Harold James, Nagy Márton, Csányi Péter, Zsiday Viktor: alakul az őszi gazdasági csúcskonferencia programja

Október 7-én rendezi meg a Portfolio a hagyományos, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő gazdasági-üzleti csúcskonferenciáját, a Budapest Economic Forumot. Az esemény programja lassan összeáll, idén is a gazdaságpolitika legfontosabb irányítói, a legnagyobb és legbefolyásosabb magyar cégek vezetői, hazai és nemzetközi elemzők és közgazdászok tartanak velünk, hogy megvitassuk a magyar gazdaság kilátásait.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 Minden kérdés terítékre kerül a magyar gazdaságról. Hazai és nemzetközi szakértők mondják el a véleményüket.

Már hagyományosan a Budapest Economic Forum a Portfolio éves konferencianaptárában a gazdasági-üzleti csúcskonferencia, ahol

a makrogazdaság mellett rendre szóba kerülnek a legfontosabb aktuális kérdések, mint például az energiaárak, a finanszírozási lehetőségek, a geopolitika.

Az eseményre minden évben igyekszünk a hazai előadók mellett neves külföldi vendégeket meghívni, az idei konferencián Harold James, a Princeton Egyetem professzora már biztosan előadást tart majd. A történész-közgazdász elsősorban a geopolitikával és a vámháborúval kapcsolatban fejtette ki véleményét az elmúlt hónapokban, szóval biztosan aktuális és fontos üzenetekkel érkezik.

Harold James Princeton University, Professor of History and International Affairs Tovább … Tovább

A magyar gazdaságpolitika irányítói közül eddig is rendszeresen részt vett a Budapest Economic Forumon Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki idén már kibővített szerepkörrel érkezik, hiszen az év elején a Pénzügyminisztérium feladatait is átvette. Így már nem csak a gazdasági tervezés, hanem például a fiskális politika is az ő asztala, vagyis több kulcsfontosságú kérdésben is kompetens a kormány terveit illetően.

Nagy Márton Magyarország Kormánya, nemzetgazdasági miniszter Nagy Márton 2024. január 1. óta a nemzetgazdasági miniszter, 2022. májusától a gazdaságfejlesztési miniszter, korábban Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója volt. Okleveles közgazdász. 1998 és Tovább … Tovább Nagy Márton 2024. január 1. óta a nemzetgazdasági miniszter, 2022. májusától a gazdaságfejlesztési miniszter, korábban Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója volt. Okleveles közgazdász. 1998 és

Azt is megszokhatták már a gazdasági csúcskonferencia résztvevői, hogy a legnagyobb magyar vállalatok vezetőit nyerjük meg, hogy adjanak elő. 2024-ben velünk volt többek között Csányi Sándor és Hernádi Zsolt, az idei Budapest Economic Forumon pedig már biztosan előad majd Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója. Az ő előadása azért is lesz különösen izgalmas, mert néhány hete élesen bírálta a kormány gazdaságpolitikáját, az euró bevezetését szorgalmazta, illetve a kiszámíthatatlan gazdaságpolitika ellen emelt szót.

Csányi Péter OTP Bank, vezérigazgató-helyettes Csányi Péter közgazdász, vállalatirányítási és pénzügyi szakértő. 2016 augusztusa óta ügyvezető igazgatóként vezette az OTP Bank digitális értékesítésért és fejlesztésért felelős igazgatóságát. 2 Tovább … Tovább Csányi Péter közgazdász, vállalatirányítási és pénzügyi szakértő. 2016 augusztusa óta ügyvezető igazgatóként vezette az OTP Bank digitális értékesítésért és fejlesztésért felelős igazgatóságát. 2

Természetesen idén sem hiányozhatnak az októberi konferenciáról a hazai és nemzetközi elemzők, szakértők, közgazdászok. Jön például Zsiday Viktor befektetési szakember és Bod Péter Ákos, az MNB volt elnöke, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. Mindkettőjüktől karakteres véleményt szoktunk meg, vélhetően most sem okoznak majd csalódást azoknak, akik hasonló megszólalást várnak tőlük.

Bod Péter Ákos Budapesti Corvinus Egyetem, MTA doktora, egyetemi tanár Bod Péter Ákos a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, az MTA doktora. 1975-ben szerzett közgazdasági diplomát Budapesten, kutatóintézeti munkát végzett, hazai és külföldi egyetemeken oktatott 1 Tovább … Tovább Bod Péter Ákos a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, az MTA doktora. 1975-ben szerzett közgazdasági diplomát Budapesten, kutatóintézeti munkát végzett, hazai és külföldi egyetemeken oktatott 1

Címlapkép forrása: Portfolio