Életveszélyes ciklon tombol Európában: Magyarországon is érezni fogjuk a hatását

A Floris névre keresztelt ciklon jelentős közlekedési fennakadásokat okoz az Egyesült Királyságban, különösen Skóciában, ahol narancssárga riasztás van érvényben a potenciálisan életveszélyes széllökések miatt, számolt be a BBC . A HungaroMet szerint a ciklon mentén érkező hidegfront kedden hazánkat is elérheti majd, Nyugat-Európához képest jóval gyengébb formában.

A Floris vihar miatt számos vonat- és kompjáratot töröltek, valamint a légi közlekedésben és a közutakon is fennakadások várhatók.

A narancssárga riasztás Skócia nagy részére vonatkozik 10:00 és 23:00 óra között, ahol az erős szél életveszélyt jelenthet.

Storm Floris today is no joke for Scotland. 90+ mph (145+ km/h) wind gusts possible for some, this would be unprecedented for August. Stay safe. pic.twitter.com/ZgYrveP7Yo https://t.co/ZgYrveP7Yo — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) August 4, 2025

Emellett sárga riasztás van érvényben Skóciában, Észak-Angliában, Észak-Walesben és Észak-Írországban 06:00 és 00:00 óra között. A Met Office előrejelzése szerint az épületekben, partvidékeken és fákban is károk keletkezhetnek a viharos körülmények miatt.

Skócia számos területén

80-113 kilométer per óra erősségű széllökésekre számítanak, egyes kitett partvidékeken, dombokon és hidakon pedig akár 145 kilométer per órás szél is előfordulhat.

A vihar miatt több rendezvényt is töröltek, köztük a Royal Edinburgh Military Tattoo-t és a North Berwick-i Fringe by the Sea előadásait. Az LNER vasúttársaság arra figyelmeztette az utasokat, hogy ne utazzanak Newcastle-től északra hétfőn, míg az Avanti West Coast azt javasolta, hogy Preston-tól északra ne induljanak útnak. A Network Rail közölte, hogy Skóciában több vasútvonalat is lezárnak hétfő déltől, a többi útvonalon pedig csökkentett menetrend és hosszabb menetidő várható.

A skót kompüzemeltető CalMac számos járattörlést jelentett be, és az egész hálózatán fennakadásokra figyelmeztetett. Az autósokat arra kérték, hogy lassítsanak a rossz időjárási körülmények között, és kerüljék a kitett felföldi és tengerparti útvonalakat. A Floris a 2024/25-ös szezon hatodik elnevezett vihara, és az első 2025 januárja óta.

A HungaroMet tájékoztatása szerint a Floris ciklon hidegfrontja

a kedd esti, éjféli órák környékén éri el hazánkat - már jóval gyengébb formában.

Hatására éjjel megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok, néhol akár zivatarok is lehetnek. Szerda délelőtt el is hagyja hazánkat a front.

