Máris bevitt egy gyomrost a Brexit-főtárgyaló Boris Johnsonnak

Sőt, az Európai Parlament Brexit-ügyi csoportja is ugyanezt hangsúlyozta, így tehát ha voltak ilyen kósza reményei Johnsonnak, jelen állás szerint ezekre semmi esély. Az egyedüli menekülőút az EU és az Egyesült Királyság közötti, hosszabb távú (kereskedelmi) kapcsolatokat rendezni hivatott politikai deklaráció szövegének átírása lenne. Amint lentebb az MTI tudósítása is rámutat: ha szorosabb lenne az eddig tervezettnél az EU-brit kereskedelmi kapcsolat, akkor az kiküszöbölné az északír-ír határ kérdéséből eredő problémát, de Johnson éppen a lazább kapcsolatot szorgalmazza, így tehát az a patthelyzet, ami miatt May megbukott, továbbra is látszik, az viszont nem, hogy Johnson ebből hogy fog kijönni. A megállapodás nélküli kilépéssel fenyegetés egy ideig még "működőképes" lehet, de ha nem rántja félre egyik fél sem október 31-hez közeledve a "kormányt", akkor könnyen lehet, hogy Johnsont egy parlamenti bizalmatlansági indítvánnyal október vége körül megbuktatják, hogy ne tudja kivezetni megállapodás nélkül az EU-ból az országot és egyúttal elhalasztják újra a Brexit dátumát.