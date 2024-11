Egyre égetőbb az épületállomány korszerűsítése - Egy kevésbé ismert uniós kezdeményezés segíthet

Portfolio 2024. november 26. 09:00

Ambiciózus célokat fogalmaz meg az új uniós épületenergetikai irányelv, amelyeket Magyarországnak – ahol a lakóépületek átlagos energiafogyasztása 2021-ben 19%-kal haladta meg az uniós átlagot – kifejezetten nagy kihívás lesz teljesíteni, ezért érdemes minden lehetőséget megragadni. Ezek közé tartozik az Európai Bizottság által nemrég elindított, Új Európai Bauhaus kezdeményezés is, amelynek célja többek között olyan projektek elősegítése, amelyek az épített környezetet próbálják meg fenntarthatóbbá, zöldebbé tenni. A Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) szakértője szerint ez a lehetőség kifejezetten hasznos lehet olyan elkötelezett vállalatok számára, amelyek támogatás nélkül is terveznek fejlesztéseket megvalósítani, így pedig akár a tervezett költségek 40, 50, 60 vagy akár 70 százalékát is ki tudják váltani közvetlen uniós támogatással.