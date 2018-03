Csúszik a két ingatlanóriás egyesülése

Érdekelnek a legnagyobb ingatlanpiaci sztorik? Akkor jelentkezz az FM & Office Konferenciára! A legnagyobb bérlők egy asztalnál | Lézerszkennelés és BIM | Z generációs igények | PropTech | Wellbeing | Új irodafejlesztések | Mindez egy helyen, az április 19-i FM & Office Konferencián! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A két cég egyesülési folyamata már évekkel ezelőtt elkezdődött, amikor 2016 áprilisában bejelentették, hogy az orosz milliárdos, Boris Mints által birtokolt O1 Group eladja 25 690 163 darab CA Immo részvényét az osztrák Immofinanz ingatlan vállalatnak. A tranzakció 604 millió eurós összértékével az Immofinanz 26 százalékos tulajdonrészhez jutott a CA Immo-ban, de a vállalat stratégiája már akkor a magasabb kockázatú orosz eszközállomány eladása volt.Az orosz portfólió értékesítése tavaly év végén megtörtént, de az egyesülés 2018-ban nem valószínű hogy végbemegy, egyelőre több stratégiát is vizsgálnak, akár a CA Immo nyereséges értékesítése is szóba jöhet.Az Immofinanz Magyarországon 11 ingatlanból álló irodaportfólióval és több mint 163 ezer négyzetméter bérbe adható összterülettel rendelkezik, valamint nevéhez kapcsolódik a Stop Shop üzletek működtetése is.