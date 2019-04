Elindult a nagy bölcsődefejlesztési program - Tízmilliárdos pályázat jelent meg

A Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című, kilenc megye és nyolc megyei jogú város területét érintő két pályázat keretösszege közel 10,5 milliárd forint, amelyre az önkormányzatok mellett egyházi fenntartók, nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, közalapítványok és az önkormányzati többségi tulajdonban lévő vállalkozások pályázhatnak.

Jogszabályi kötelezettségek - vs. hiányosságok

A TOP-1.4.1-19 Felhívás a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítását és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.



2017. január 1-jétől hatályba lépett jogszabályi változások eredményeként minden olyan településen kötelező önkormányzati feladat a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások valamely formájának biztosítása - önállóan, társulásban, vagy ellátási szerződés útján -, ahol a 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy legalább 5 kisgyermek tekintetében erre igény jelentkezik. 2017-ben 2610 olyan település volt Magyarországon, ahol nem volt helyben biztosított a bölcsődei ellátás, mely 70 ezer gyermeket érint (az érintett gyermekek 26%-a, mely 2,8%-kal több, mint az előző évi arány).



A Felhívás a bölcsődei ellátásban mutatkozó területi egyenlőtlenségek mérséklését, valamint a települési önkormányzatok jogszabályból eredő kötelezettségük teljesítésének elősegítését hivatott szolgálni.

Összesen közel 10,5 milliárd forintos keretösszeggel jelentek meg bölcsődei férőhelyek kialakítását és bővítését célzó pályázati felhívások a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében - tájékoztatta Rákossy Balázs az MTI-t hétfőn.A kormány célja ezen fejlesztésekkel, hogy, segítve ezzel a családokat és a fejlesztések helyi igényekhez való igazodását - közölte az államtitkár.Rákossy Balázs hangsúlyozta: a bölcsődék férőhelyeinek növelése a kormány családbarát intézkedéseinek részeként közvetlenülA pályázat a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését támogatja, amelynek keretében új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás létrehozása, valamint meglévő bölcsődei ellátási formák fejlesztése is támogatható, amennyiben azEzek a pályázatok is elemei, amely fejlesztési források különböző pályázatokon keresztül érhetőek el.Az államtitkár rámutatott: a kormány döntése szerintEz segíti a kisgyermeket nevelő családok életét, illetve a települési önkormányzatok bölcsődei szolgáltatási kötelezettségének teljesítését. Emellett javul a felújított és újonnan épített intézmények költségvetési és környezeti fenntarthatósága - tette hozzá Rákossy Balázs. A támogatási kérelmeket a www.palyazat.gov.hu oldalon nyújthatják be a pályázók.