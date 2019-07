Taroltak az autóipari beszállítók az EU-pénzeknél, de a jövőjük már nem olyan fényes

A lap rámutat, hogy a 2007-2013-as uniós ciklushoz képest (GOP-2.1.1.-10/B, 11/B és 12/B) a 2014-2020-as ciklusban (GINOP-1.2.1-14, 15 és 16) mind az összes kiosztott fejlesztési forrásnál (1800 projektgazdának 83 milliárd forint vs. 1976 cég, 246,4 milliárd forint), mind az egy cég által elnyert forrásnál (46 millió vs. 124 millió forint) triplázódás figyelhető meg a tartalmában azonosnak mondható pályázati csomagoknál. Ez részben összefügg azzal is, hogy előretörtek a komplex pályázatok, azaz a gépbeszerzéshez ingatlan- és informatikai fejlesztés, illetve tanácsadás és képzés is társult.

a mostani ciklus pályázatainak egyértelmű nyertesei az autóipari beszállítók, illetve a gép-, szerszám és alkatrészgyártók, továbbá az elektronikai, összeszerelő és felületkezelő vállalkozások.

Tóth Ádám Ferenc, az European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet ügyvezetője azt emelte ki a lapnak, hogyEz abból is látszik, hogy egyértelműen a feldolgozóipari tevékenység a preferált a pályázatokban (TEÁOR 1011-3299), de meglátása szerint a fémipari területeken túl a műanyag-, a nyomdaipar és a csomagolóeszköz-gyártás, a faipar és a bútorgyártás, valamint az építőipar is nyertese a támogatáspolitikának. Rávilágított arra, hogy a pályázatokban előnyként értékelt Ipar 4.0-s rendszerek terjedése segíti a feldolgozóipar modernizációját, egyúttal enyhíti a munkaerőhiányt is.Tóth Ádám Ferenc úgy látja:Ezt a nehézséget tetézi, hogy a számukra már most is csekély mértékű (uniós) fejlesztési források jövőre még tovább csökkennek, és az új kihívásokra való költséges felkészülést a továbbra is súlyos tőkehiánnyal küzdő vállalkozásoknak főként hitelre támaszkodva kell végrehajtaniuk. Meglátása szerint ez a helyzet, valamint a növekvő bérterhek és a súlyos munkaerőhiány együttesen versenyhátrányhoz vezet az érintett cégeknél.