Végre kiderült, mikor lehet a Brexit

Nagy valószínűséggel megállapodik ma az EU 27 bent maradó tagállamának nagykövete arról, hogy a Brexit harmadik halasztása 2020. január 31-ig tartson, azaz addig, ameddig egyébként is kérte a brit kormányfő – jelezte egy Emmanuel Macron francia államfőhöz közeli forrás a Reutersnek.

Ez azért fontos jelzés, mert éppen a franciák blokkolták pénteken a 3 hónapos halasztásról szóló döntés meghozatalát arra hivatkozva, hogy nem látják a kellő előfeltételeket egy ilyen halasztás megadásához.

A forrás hétfő reggel viszont jelezte, hogy Macron a hétvégén egyeztetett Boris Johnson kormányfővel, illetve közben több brit ellenzéki párt is jelezte, hogy támogatnának egy decemberi előrehozott választást, így

a francia zöld jelzés a halasztás megadására a brit előrehozott választások nagy esélyére hivatkozva történik meg.

Ahogy az már pénteken is várható volt, most is az az esélyes, hogy a ma délelőtti brüsszeli egyeztetésen a 27 nagykövet arról határoz: rugalmas halasztást adnak a briteknek és ezt majd egy írásos procedúrával hagyja jóvá a 27 állam- és kormányfő a következő egy napban.

A rugalmas halasztás azt jelenti, hogy a Brexit végső dátuma lenne a január 31., de ha novemberben, vagy decemberben a brit parlament ratifikálni tudná a már véglegesnek számító Brexit-megállapodást (a megállapodás mögött már összejött a többség a brit alsóházban, csak a felgyorsított ratifikációs folyamatot utasították el), akkor a ratifikációt követő hónap első napján, azaz például december elsején, vagy január elsején történne meg a tényleges Brexit.

Múlt héten Boris Johnson december 12-i előrehozott választások kiírását akarta elérni (ehhez kétharmados többség kell, vagy egy másik törvény alapján a kormány simán kiírja, de módosító indítványokkal feltételekhez lehet azt kötni). A hétvégén a liberális demokraták és a skót nemzeti párt december 9-i dátumot szorgalmazott.

Ma egyébként várhatóan Johnson újra megpróbálkozik az előrehozott választások kiírásával és a hétvégi fejlemények alapján jelentős az esély arra, hogy valamelyik dátum mellett össze is jön a parlament szükséges többsége. Ha ezt mégsem akarná az ellenzék, akkor a múlt heti tervek szerint Johnson pár napig még nem oszlatná fel a parlamentet, így hagyna időt arra, hogy esetleg a következő 1 hétben átmenjen a ratifikáció, és így már november elsején bekövetkezne a Brexit.

Címlapkép forrása: Thierry Chesnot/Getty Images