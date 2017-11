Fellélegezhetnek a tatabányaiak

A mindössze 5 hónap alatt megvalósult, 2,5 milliárd forintos tatabányai fejlesztés során az épület főfrontja transzparens, modern homlokzati megjelenést kapott. A beruházás során teljesen megújult a belső tér is: mostantól jól átlátható, modern környezetben, több mint 5000 négyzetméteren - 1360 négyzetméter shopterületen és 3950 négyzetméter eladótérben - válogathatnak a vásárlók.Az épület a korábbiakhoz képest jóval energiatakarékosabb: a belső teret kis fogyasztású LED lámpák világítják meg, a szakemberek környezetbarát, szén-dioxidos hűtőközeggel működő kereskedelmi hűtést szereltek be. Lerövidített belső útvonal vezet az eladótérig, ahol a vásárlókat mozgójárdák szállítják a parkoló szintről a shopterülethez, illetve panorámalift is könnyíti a mozgást. A megvalósuló fejlesztéssel az aktuális vevői igényeket szem előtt tartó, innovatív környezetet alakítottak ki. Az INTERSPAR áruház új szolgáltatásai közül különlegességnek számít a SPAR to Go étterem, ahol frissen készült meleg ételeket vásárolhatnak az áruházba betérők.

Kép forrása: SPAR Magyarország

"A SPAR az idei évben több mint 23 milliárd forintot fordít fejlesztésekre. Ebből új áruházak nyitása mellett a meglévők korszerűsítésére is lehetőség nyílik. Tatabánya és térsége jelentős vásárlóerővel rendelkezik, és a 2000-ben átadott INTERSPAR áruház vásárlóközönsége folyamatosan növekszik. Számukra a legmagasabb színvonalú, modern szolgáltatásokat kínáló környezetet szeretnénk megteremteni, ezért döntöttünk a hipermarket teljes körű felújítása mellett. A július elején indult beruházás meghaladta a 2,5 milliárd forintot, és a korábbi 78 fős munkavállalói létszám 85 főre nőtt" - hangsúlyozta, a SPAR kommunikációs vezetője.A Bicske belvárosában, a Kossuth téren található SPAR szupermarketre közel 390 millió forintot fordítottak. A kisvárosias jelleg megőrzése mellett az üzlet modern külsőt kapott: a két hónapig tartó beruházás után a szintén november 30-án nyitó áruház megújult, tágasabb eladótérrel, új bútorzattal, új pénztárgépekkel várja a vásárlókat. Az üzlet belső tere a vállalat legújabb arculati koncepciója szerinti kialakítást kapott, illetve az üzlet újdonsága a friss termékeket kínáló látványpékség és a grillpult. A modernizált áruházban üvegajtós hűtőbútorok és csökkentett fogyasztású LED-lámpák biztosítják az alacsony energiafelhasználást.Jelenleg 344 SPAR és City SPAR szupermarket, 33 INTERSPAR hipermarket és 139 franchise üzlet tartozik a SPAR-csoporthoz, 13 ezer munkavállaló alkalmazásával.