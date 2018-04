Megszorongathatja a lakáskereső-óriást a legújabb fejlesztés?

Az alapító csapattal már az egyetem óta jól ismerjük egymást. Információs technológiai szakra jártunk, így nagy tapasztalatunk volt webalkalmazások, mobilalkalmazások fejlesztésében. A Livlia ötlete előtt kijártuk a hagyományos fejlesztői ranglétrát. Mindig az vezérelt minket, hogy szeretnénk többet és gyorsabban tanulni, mint amit az egyetemen tudnánk. Évekig szoftvert fejlesztettünk, majd 2014-ben - amikor Magyarországon is beindult a startup-boom - fogalmazódott meg bennünk a gondolat, hogy jó lenne egy saját terméket létrehozni. Első vállalkozásunk során reptereknek fejlesztettünk egy globális szolgáltatást, ami kezdetben igen ígéretes volt, de az értékesítési ciklus hosszúsága és a kezdeti tapasztalatlanság miatt végül kudarcot vallott. Annak ellenére, hogy ez megtörtént, rengeteg értékes tudást és tapasztalatot kaptunk a cég magánbefektetőitől. Úgy gondolom, hogy a legjobbaktól tanultunk és saját bőrünkön tapasztaltuk, hogyan nem kell egy vállalkozást építeni. Ezután természetesen nem álltunk meg a fejlesztésekkel, de saját megoldások helyett hagyományos szoftvereket fejlesztettünk, ezenkívül felgyülemlett tapasztalatunkat hasznosítva beszálltunk tanácsadóként több hazai startupba. Másfél éve jutottunk el arra a pontra, amikor készen álltunk rá, hogy kamatoztatható tapasztalatként tekintsünk az előző vállalkozásunkra, és mindazt, amit pozitívumként magunkkal vihetünk, építsük bele egy következő termékbe, immár rutinosabban felmérve a piaci viszonyokat. Itt fogant meg a Livlia ötlete.Az igazi választ akkor kaptuk meg, amikor a termék első verziójával elkészültünk, és bemutattuk későbbi első ingatlanirodai partnereinknek. Ők adták meg a visszaigazolást arra, hogy olyan igényt tudunk kielégíteni a hazai ingatlanpiacon, amit a többiek nem. Felfedeztük, hogy a jelenleg piacon lévő szolgáltatók mind az üzleti, mind a magánfelhasználóiknak szeretnének eleget tenni, de túl nagyok ahhoz, hogy agilisan lépést tartsanak a jelenlegi technológiai vívmányokkal. Főleg a magánszektor számára kínált szolgáltatások tekintetében nem tudnak olyan megoldásokat kínálni, amit például Észak-Amerikában a lakáskeresők teljesen alapszolgáltatásnak tekintenek.Mindnyájan ismerjük azokat a portálokat, ahol a keresés gomb megnyomása után számos esetben számunkra irreleváns ingatlanokkal találkozunk, akár többször is. A Livlia merészen vágta át ezt a gordiuszi csomót: az oldalon nem az a hirdető kerül a lista elejére, aki többet fizet, hanem aki az általunk fejlesztett minőségi értékelésen a legtöbb “pontszámot" éri el. Ezt a számot pedig az adott hirdetés tartalmának elemzése alapján generálják: minél több, jó minőségű képet, alaprajzot, adatot adunk meg az ingatlanról, annál értékesebb lesz a felhasználók számára. Külön szűrhetők a Livlia minőségbiztosítási rendszerén megfelelt ingatlanok is. Ez alátámasztja az oldal hitelességét is: amit itt találunk, az valóban minőségi, informatív hirdetés.A hagyományos ingatlanportálokon ár és méret alapján szűrhettük a kínálatot, pedig valójában élethelyzetek alapján választunk: nem négyzetmétereket keresünk, hanem tereket, hangulatokat, megoldásokat. A Livlia népszerűségének egyik jelentős oka a perszóna alapú keresés: intelligens rendszerük az alapján kategorizálja a feltöltött ingatlanokat, hogy mely élethelyzetben ideálisak a vevő számára. Így könnyedén találhat magának otthont diák, egyedülálló, pár, család vagy épp befektető egyaránt.Azokra is gondoltunk, akik a hirdetési szöveg megírásánál akadnak el: felmérésünk szerint az egyik legfontosabb adat egy ingatlan bemutatásánál a szöveges leírás. Ez alapján olyan rendszert fejlesztettünk, amely az ingatlan megadott adataiból tökéletes hirdetési szöveget generál, amelyet elfogadhatunk vagy kedvünk szerint bővíthetünk. És hogy a technikai újításoknál maradjunk: a Livlia Magyarországon elsőként kínálja a Facebook Messengeren a Livliabot szolgáltatást, amely néhány adat alapján a Messengeren belül ajánlja fel megtekintésre a legfrissebb, számunkra ideális ingatlanokat.

