítottunk a fenntarthatóságra, az energiahatékonyságra, valamint a megújuló energia termelésére is. A vállalatcsoport jelentős ismeretekkel rendelkezik a hazai ingatlanok energetikai állapotáról, hiszen az Energetikai Tanúsítvány Kft. az elmúlt években több ezer energetikai tanúsítvány kiállítását végezte el, így támogatva az ingatlan tulajdonosokat az értékesítés előtt álló ingatlanok energetikai állapotának meghatározásában.

A DH Energy szakértői részletesen tudják majd tájékoztatni ügyfeleinket a kapcsolódó lehetőségekről: a fűtési/hűtési/légkezelő rendszerek, valamint világítás korszerűsítéséről cseréjéről, az utólagos szigetelések elvégzéséről, a nyílászárók cseréjéről, vagy éppen a napelemek, napkollektorok vagy energiatárolók beépítésének kérdéseiről, az okosotthonok kiépítésérő.

Deme Roland Fotó: Kaiser Ákos/Portfolio

Az irodákban a szakértőkkel az ügyfél át tudja beszélni az energetikai korszerűsítés részleteit az alapoktól indulva, közérthetően, a részleteket is megismerve.

A tanácsadási tevékenységen túl komplett megoldást szeretnénk kínálni ügyfeleinknek, a termékbeszerzéstől, a finanszírozáson és projekt menedzsmenten át egészen a kivitelezésig,

amely utolsó fázist egy országos alvállalkozói hálózaton keresztül tervezzük megvalósítani.

Július elsején indult az új Otthonfelújítási program: mennyire tudnak kapcsolódni erre, mennyire illeszkedik a pályázati felkészítés az új cég üzleti modelljébe?

Guy Dymschiz: Az elmúlt időszakban jelentős lakossági pályázatokkal találkozhattunk az energetikai korszerűsítés témakörében, a néhány hete elindult Otthonfelújítási program ezek közül is kiemelkedik. A hazai lakóépületek legalább 80 százaléka 1990 előtt épült, a lakásállomány nagyjából 40 százaléka pedig energetikai szempontból rossz kategóriába sorolható, a lakóingatlanok energiahatékonyságának javítása indokolt.

Becslések szerint a program során mintegy 20 ezer ház energetikai korszerűsítése valósulhat meg, 108 milliárd forintnyi forrásból. Természetes tehát, hogy ez a program számunkra is fókuszterület: a programban szinte a kezdeti szakasztól részt veszünk, egy külső stratégiai partnerrel együttműködve. Hasonló együttműködéseket a jövőben is tervezünk.

Deme Roland: Mivel Magyarország teljes területét lefedjük értékesítési hálózatunkkal, nem lokálisan, egy földrajzi régióban indítjuk az új szolgáltatást, hanem országos szinten, és ilyen tekintetben az a célunk, hogy megfelelő kivitelezési kompetenciával bíró partnerekkel dolgozzunk együtt – saját erőforrásaink mellett, az aktuális pályázati lehetőségekre is fókuszálva.

Az új üzletág egyedi szaktudást is igényel: mennyire tudják ezt megoldani saját erőforrásból, az eddigi kollégák átképzésével, vagy szükséges új munkaerőt is bevonni? És hogy reagáltak erre a fejlesztésre az irodákat működtető franchise partnerek?

Guy Dymschiz: Ingatlanközvetítő kollégáink továbbra is a saját szakterületükkel foglalkoznak majd, nem célunk, hogy ingatlanos szakembereket delegáljunk az új területre. Ebből is következik, hogy a területre külön szakértői csapatot telepítünk, olyan munkatársakat, akik megfelelő energetikai szaktudással rendelkeznek - hasonlóan működik pénzügyi közvetítéssel foglalkozó üzletágunk is. A toborzás folyamatosan zajlik, év végére a tervek szerint az ország jelentős részét lefedjük majd.

A csapatot vezérigazgatóként és résztulajdonosként Roland vezeti, akinek komoly szakmai tapasztalata van ezen a területen. Roland a DH Energy Zrt. vezetése mellett 20%-os tulajdonrésszel is rendelkezik a részvénytársaságban, amelynek maradék 80%-át a Duna House cégcsoport birtokolja. A DH Energy Zrt. 3 fős igazgatóságának tagjai is hárman vagyunk, Schilling Dániellel, a cégcsoport pénzügyi igazgatójával.

Deme Roland: Franchise partnereink nyitottak az új üzletág indulására, részben az ösztönzés is tőlük származik. Bízom benne, hogy kis-és közepes városokban, járási székhelyeken kiemelkedő népszerűsége lesz a szolgáltatásnak: van, ahol már az elmúlt napokban is érkeztek érdeklődők.

Terveznek külföldi terjeszkedést is az új üzletággal?

Guy Dymschiz: Azt gondolom, hogy az új üzletág Magyarországon unikálisnak számít, és a régiós országokban is van helye a piacon. Határozott célunk, hogy egy fokozatos építkezéssel, a potenciális magyar sikerek után nemzetközi piacra lépjünk ezzel a tevékenységgel.

A sikeres magyarországi bevezetés után a Duna House Group többi országában tervezzük indítani a szolgáltatást, amelyek közül több a hazai viszonyokhoz hasonló ingatlanállománnyal rendelkezik, gondolok itt elsősorban Lengyelországra.

A cikk megjelenését a Duna House Group támogatta.

Címlapkép forrása: Kaiser Ákos/Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