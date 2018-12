Poroszkálás, gyorsulás, padlógáz - Mit tettek a nagy autógyárak a magyar lakásárakkal?

Győr

Az autógyár az autóipari városok között az élre lökte Győrt a lakásárak tekintetében. 2016 elejétől 2018 elejéig 2 év alatt 65 ezer forinttal növekedtek a négyzetméterárak arrafelé.

Kecskemét

Az autógyár mérnökei és szakmunkásai először a bérlakáspiacon jelentek meg, egy körülbelül 80-100 négyzetméteres lakásért havonta 240-280 ezer forintot fizettek. A felső vezetőket és családtagjaikat egy 25-30 házból álló kis lakóparkban helyezték el.

Győrben 25 éve van jelen az Audi, a látványos fejlődést megakasztotta a válság, de az utóbbi néhány évben magasabb sebességre kapcsoltak. Kezdjük a mélyről, amikor nagyjából 10 éve az izraeli Engel Group nem tudta folytatni a nagy ívű tervét: az egykor a Rába csarnokainak helyet adó, mintegy 43 hektáros területen több tízmilliárd forintos beruházás eredményeként 5-6 ezer új lakást, óvodákat, iskolát, ligetet, sétálóutcát és üzleteket ígért. Az első ütemig jutott, majd csődöt jelentett, és eltűnt. Félbeszakadt a győri Dália-palota kivitelezése is, a lakók és a kivitelezők futhattak a pénzük után.A bukás miatt a következő években sok kisebb helyi vállalkozó beérte a 10-20 lakásos társasházakkal. Számottevően megélénkült viszont a bérlakáspiac, szinte minden érintett abban reménykedik, hogy a bővülő autógyárban és a beszállítói körnél dolgozók ismét megdobják a keresletet, és sikerül hosszabb távra bérbe adni az otthonokat. Jelenleg mintegy 7-8 százalékos bruttó hozam a reális. Győrben most három lakóparki beruházásnál dolgoznak.A kiskereskedelmi fronton három nagy klasszikus központ, egy strip mall és számtalan diszkont áruház közül válogathatnak a vásárlók. Az első csoportnál az Árkád a legnépszerűbb, az ETO Park viszont szenved, főleg a tulajdonos Quaestor kálváriája miatt. A strip mallnál nem volt bővülés, viszonylag stabil a forgalom, a diszkontok azonban évről évre mind számban, mind forgalomban növekednek, részben a folyamatosan gyengülő forint miatti külföldi bevásárlóhullám miatt.Kecskeméten 10 évvel ezelőtt mindenki építkezni akart vagy lakást, telket venni, mondván: a németek majd tömegesen fognak odaköltözni, és sok magyar is letelepszik. A válság azonban leállította a tervezéseket, azok leporolására 7-8 évet kellett várni.A Mercedes gyárnak is köszönhető, hogy az elmúlt hét évben közel megduplázódtak az ingatlanárak, így az alföldi városban a téglalakások ára Sopron és Győr után a harmadik legdrágább a vidéki városok sorában. A 100-130 négyzetméteres, új építésű családi házakért 370-450 ezer forintot kérnek négyzetméterenként. A hasonló nagyságú, 6-10 éves, viszonylag korszerűnek mondhatók esetében nagyobb a szórás, ott 300-400 ezer forint a négyzetméterenkénti átlagár. Az Otthon Centrum szerint a jelentős munkahelybővítések nyomán akár 10 százalék körüli hozam is elérhető. Kecskeméten jelenleg 2 nagyobb lakásberuházás is zajlik.Az egykori Sport Hotelt 2011-ben adták át felújítva, akárcsak a Hotel Három Gúnárt, de az igazi nagy lépést két évvel később tette a város: 3,5 milliárd forintért elkészült a 136 szobás Four Points by Sheraton szálloda és konferencia-központ, ezzel megtelepedett a városban az első nagy nemzetközi hotelmárka. Az első években és azóta is nagyon sok a Mercedeshez érkező vendég. Új még a Gokart stadion és a Versenyuszoda, mindkettőt 2012-ben vehették birtokba.