Kiemelt célunk, hogy vezető ingatlanszolgáltatásokat hozzunk létre külső partnerek szolgáltatásainak becsatolásával - hiszünk abban, hogy mindenki csinálja azt, amiben a legjobb. Ilyen például a 3D Ingatlan, amely USA vezető 3D ingatlantérképészettel foglalkozó szolgáltatását honosította Magyarországon. A világ három vezető ingatlanportálja is ezt használja ingatlanok feltérképezésére, Magyarországon pedig mi leszünk az elsők, akik ezt alkalmazzák. Mind minőségben, mind alkalmazhatóságban kiemelkedik a jelenleg hazánkban elérhető hasonló szolgáltatások közül. Ez számunkra prioritás: nem elégszünk meg félmegoldásokkal.Nagyon fontos, hogy higgyünk a termékben és abban, hogy ez egy nagyon hasznos szolgáltatás lesz - mi is ezt tettük és tesszük. Legalább ilyen fontos azonban, hogy valóban piacképes legyen, amit kínálunk. Nulladik lépésben eljutottunk arra a pontra, ami szerintünk egy ingatlanportál minimális funkcionalitását lefedi: ingatlankeresés ár, méret és egyéb kiemelt szűrőfeltételek alapján térképalapon. Amikor a termék megfelelt a fenti feltételeknek, 2017 nyár elején azonnal kértük az ingatlanszakma visszajelzéseit, és a termékbe beépítettük a számukra fontos további funkciókat. A számunkra is meglepően gyors és eredményes “tapogatózó" szakasz eredményeként a pénzügyi befektetést egy olyan időszakban kaptuk, amikor már több mint 200 irodai partnerünk volt. Számunkra és a befektető számára is ez validálta a szolgáltatást B2B részről. B2C szempontból pedig minden demográfiai csoportban végeztünk kutatásokat és tisztán látható volt az igény erre a szolgáltatásra.A szolgáltatás kezdetben ingyenes volt. Az ingatlanirodák ebben az időszakban regisztráció után minden költség nélkül jelentethették meg teljes ingatlanállományukat a Livlián. Meglepően sokan fektettek belénk bizalmat, számomra ez volt az első pozitív élmény. Ismerve az itthoni ingatlanpiaci környezetet sokkal kisebb rugalmasságra számítottam. Ennek ellenére partnereink nagyon gyorsan adoptálták a technológiát, és rájöttek, hogy van egy olyan szolgáltatás, amely alternatíva lehet számukra a jelenlegi piaci szereplőkkel szemben.Jelenlegi csomagjaink egyelőre tájékoztató jellegűek. Minden partnerünkkel folyamatosan egyeztetünk annak érdekében, hogy valóban a számukra legideálisabb megoldást nyújthassuk. Április 1-jétől a szolgáltatásunk előfizetési díj ellenében vehető igénybe, jelenleg folynak a tárgyalások a franchise irodákkal és a piac kisebb szereplőivel is. Nagyon jó látni, hogy a magyar ingatlanpiac szereplői beállnak egy ilyen termék mögé, és egy emberként fektetnek be ebbe a szolgáltatásba - látva benne a hosszútávú perspektívát.Azt látom, hogy itthon a startup szcéna azért nem halad jó irányba, mert sokan egy valódi MVP (minimum valuable product - kész alaptermék) létrehozása előtt kapnak tőkét befektetőktől, akár piackutatás, akár valódi pénzügyi tervezés nélkül. Ezt a tapasztalat mondatja velem: az előző vállalkozásunk épp ezek hiánya miatt nem hozta az eredményeket. A 0. napon viszonylag nagy tőkét szereztünk, miközben nem voltunk felnőve a feladathoz, és a piac sem állt készen rá. Most saját tőkéből fejlesztettünk egy terméket, fejlesztettük a csapatot, eljuttattuk a szolgáltatást egy olyan szintre, hogy lehessen egy minimálisan működő, bemutatható termékünk. Csak ennél a pontnál gondoltuk úgy, hogy érdekelhet egy pénzügyi befektetőt, szigorúan azzal a feltétellel, hogy nem lehet intézményi befektető, csak magánszemély.A megfelelő magánszemély befektetők garantálják számunkra, hogy gyorsak lehessünk. Egy ilyen piacon a költségeket rengetegszer kell ide-oda allokálni, és a magánszemélyeknek van meg a megfelelő flexibilitásuk ehhez, ellentétben a mamut intézményi befektetési csoportokkal. Ezen az úton haladva jutottunk el egy magánszemélyekből álló befektetői csoporthoz, ők szálltak be a projektbe. A hatékonyságunk bizonyítéka, hogy túl vagyunk a második körös tőkeemelésen is.A Livlia a szerelemgyerekünk jelenleg, és hosszú távon is azt tervezzük, hogy az marad. Úgy gondolom, hogy ha egy olyan döntési helyzetbe kerülünk, hogy ezt a sztorit egy sokkal jobban hozzáértő és hatékonyabb csapat veszi át, és ennek a vége egy exit, akkor az egy jó irány. Ha ez szimplán egy felvásárlás, aminek a vége az, hogy ezt a szolgáltatást megszünteti a konkurencia, az számunkra nem opció. Ameddig hatékonyan tudjuk végezni a feladatainkat, ameddig hiszünk benne, hogy valóban változtathatunk a hazai ingatlanpiacon, és a partnereink is mellettünk állnak, addig sajátunkként gondozzuk, de ha úgy látjuk, hogy létezik olyan szereplő, aki a céljainkkal egyetértve még nagyobb hatékonyságot tud elérni, akkor egyértelműen az értékesítés mellett döntünk.