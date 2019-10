Újra módosult a lakossági napelemes pályázat – Miskolcon, Debrecenben és Székesfehérváron is kérdezhet

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Mivel változott a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban teljesítendő különböző indikátorok definíciója, így az ehhez a programhoz tartozó lakossági 0%-os energiahatékonysági és megújuló energiás pályázat indikátorai is változtak, velük együtt pedig az ezek teljesítését igazoló dokumentumok benyújtási határideje is – derült ki a hivatalos oldalon minap közzétett közleményből. A változások részleteiről és a gyakorlati teendőkről is szó lesz a Portfolio e hét szerdán, október 30-án Miskolcon, majd november 5-én Debrecenben, azt követően pedig november 12-én Székesfehérváron folytatódó szakmai rendezvényein.