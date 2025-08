Olyan lépésre szánta el magát a Google, amit eddig még egyetlen techóriás sem mert bevállalni

A Google megállapodást kötött két amerikai áramhálózat-üzemeltetővel, hogy csökkenteni fogja a jövőbeli mesterséges intelligencia adatközpontjainak energiafogyasztását a hálózati csúcsidőszakokban.

A technológiai óriás hétfőn jelentette be, hogy megállapodott az Indiana Michigan Power és a Tennessee Power Authority villamosenergia-hálózat üzemeltetőkkel, amely alapján a Google

csökkenteni fogja az áramhálózati felhasználását akkor, amikor a közüzemi szolgáltatók arra kérik

- olvasható a Google közleményében.

A bejelentés egyedi a maga nevében, ugyanis ez az első eset, amikor a gépi tanulásra (machine learning) létrehozott szerverfarmok teljesítményét tervezetten korlátozni fogják. Az elköteleződés az Omaha Public Power District (OPPD)-del végzett sikeres demonstrációnkra épül, ahol tavaly három esetben csökkentették a kísérleti szerverfarmok teljesítményét - megnyitva ezzel az utat más helyszíneken való gyakorlati alkalmazás előtt.

A döntés lehetővé teszi, hogy a nagy áramfogyasztók, mint az adatközpontok, gyorsabban csatlakozzanak a hálózathoz miközben segítik a hálózatüzemeltetőket a hatékonyabb működésben

- közölte a Google blogbejegyzésében, ami után azt is hozzáteszik: "cél, hogy olyan képességeket építsünk be adatközpont flottánkba, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy bizonyos órákban vagy az év bizonyos időszakában csökkentsük azok energiaigényét." Ez a képesség, amelyet gyakran keresletoldali rugalmasságnak (demand side respone, DSR) nevezünk, számos előnnyel jár. Az Egyesült Államokban és a világ többi részén is egyre erőteljesebb az elektrifikáció, ami hatalmas terhet ró az áramhálózatokra. A lépés lehetővé teszi például, hogy az adatközpontok rövidebb csatlakozási határidőket kapjanak, hiszen ezáltal csökken a hálózatfejlesztéshez szükséges beruházási igény.

De nem csak teher lehet a hálózatnak: a mesterséges intelligencia olyan új innovációs hullámot indíthat el, amely jelentősen segítheti az energiahálózati igények hatékony és megbízható kielégítését.

Ahogy új nagy fogyasztókat csatlakoztatunk a rendszerünkhöz, elengedhetetlen, hogy ügyfeleinkkel együttműködve hatékonyan kezeljük az áramigényeikhez szükséges forrásokat. A Google azon képessége, hogy a felhasználásának egy részét rugalmasan tudja kezelni, rendkívül értékes eszköz lesz a jövőbeli energiahálózatokon

– mondta Steve Baker, az Indiana Michigan Power elnök-vezérigazgatója.

A Google hozzáteszi, hogy az adatközpontok keresletrugalmassága még korai szakaszban van, és csak bizonyos helyszíneken lesz elérhető. Az egyes adatközpontoknak vannak határai, mivel a magas szintű megbízhatóság kritikus fontosságú egyes szolgáltatások esetében - mint például a térkép szolgáltatások, valamint az egészségügy és más alapvető iparágak felhőalapú ügyfelei számára.

Címlapkép forrása: Shutterstock