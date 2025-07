Trump eltörölne egy adót, a lakáseladóknak kedvezne vele

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy kormányzata fontolgatja a lakóingatlanok értékesítésén elért tőkenyereség adómentessé tételét - írja a Reuters.

"Ha a Fed csökkentené a kamatokat, erre nem is lenne szükség" - nyilatkozta Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón.

De fontolgatjuk, hogy ne legyen tőkenyereségadó a házak eladása után

- fogalmazott. Ugyanezen a sajtótájékoztatón a Fed elnökének a tevékenységét is újra kritika alá vette:

Jelenleg az ingatlanok értékesítéséből származó nyereség, más eszközökhöz hasonlóan, tőkenyereségadó-köteles. Az adó progresszív, és az elsődleges lakóingatlanok eladása esetén jelentős kedvezmények érvényesíthetők.

Marjorie Taylor Greene republikánus képviselő Trump kijelentését úgy értelmezte, hogy az elnök támogatja az általa javasolt "No Tax on Home Sales Act" (Törvény a lakóingatlanok értékesítésének adómentességéről) című törvényjavaslatot, amely megszüntetné a szövetségi tőkenyereségadót az elsődleges lakóingatlanok értékesítése esetén.

"Köszönöm, Trump elnök, hogy támogatja a No Tax on Home Sales Act törvényjavaslatot!" - írta Greene az X platformon. "Ön megdolgozott érte. Meg is kellene tartania. Fogadtassuk el ezt a törvényjavaslatot!"

A Kongresszus nemrégiben olyan jogszabályt fogadott el, amely állandósította a Trump első elnöksége alatt, 2017-ben elfogadott széles körű adócsökkentéseket. A törvény emellett teljesítette Trump kampányígéreteit, új adókedvezményeket biztosítva a borravalókra, túlórákra, időseknek, illetve az autóhitelekre.

Trump politikai ellenfelei szerint az intézkedések főként a gazdagoknak kedveznek, és több eer milliárd dollárral növelik az amerikai államadósságot, amit csak részben ellensúlyoz a szegényeket érintő egészségügyi és egyéb juttatások jelentős csökkentése.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