Kép forrása: MTI Fotó: Ujvári Sándor

Debrecen

Jelenleg átlagosan 100 ezer forintért lehet lakást bérelni havonta. Az újszerű lakások ára 335 ezer forint körül mozog négyzetméterenként, az újaké 360-370 ezer forint. A bérbeadók 7-8 százalékos bruttó hozamra számíthatnak.

Debrecenben a nyolc és fél évvel ezelőtti kormányváltás nagyon meglökte a fejlesztéseket, sokkal több központi pénz áramlott oda, mint azt megelőzően, de a város maga is indított fejlesztéseket, főleg a közlekedési és a turisztikai infrastruktúra javítása érdekében. A nagyerdei futballstadion mellett példaként említhetjük a Divinus Hotel bekapcsolását a távhőrendszerbe. Ez a város első ötcsillagos szállodája, a 16 000 négyzetméteres komplexum 150 szobát, wellness részleget, konferenciatermeket foglal magába. Innovációs központ is épült a belvárosban, ott 7300 négyzetméternyi bérterületet alakítottak ki.Az önkormányzat és a magántőke összefogásával készült el az új piaccsarnok. A 6500 négyzetméter hasznos alapterületű ingatlan a város által felajánlott telken épült fel. A rehabilitációs fejlesztések között a Gambrinus tömb felújítását lehet kiemelni. A területen - a romos házak elbontásával - lakások, üzletek, mélygarázs és sétálóutca létesült. A repülőteret több ütemben fejlesztették, ma már teljesen felkerült a nemzetközi személy- és árufuvarozási térképre. A polgármester további műszaki és infrastrukturális fejlesztéseket ígért, ha elérik az évi egymillió utast. A repülőtér mellett alakították ki a város ötödik ipari parkját.Az egy lakosra jutó, bevásárlóközpontban található kereskedelmi terület aránya magas Debrecenben. Az egyik legnagyobb ilyen jellegű beruházás a piac melletti Fórum volt. A 32 000 négyzetméteres bevásárlóközpontban színház is működik. Az egykori SCD Group által jegyzett Apollo üzletközpont építése viszont elmaradt, csak a 450 állásos parkoló készült el, a hatalmas kereskedelmi központ nem. Úgy tudni, hogy a Starbucks még ősszel megnyitja debreceni egységét, és nem kizárt, hogy az IKEA ígért vidéki terjeszkedésének első állomása is a cívisváros lesz.A lakáspiacon több jelentős magántőke-beruházás történt az elmúlt 5-6 évben, és most is zajlik jó néhány. Nem kérdés, hogy újabb társasházi építkezések indulnak, de a volumen bizonytalan, főleg azért, mert nem tudni, mennyire lesznek bevállalósak a fejlesztők a visszaemelkedő áfa miatt. Debrecenben az egy átadott és két épülő mellett vélhetően még egy, közepes méretű lakóparki beruházás kezdődhet, de mivel valószínű, hogy a munkaerő jelentős része külföldről érkezik, a dolgozók közül sokan inkább a bérlakáspiacon fognak megjelenni.

Kép forrása: shutterstock

Miskolc

Miskolcon a lakásberuházásoknál megfigyelhető, hogy a kisebb lakásszámú fejlesztések vannak többségben, de találunk több mint száz lakásos projektet is. Az újszerű lakásokért 300 ezer, az újakért 350-400 ezer forintot kell letenni négyzetméterenként.

Esztergom

A csúcs közelében vagyunk, a kérdés csak az, hogy lehet-e még feljebb kúszni (átadásokban biztosan) vagy meddig lehet ezen a szinten, ellaposítva azokat a grafikonokat, fent maradni. A világszintű kockázatok ugyan mindig Damoklész kardjaként lebegnek az olyan konjunktúrában lévő nyitott gazdaságok nyaka felett, mint a magyar, de amíg nincs gond, szárnyalni fogunk tovább. Az aktuális piaci helyzetet a Portfolio Ingatlanmagazin legújabb számában elemeztük, ami a Portfolio könyvesboltban és a nagyobb újságárusoknál érhető el.

