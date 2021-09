Európában már működő modell, nálunk jövőre jöhet el a carsharing aranykora

Európa nagyobb városaiban 4-5 évvel korábban jelentek meg a free-floating rendszerben működő, vagyis – a zónán belül – bárhol felvehető és letehető carsharing autók, mint Budapesten, így az ottani tapasztalatok előrevetítik a magyar forgatókönyvet is: a bevezetés első éveiben a lakossági felhasználók adják kézből kézbe a kormányt, majd a kevésbé kísérletező vállalati szektor beszállásával közel megduplázódik az ügyfelek száma. A magyar szolgáltatók az utóbbi években kezdték el kiterjeszteni a modellt a cégekre, amelyek éppen most próbálnak idomulni a hibrid munkavégzés következményeihez, vagyis megoldást keresnek a kihasználatlan irodaterek és a garázsban parkoló autóflották problémájára. Az év végén pedig lejárnak az éves lízingszerződések, amelyeket – az új helyzethez alkalmazkodva – várhatóan csak kisebb kapacitásokra fognak meghosszabbítani, az időről időre felmerülő igényekre pedig olyan rugalmas, elköteleződést nem igénylő megoldásokat keresnek majd, mint például a carsharing.

A legtöbb német vagy olasz nagyvárosban, ahol már 9-10 éve elérhető a Share Now autómegosztó szolgáltatás, 200 ezer feletti regisztrált felhasználó van, úgy, hogy ezek sok esetben kisebb lakosságú városok, mint Budapest, így a hazai nagyságrendileg 100 ezres carsharing felhasználószám előtt még bőven van tér a növekedésre

– mondta a Portfolio-nak Buday Bence, a magyarországi Share Now carsharing szolgáltatást üzemeltető Wallis Autómegosztó Kft. ügyvezető igazgatója.

Igaz, a lakosság száma csak az egyik tényező, amely befolyásolja mennyire népszerű egy adott városban a carsharing. A város kiterjedése, a támogató szabályozás vagy éppen a lakosság összetétele mind meghatározó lehet, ahogy Budapesten például a leginkább hátráltató tényező, hogy kifejezetten olcsó a saját autó belvárosi fenntartása, ami az autótulajdonosok szempontjából jó hír, azonban a városi mobilitás szempontjából közlekedési dugókban, parkolóhelyek hiányában és erős környezeti terhelésben mutatkozik.

Magyarországon 2016 végén indult el a közösségi autózás, és a piaci szereplők kivétel nélkül a lakossági piacot célozták meg kezdetben, a vállalati, B2B piacon csak az elmúlt egy-két évben kezdtek el terjeszkedni. Azonban utóbbi jelentősége Buday Bence szerint egy - másfél éven belül utoléri a lakossági piacét, amit nemcsak az eddigi nemzetközi tapasztalatok igazolnak, hanem az olyan piacot befolyásoló tényezők is erősítenek, mint:

az autóiparban várható áremelkedések

vagy a hibrid munkavégzés terjedése, amely jelentős változásokat hoz, úgy az ingatlangazdálkodásban, mint a céges autóflotta menedzsmentben is.

Folyamatosan egyeztetünk nagy cégek flottaigazgatóival, ahol még fél-egy évre kötik őket a lízingszerződéseik, de már most tapogatóznak, hogy milyen más, kevésbé kötött, vegyes konstrukciókban tudják majd biztosítani munkavállalóik mobilitását

– tette hozzá Buday Bence, aki szerint már a pandémia előtt is voltak érdeklődő cégek, de a covid látványos lökést adott a B2B piac erősödésének, ahol a home office elterjedésével új szempontok határozzák meg a flottastratégiát.

Lejárt a többszázas autóflották ideje?

Az ügyvezető szerint az autómegosztás – a rugalmas használhatóságával – ideális alternatívája lehet a kulcsos autóknak (pool car): a kollégáknak nem kell bemenniük a cég irodájába vagy telephelyére, hogy felvegyék – majd az út végén leadják – az autót, hanem azt a számukra legkényelmesebb helyen bármikor felvehetik majd letehetik. Ráadásul fix költségek sincsenek, ténylegesen csak akkor kell fizetni, amikor az autót használják is.

A szolgáltatási díj pedig minden felmerülő költséget egyben tartalmaz:

az amortizáció,

gépjárműadó,

biztosítások,

autópályamatrica,

üzemanyaghasználat vagy elektromos töltés,

és a szolgáltatási zónán belüli közterületi parkolás

is benne van a szolgáltatási díjban.

Az applikációba előfoglalási rendszert is bevezettek, vagyis, ha az ügyfél igényli, akkor 1 vagy több napos bérlés esetén az általa megadott címre és időre házhoz vagy az irodához viszik neki az autót a szolgáltatási zóna területén.

