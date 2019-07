Kilencszeresére emelte a kormány a bölcsődefejlesztési EU-pályázatok keretét

A két pályázat eddigi keretösszege tehát 10,4 milliárd forint volt, amely most 96 milliárd forintra, több mint kilencszeresére ugrott.

A múlt hétvégén vált hatályossá az a kormányhatározat (1400/2019.), amely számos ponton átírta az uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) éves fejlesztési keretének számait és így a pályázati keretösszegeket is. A határozat első pontja azt engedélyezi, hogy a TOP 7 évre szóló, 1210 milliárd forintos teljes forráskerete terhére összesen 1486 milliárd forint összegben lehessen meghirdetni pályázatokat, azazMivel a Brüsszelből lehívható pénzösszeg fix (legfeljebb a forint gyengülése miatt nőhet az itthon elosztható pénztömeg), ezért a túlvállalás döntő része tisztán a magyar költségvetés terhére megy, azazA túlvállalás mértékének megemelése láttán megnéztük, hogy mely pályázati keretösszegek változtak a legnagyobb mértékben.A TOP-6.2.1-19 kódszámú, "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" című pályázat keretösszege az eddigi 3,867 milliárd forintról 25,507 milliárd forintra ugrott; ezzel párhuzamosan pedig az ugyanilyen című, de TOP-1.4.1-19 kódszámú pályázat keretösszege 6,515 milliárdról 70,586 milliárd forintra "szárnyalt".Amint április elején már megírtuk: a két bölcsődefejlesztési pályázat közül az egyik inkább a megyei jogú városoknak (a TOP-6.2.1-19 kódszámú), a másik pedig az azokon kívüli térségeknek szólt (a TOP-1.4.1-19 kódszámú) és már májusban volt egy kis keretemelés , illetve a jogosult térségek kibővítése. Most tehát ezt az "óvatos" lépést változtatta meg a kormány és sokszorosára bővítette az elérhető kereteket.

Kovácsné Bárány Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) bölcsődei ügyek koordinációjáért felelős miniszteri biztos (j) gyerekekkel beszélget az Értünk épül Dunakeszi elnevezésű rendezvényen a Pest megyei település Kincsem Bölcsődéjében 2019. június 5-én. A miniszteri biztos elmondta, hogy kormányzati célkitűzés, hogy 2022-re 70 ezer bölcsődei férőhely legyen az országban. A rendezvényen bemutatták a település bölcsődei, óvodai és általános iskolai infrastrukturális fejlesztéseit.

A "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" című, TOP-2.1.3-16 kódszámú pályázat kerete az eddigi 11,896 milliárdról 37,468 milliárd forintra ugrott

Az "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című, TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázat keretösszege pedig az eddigi 51,178 milliárdról 65,489 milliárd forintra ugrott.

Jogszabályi kötelezettségek - vs. hiányosságok

A TOP-1.4.1-19 Felhívás a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítását és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.



2017. január 1-jétől hatályba lépett jogszabályi változások eredményeként minden olyan településen kötelező önkormányzati feladat a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások valamely formájának biztosítása - önállóan, társulásban, vagy ellátási szerződés útján -, ahol a 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy legalább 5 kisgyermek tekintetében erre igény jelentkezik. 2017-ben 2610 olyan település volt Magyarországon, ahol nem volt helyben biztosított a bölcsődei ellátás, mely 70 ezer gyermeket érint (az érintett gyermekek 26%-a, mely 2,8%-kal több, mint az előző évi arány).



A Felhívás a bölcsődei ellátásban mutatkozó területi egyenlőtlenségek mérséklését, valamint a települési önkormányzatok jogszabályból eredő kötelezettségük teljesítésének elősegítését hivatott szolgálni.



A bölcsődefejlesztések eredményeként csökken a számos településen jellemző bölcsődei kapacitáshiány. Ez segíti a kisgyermeket nevelő családok életét, illetve a települési önkormányzatok bölcsődei szolgáltatási kötelezettségének teljesítését. Emellett javul a felújított és újonnan épített intézmények költségvetési és környezeti fenntarthatósága.

A mostani döntés azt jelenti, hogy a TOP területén lévő 5000 fő és ez alatti lakosságszámú települési önkormányzatok és más jogosultak(bölcsőde, mini bölcsőde) létrehozásának és(bölcsőde, mini bölcsőde) férőhelybővítésének támogatását az eddiginél is sokkal nagyobb összeggel szeretné támogatni a kormány.Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a minapi döntés kapcsán azt mondta az MTI tudósítása szerint, hogy, a forrásokra megyei, helyi és nemzetiségi önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek, közalapítványok és nonprofit társaságok pályázhatnak. Jelzése szerint a kormány azzal számol, hogy a megyékből 424, a megyei jogú városokból pedig 32 pályázat érkezhet be,A pályázaton hagyományos, családi és mini bölcsődei férőhelyek kialakítását támogatjákA napokban lépett hatályba egyébként a TOP-os integrált területi programok módosított keretösszege is, illetve a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének pályázati kereteit is módosította a kormány. Utóbbinál nem találtunk ennyire markáns keretösszeg módosításokat, mint fentebb.