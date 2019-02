Hullanak az ingyenmilliók a használt lakásokra: itt a teljes lista

Érintett települések

A falusi CSOK tervezett szabályai szerint az érintett falvakban élők lakás vásárlására, korszerűsítésére és bővítésére is igénybe vehetik - függetlenül attól, hogy új-e lakás, vagy sem (a korszerűsítésnél az összeg fele vehető igénybe). Az elérhető összegekre pedig az új lakásokra eddig vonatkozó általános CSOK-szabályok érvényesek: egy gyermek esetén 600 ezer, két gyermek esetén 2,6 millió, míg három gyermek esetén 10 millió forint.

Lakáspiaci hatások

Részletekért kattints a képre!

Pest megye példái

A falusi csok az 5000 fő alatti településeket érinti, azokat, ahol a lakosságszám 2003-hoz képest nagyobb mértékben csökkent, mint az országos átlag (ahol a 2003. január 1-jei népességszámhoz képest nem éri el a 95 százalékot a mostani népesség.) - mondta el Gulyás Gergely, csütörtöki sajtótájékoztatóján.A KSH adatai szerint Magyarországon összesen 3155 település van, amelyből a tavalyi évben 2874 település népessége nem érte el az 5000 főt, ezek közül azonban több mint 1000 olyan település volt, amelynek növekedett, vagy az országos átlagnál alacsonyabb mértékben csökkent a népessége, vagyis amelyre nem érvényes a bevezetésre kerülő 5 százalékos intézkedés. (Itt van egy több, mint 200 darabos különbség a kormányinfón elhangzott adathoz képest, amit akár az eltérő statisztikai módszer/kerekítés/vizsgált évek is magyarázhatnak). Számításaink szerint tehát összesen 1799 település marad, amelyre igénybe lehet venni az új, falusi csok-ot.Az 5000 főnél alacsonyabb népességű települések közül a budapesti agglomerációban, vagy a megyeszékhelyek közelében lévő községek demográfiai szempontból eddig is kedvező helyzetben voltak, ugyanis a városoknál alacsonyabb ingatlanárak miatt sokan döntöttek úgy, hogy ott vásárolják meg vagy építik fel otthonukat.Feltehetően ez is szerepet játszott abban, hogy a mostani támogatás igénybevételének egyik fő kritériuma, hogy az adott település népességszáma az elmúlt 15 év (2003. január 1. óta) során legalább 5 százalékkal csökkenjen. Ezzel egyébként a Pest megyében található 5000 fő alatti települések legnagyobb része ki is esik, mindössze 21 település marad, ahol igénybe lehet venni a támogatást.Vidéken természetesen már bővül a támogatásra alkalmas települések köre, azonban ott is inkább azok a községek kerülnek be a támogatásra alkalmas települések közé, amelyek távolabb vannak a megyeszékhelyektől és közlekedési szempontból is kedvezőtlenebb helyzetben vannak.Bár a budapesti agglomeráció nem feltétlenül csak Pest megyét jelenti, különösen Székesfehérvár irányába nyúlik túl a megyehatáron, az egyszerűség kedvéért egyelőre Pest megyére néztük meg, hogy a kritériumok alapján mely településeken lehet igénybe venni a támogatást.

Érdekesség, hogy ezek a települések Pest megye Budapesttől legtávolabbi pontjain helyezkednek el, tehát kicsi az esély arra, hogy valaki innen ingázzon napi szinten Budapestre és ahogy írtuk, feltehetően a megyeszékhelyektől való távolságok esetében is hasonló eredményre jutnánk.A Ceglédtől és Szolnoktól is 15 km-re lévő Köröstetétlenen például ma semmiféle választási lehetőség nincs, mindössze egyetlen ház eladó. Ötmillió forintért juthatunk hozzá egy kétszobás, 81 négyzetméteres, közepes állapotú ingatlanhoz, ami egy 650 négyzetméteres telken áll. A jó vonatközlekedésű Szobon viszont nagyságrendekkel jobb a helyzet: elég sok ötszobás házat kínálnak, nem is horror áron, 14-20 millió forintért. Ezért a pénzért 120-150 négyzetméteres otthont kaphatunk, a telek sem kicsi, 1200 négyzetméteres. Öt észak-börzsönyi falu is rákerült a listára, de egyikben sincs 8-10-nél több eladó ház, igaz, egy háromgyerekes család itt vígan elélhet egy 70-90 négyzetméteres házban, és az árcédulán nem lesz több most, mint 6-8 millió forint.

Magyarország községeiben az MNB Lakáspiaci Jelentése szerint tavaly átlagosan 80 ezer forintos négyzetméterárakkal találkozhattunk, ami azt jelenti, hogy a 10 millió forint elegendő lehet egy 125 négyzetméteres családi ház megvásárlására is, ami kétségtelen, hogy jelentős segítség a vásárlás előtt állók számára. Arra azonban kicsi az esély, hogy valaki a központi városokból ennek hatására költözzön ki valamelyik érintett településre, ez a támogatás inkább abban segíthet, hogy az a nagyjából 2-2,5 millió ember, aki az érintett településeken él, ne akarja mindenáron elhagyni a települést, vagyis lelassuljon a periférikus elhelyezkedésű falvak elnéptelenedése.