„Egy rövidebb, 20-25 perces városon belüli út már bruttó 1300 forinttól is elérhető, ha pedig egy kolléga minden héten egy napot használna egy autót, havi bruttó 50 ezer forinttól elérhetőek ajánlatok. Általánosságban az üzleti típusú autóhasználat egy jelentős részében az autómegosztás költséghatékonyabb tud lenni a hasonló szolgáltatásoknál, mint a taxizás, klasszikus autóbérlés, vagy a hagyományos lízing” – mondta az ügyvezető, aki azt is hozzátette, hogy egy olyan üzletkötőnek vagy területi képviselőnek, aki minden nap több száz kilométert vezet, nyilvánvalóan nem éri meg a carsharing. Azonban a vállalati autók többségének kihasználtságára nem ez a jellemző: az idő 90-95 százalékában a garázsban parkolnak és naponta mindössze néhányszor, 5-10 km-es utakra veszik igénybe azokat.

Ez nem jelenti azt, hogy egy vállalatnak nem indokolt céges autóflottát fenntartani, azonban Buday szerint

szinte minden vállalat esetében van az autós mobilitásnak egy olyan jelentős része, ahol az autómegosztás kényelmesebb, fenntarthatóbb és olcsóbb megoldás lehet.

A vállalat elhelyezkedésétől és az utazási szokásoktól függően a carsharing leginkább a sok, rövid távú, városon belüli útnál, illetve az alkalmanként előforduló vidéki utazásoknál tud igazán költséghatékonyan működni. Emellett megoldást jelenthet a váratlan helyzetekre is, hiszen fix költség nélkül, alkalmi jelleggel igénybe vehető.

Külföldön már bizonyított

Azokban a nyugat-európai országokban, ahol az autómegosztás elterjedése már 8-10 évvel ezelőtt elindult, mostanra a teljes forgalom jelentős – akár 40 százalékos – része az üzleti felhasználóktól érkezik.

Németországban például München vagy Hamburg, Olaszországban Róma és Milánó, vagy akár Hollandiában Amszterdam példája azt mutatja, hogy mára a KKV-k és a nemzetközi nagyvállalatok jelentős része is napi szinten beépítette a carsharing használatát a működésébe

– tette hozzá Buday.

Ebben a költséghatékonyság és a praktikum mellett a fenntarthatóságnak is komoly szerepe van: kutatások azt mutatják, hogy belvárosi környezetben egy carsharing autó akár 6-10 saját tulajdonú autót is kiválthat. Ez pedig napi szinten, több ezer megosztott autó esetében jelentős mértékben le tudja csökkenteni a belvárosi területek autós terheltségét, különösen a parkoló és hosszasan közterületet foglaló autók tekintetében.

A megfelelő szabályozás is nagyot lendítene a dolgon

A Share Now a szolgáltatási zóna bővítésekor figyelembe veszi az üzleti szegmens igényeit, ezért keresik azokat a budapesti irodaközpontokat és ipari parkokat, ahol jelentős a vállalati ügyfelek igénye az autómegosztásra, de az elsődleges fókusz, hogy minél könnyebben és egyszerűbben épüljön be a közösségi közlekedés vérkeringésébe az autómegosztás a nagyobb forgalmi csomópontokban.

„Az agglomerációból napi szinten ingázók számára is ideális megoldás a megosztott autó, hiszen így a saját gépkocsit leparkolják, vagy már eleve tömegközlekedéssel érkeznek, és nem terhelik tovább a városi forgalmat” – mondta Buday. Ebben támogatja a munkáltatókat az a lehetőség is, hogy a cafeteria rendszerben adómentes juttatásként is nyújtható az alkalmazottak számára a carsharing.

Buday szerint a carsharing gyors további elterjedése szempontjából a legfontosabb következő lépés az lenne, ha lehetővé tennék, hogy a megosztott autók városszerte több helyen, kijelölt parkolóhelyekkel rendelkezzenek, akár igazodva a közösségi közlekedés csomópontjaihoz is. Így ugyan vélhetően még mindig a saját autó lenne a legkézenfekvőbb megoldás sok ingázó számára, azonban a carsharing olyan további járulékos előnyöket biztosítana, amely valós alternatívát jelent a saját autó használatával szemben.

Ez pedig nem csak a szolgáltatást nyújtó cégek számára lenne előnyös, de jelentősen tehermentesíthetné a városba be és abból kivezető utakat, ugyanis kutatások bizonyítják, hogy a carsharing felhasználók jellemzően más közlekedési módokkal kombinálva veszik igénybe a megosztott autókat, és csak akkor, amikor valóban szükségük van rá. Az ügyvezető szerint ezt a javaslatot már régóta, ismétlődően felvetik a döntéshozóknak, és ennek elfogadása hasonló lökést adhatna, mint a vállalati autóhasználatban most induló és a következő időszakban lezajló drasztikus változások.

A cikk megjelenését a Share Now támogatta.