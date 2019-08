60 milliárdnyi EU-támogatást fordít Magyarország természetvédelmi beruházásokra

A tárca közleménye szerint az ausztriai Illmicben ma sorra került eseményen mutatták be a Fertő-Hanság és a Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park legújabb közös kezdeményezését és ezen tartott prezentációt Rácz András is Határon átnyúló természetvédelmi projektek helye és szerepe a régió fejlődésében címmel.Az említett legalább 100 ezer hektárnyi javuló természeti területnek is köszönhető, hogy ma Magyarországon a nemzeti parkok az ökoturizmus legnagyobb letéteményesei, az elmúlt évben a statisztikai adatok szerint mintegy 1,6 millióan látogatták meg a hazai nemzeti parkokat - hangsúlyozta. A nemzeti parki fejlesztésekre mintegy 40 milliárd forintot szán a kormány ebben a ciklusban, erről bővebben itt írtunk:Magyarország hét határon átnyúló programban vesz részt a jelenlegi programozási időszakban, amelyek közül 6 INTERREG program, az ukrán határszakaszon pedig a Szlovákiával és Romániával közös négyszereplős programot az Európai Szomszédsági Eszköz nevű támogatási alap finanszírozza.Az államtitkár megjegyezte, hogy a magyarországi nemzeti parkok jól teljesítenek a pályázati források lehívásában, és kiemelte, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságának tevékenységét. Rácz András kitért arra, hogy három határon átnyúló természetvédelmi projekt játszik abban szerepet, a nemzeti park igazgatóságának ökoturisztikai létesítményei fejlődjenek, és élményekben gazdag programokkal segítsék a környezeti nevelést és a szemléletformálást.Az illmici rendezvény témáját adó NEdUNet a Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park újabb, határokon átívelő kezdeményezése, amelynek az a célja, hogy a magyar és az osztrák nemzeti park térségében lévő iskolák és más oktatási nevelési intézmények részére közös természetvédelmi programokat alakítsanak ki hosszú távon.Mindezen túl egy határon átnyúló, közös nemzeti parki természetvédelmi őrszolgálat keretfeltételeinek megteremtését is biztosítja a projekt, amely révén, a magyar oldalon egy természetvédelmi őrszolgálati központ létesül az egykori fertői halászcsárda épületének rekonstrukciójával Balf térségében - tette hozzá.