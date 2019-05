Még több EU-s pénzt ad a vidéki bölcsődék fejlesztésére a kormány

Jogszabályi kötelezettségek - vs. hiányosságok

A TOP-1.4.1-19 Felhívás a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítását és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.



2017. január 1-jétől hatályba lépett jogszabályi változások eredményeként minden olyan településen kötelező önkormányzati feladat a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások valamely formájának biztosítása - önállóan, társulásban, vagy ellátási szerződés útján -, ahol a 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy legalább 5 kisgyermek tekintetében erre igény jelentkezik. 2017-ben 2610 olyan település volt Magyarországon, ahol nem volt helyben biztosított a bölcsődei ellátás, mely 70 ezer gyermeket érint (az érintett gyermekek 26%-a, mely 2,8%-kal több, mint az előző évi arány).



A Felhívás a bölcsődei ellátásban mutatkozó területi egyenlőtlenségek mérséklését, valamint a települési önkormányzatok jogszabályból eredő kötelezettségük teljesítésének elősegítését hivatott szolgálni.

Amint mi is beszámoltunk róla: április elején egyszerre két vidéki bölcsődefejlesztési EU-s pályázat is megjelent. Az egyik inkább a megyei jogú városoknak (a TOP-6.2.1-19 kódszámú), a másik pedig az azokon kívüli térségeknek szólt (a TOP-1.4.1-19 kódszámú). Most utóbbi keretösszegét 6,5-ről 7,8 milliárd forintra megemelte a kiíró és azt érzékelteti, hogy mindezt a Magyar Falu program céljaival összhangban teszi. Ez azt jelenti, hogy a TOP területén lévő 5000 fő és ez alatti lakosságszámú települési önkormányzatok újonnan létrehozandó bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (bölcsőde, mini bölcsőde) létrehozásának és meglévő bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (bölcsőde, mini bölcsőde) férőhelybővítésének támogatását szeretné elérni és ehhez járul hozzá ez az uniós pályázat is., azaz bekerült a jogosult indulók közé Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád megye, Fejér megye, Heves megye, Nógrád megye, Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Vas megye, Zala megye. Ezzel párhuzamosan azt is jócskán megváltoztatták, hogy az eddig is jogosult megyékben mekkora az igényelhető támogatás minimális és maximális keretösszege és mikor, milyen ütemezés szerint lehet kérni a támogatást.A szóban forgó mindkét pályázat azt támogatja, hogy új bölcsődei épületeket hozzanak létre (új férőhelyekkel), vagy a meglévő bölcsődei kapacitásokat bővítsék ki és a lehetőségre az önkormányzatok mellett egyházi fenntartók, nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, közalapítványok és az önkormányzati többségi tulajdonban lévő vállalkozások pályázhatnak.A pályázatok a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését támogatják, amelynek keretében új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás létrehozása, valamint meglévő bölcsődei ellátási formák fejlesztése is támogatható, amennyiben az legalább egy csoportszobával, illetve egy új családi bölcsődével való férőhelybővítést is eredményez.Ezek a pályázatok is elemei a kormány mintegy százmilliárd forintos bölcsőde és óvoda fejlesztési programjának, amely fejlesztési források különböző pályázatokon keresztül érhetőek el.Ez segíti a kisgyermeket nevelő családok életét, illetve a települési önkormányzatok bölcsődei szolgáltatási kötelezettségének teljesítését. Emellett javul a felújított és újonnan épített intézmények költségvetési és környezeti fenntarthatósága.