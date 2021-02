Csak egyszer vehető igénybe: nem mindegy, mire költi a lakásfelújítási támogatást

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Megrohanták a kormányhivatalokat a januártól életbe lépő otthonteremtési és felújítási támogatások miatt az érdeklődők, azonban a tervezést nem érdemes elkapkodni: ma már sok megoldás közül lehet választani, ha egy otthon energiahatékonysági fejlesztésének lehetőségeit vizsgáljuk. Az otthonfelújítási támogatást klíma és hőszivattyú beszerzésére és telepítésére is fel lehet használni, azt azonban kevesen tudják, hogy míg a klímák hűtés mellett fűtésre is kiválóan alkalmasak, a levegő-víz hőszivattyúkkal a hűtés-fűtésen túl használati meleg vizet is elő lehet állítani.