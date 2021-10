Sok cégnél küzdenek az IT-vezetők: hogyan lehet pontosan tervezni az informatikai kiadásokat?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Egy vállalat IT-vezetője számára az egyik legnagyobb kihívást az informatikai kapacitások tervezése jelenti. Sokan túltervezik a kapacitásokat, míg mások alulértékelik az üzleti igényeket. Mindkét eset jelentős pénzügyi hatással van a vállalatokra, csökkenti az IT agilitását és lassítja, nehezíti az üzleti működést is. Ezekre a feladatokra az egyik megoldást a használat alapján fizetett IT infrastruktúra jelentheti. De hogy is működik ez pontosan, és ki jelenti a célcsoportot?