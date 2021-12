Hogy lehetne érdemben javítani az online oktatás helyzetén?

Szinte közhelyszerűen kerül elő a munkaerőpiaci, vagy informatikai kommunikációban, hogy az elmúlt másfél évben mennyire felgyorsult a digitalizáció, milyen, korábban elképzelhetetlen sebességgel tudtak átállni a cégek az online működésre, feladatmegoldásra. Az elmúlt hónapok sok szektorban radikálisnak nevezhető változásokat eredményeztek, azonban vannak területek is, amelyek a digitalizációt csak lassan tudták alkalmazni. Tipikusan ilyen terület az oktatás, ahol számos nehézséggel találkozhatnak oktatók és diákok egyaránt.

A hazai oktatási szektor jelentős lemaradással küzd az online oktatás területén. A legtöbb iskola manapság is úgy próbálja megoldani az online oktatással kapcsolatos kihívásokat, hogy az aktuálisan elérhető rendszereket próbálják használni, tipikusan például a Messengert vagy a Zoomot. Az IT-szakemberek pedig napi szinten találkoznak azzal, hogy tanárok a legtöbb esetben nincsenek felkészülve ezeknek a rendszereknek a megfelelő használatára.

Ezekre a kihívásokra jelenthet megoldást a felhőtechnológia alkalmazása az oktatás hétköznapjaiban, helyettesítve például azt a – sokak számára ismerős folyamatot -, amikor a tanár Facebookon adja le az oktatási anyagot az otthon tanuló diákoknak.

Az egyik legfontosabb előny, hogy a tantestületi munkát meg tudja könnyíteni egy hálózati adattároló, ezzel párhuzamosan pedig a tanároknak az oktatásban betöltött munkáját is jelentősen egyszerűsíteni lehet egy ilyen technológiával.

Ha például az oktatási feladatok elvégzéséhez szükséges adatokat mindenki számára gyorsan és egyszerűen hozzáférhetővé tesszük, az már jelentős előrelépés.

Ilyen például a beosztás, vagy a helyettesítés: meglepően sok időt meg lehet spórolni egy transzparens adattárolással, nem kell a kollégáknak egymást vagy a szakreferenseket megkérdezniük.

Hasonlóan jó példa a tantermek rotációja: középiskolákban rendszeres, hogy a tanárok más-más teremben tartanak órát. Ha ezt felvisszük egy rendszerbe, ami akár a diákok számára is elérhető, sok energiát spórolhatunk meg, könnyebb lesz a termek, órák keresése, főleg az első hetekben.

Ha az oktatási intézmény rendelkezik megfelelő eszközzel, akkor akár a virtualizáció is elérhető: ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy szinte mindegy, milyen eszközzel rendelkezik a diák otthon, nem annak a kapacitása számít, mivel a távoli eléréssel eléri az iskolai gépet. Így az oktatás minősége már nem függ attól, hogy kinek milyenek az otthoni körülményei, akár okostelefonról is működik a virtualizáció, egy régi laptoppal is lehet gyakorolni például a videóvágást.

A jó felhő alapja a jó internet

Egy jól üzemelő felhőszolgáltatás fontos alapeleme, hogy az elérést is tudjuk biztosítani, ehhez viszont jó internetkapcsolat szükséges. Elsődleges, hogy rendelkezésre álljon egy belső hálózat, ami az iskolára vonatkozik: ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ki kel építeni egy olyan Wi-Fi hálózatot, amire mindenki probléma nélkül tud csatlakozni.

Manapság erre számtalan, könnyen elérhető eszköz áll rendelkezésre: tipikusan ilyenek a NAS-eszközök.

A NAS (hálózati adattároló, Network Attached Storage) eszközök az otthoni vagy irodai hálózathoz csatlakoztatható, intelligens adattárolási megoldások, amiken a dolgozók összes fájljának van hely, legyen szó fontos dokumentumokról, értékes fényképekről, vagy akár zene- vagy filmgyűjteményéről. A NAS számos további szolgáltatást is kínál: ezeket, valamint a fájlokat böngészőből és alkalmazásainkból, az interneten keresztül bármikor el lehet érni.

Ezeket a rendszereket pont arra találták ki, hogy nagy alapterületű létesítményeket le tudjanak fedni, az emeletek számától függetlenül – mondták el a Portfolio-nak a hálózati adattárolókat gyártó és hardverportfóliókat építő Synology szakértői.

Az otthoni elérés már nehezebb feladatot jelent: erre a felhőszolgáltatónak nyilvánvalóan nincs hatása, hiszen ez felhasználóként, az otthoni internet minőségétől függ.

A Synology tapasztalatai szerint az iskoláknál elsődleges szempontot a költségvetés lehetőségei jelentik. Ezek a lehetőségek iskolánként eltérőek, ugyanakkor

annak biztosan bele kell férnie, hogy egy felhőszolgáltatás megvalósítása előtt konzultáljanak szakemberekkel,

segítségükkel utánajárjanak a legújabb technológiáknak, és pontosan meghatározzák az igények alapján, hogy milyen eszközökre van szükségük. Csak ezután érdemes megvizsgálni az árakat, a költségeket.

Egy iskola esetében mindenképpen egy olyan NAS-ra van szükség, amiben legalább 8-10 merevlemez helyezhető el, mert egy oktatási intézmény esetében a háttértároló mérete jelentős tényező. Maga a központi egység is fontos: ezek ára 200 ezer és egymillió forint között mozog. Ez azonban nem az oktatás szintjétől függ (tehát egy egyetemnek nem feltétlenül van szüksége a drágább eszközre), sokkal inkább az egyedi igények jelentik a különbséget. Ráadásul a rendszerek telepítésénél kiemelt szempont az adatbiztonság, a támadások elleni védelem és a GDPR-megfelelőség is.

A cikk megjelenését a Synology Magyarország támogatta.

Címlapkép: Getty Images