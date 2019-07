Ipari központ lesz az elmaradott megyéinkből? - Hatalmas pénzosztás zajlott a háttérben

Vizsgálódásaink során egészen nagy számokat kaptunk, hiszen a 2015-ös és 2016-os pályázati körben összesen 343 projektjavaslatra közel 130 milliárd forintnyi támogatási igényt nyújtottak be, amelyek közül 225-öt el is fogadtak és csaknem 77 milliárd forintnyi támogatást ki is osztottak rájuk és ebből 60,4 milliárd forintnyit már ki is fizettek a nyerteseknek.