Felértékelődnek az ipari ingatlanok

A város gazdaságának és közvetve az ingatlanpiacnak is jót tett az M3-as, illetve M30-as autópálya bekötése. Az infrastrukturális fejlesztések hatására megjelentek nagy külföldi cégek a városban, illetve környékén (Robert Bosch Energy and Body Systems, Jabil Circuit).Miskolc és környéke jelentős idegenforgalmi és turisztikai potenciállal is rendelkezik. Ennek kiaknázása még nem indult el teljesen, a városnak például nincs ötcsillagos szállodája, Miskolctapolcát is beszámítva van viszont öt négycsillagos hotele. Közéjük tartozik például a pár évvel ezelőtt négycsillagossá vált Viktória vendégház 156 szobával és termálfürdővel.A belvárosban nagyszabású rehabilitáció kezdődött. Elkészült a Szinva-terasz, a Kandia köz és a Hősök tere, később további köztereket vonnak be a megújítási sorozatba. Viszonylag jól megy a Macropolis komplexumnak, benne irodákkal, kereskedelmi létesítményekkel és lakásokkal. Bevásárlóközpontok és diszkont áruházak szép számban találhatók ebben a városban is, szinte az összes nagy lánc képviselteti magát, jobbára az elmúlt 6-10 évben nyitottak. Helyzetüket megkönnyíti, hogy a belvárosban nem alakult ki nagyobb összefüggő kiskereskedelmi terület.A Suzuki miatt semmiféle felbolydulás nincs és nem is volt a Duna mentén. A japán vállalat kezdetben azt hangoztatta, hogy csak helyiekkel akar dolgoztatni, ezért pótlólagos elhelyezési keresletre már az induláskor sem számított senki. Később a gyár és a kapacitás bővítése sem hozott ebben változást, ugyanis a magyarlakta dél-szlovákiai településekről ingáztatta az új munkások többségét. A cég a középvezetőinek egy munkásszállót működtet Esztergomban, a felső vezetőknek a fővárosban bérelnek lakásokat. A helyi és a környező néhány kistelepülés ingatlanpiacát annyiban azért befolyásolja a gyár jelenléte, hogy az alkalmazottak zöme biztosnak tudhatja állását, így stabil fogyasztóként jelen van a városban, szüksége van lakásra, használja a kereskedelmi ingatlanokat. Ebben az értelemben stabilizáló tényező ez a több ezer autógyári alkalmazott.Új, még ha kisebb méretű lakásberuházás is, nem sok volt az elmúlt tíz évben. Legfeljebb néhány többlakásos társasház létesült. Vannak viszont a felújítási programokban részt vevő társasházak és panel tömbök, melyek értéke megnőtt, és ennek megfelelően keresik is ezeket.Az autógyárak megjelenése vitathatatlanul hatással van az ipari ingatlanok, területek piacára is, az ilyen beruházásoknak ugyanis óriási a területigényük. Éppen ezért a legtöbb esetben már a bevásárláskor nagyobb területre teszik rá a kezüket, mint amire szükség lehet, így egy esetleges bővülés sem okozhat problémát. Ez történt a Mercedes esetében, a német vállalat gyakorlatilag ingatlangazdálkodó is lett, hiszen több beszállítónak is talált bérleményt a gyárhoz közeli saját területén.Debrecenben, Egerben és Győrben a helyi ipari parkokban is megtelepedtek a járműipar valamelyik részterületén érdekelt külföldi és hazai beszállítók, ezeket az önkormányzatok is támogatják különféle kedvezményekkel. Miskolcon több járműipari beszállító működik, de csak egy döntött úgy, hogy nagyon nagy beruházásba kezd: a Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft. saját telephelyén építtetett egy hatalmas, integrált logisztikai központot, amelyet 5+5 évre bérbe vett. A maga 20 ezer négyzetméterével, több mint 18 ezer palettás kapacitásával ez a régió legnagyobb logisztikai központja. Ezzel a beruházással a korábbi 3 raktár helyett mindent egy helyre koncentráltak, és így a teljes logisztikai folyamatot saját kezében összpontosítja a vállalat.Az Otthon Centrum szerint a néhány járműipari beszállítónak helyet adó Komárom ingatlanpiacára élénkítőleg fog hatni a várost elkerülő új Duna-híd építése, amelyet a tervek szerint 2019 őszén adnak át a forgalomnak. A híd közvetlen összeköttetésben lesz az M1-es autópályával, így a forgalom jelentős része a lakott területek érintése nélkül haladhat át a határon, ezzel tehermentesíti és élhetőbbé teszi a várost.