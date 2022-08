Érkezik az őszi konferenciaszezon: mutatjuk, milyen Portfolio-rendezvények jönnek

Az őszi szezon sok változást hoz globálisan és Magyarországon is, de egy biztos: a Portfolio Csoport szeptemberben ismét jön szakmai rendezvényeivel, hogy a professzionális és üzleti szektornak támpontot adjon ezekben a viharos gazdasági időkben.

Hagyományos módon rengeteg Portfolio-rendezvény várja az érdeklődőket, több iparágban és gazdasági területen is: fenntarthatóság, egészségügy, ingatlan, pénzügy-hitelpiac, követeléskezelés, makrogazdaság, energia, befektetés-bank-biztosítás és agrár fókusszal.

A naprakész információk és tájékoztatás idén talán még fontosabb, mint eddig, hiszen minden szektornak a legjobb tudása szerint kell készülnie a közeli és távoli jövőre.

A Portfolio konferenciák résztvevőit az egész napos szakmai programban mindig teljes körkép várja: állami, vállalati, gazdasági szereplők és döntéshozók adnak prognózisokat és szakértők mondanak véleményt - így garantálva piacvezetőként a mértékadó tudást az üzleti célok elérése érdekében.

2022-ben is folytatja a Portfolio Konferenciák a múlt évben indított együttműködését az Access4you-val. Az egyre több helyen megjelenő, és első nemzetközi sikereit elérő hazai startup célja, hogy a speciális igényű, közöttük fogyatékossággal élő emberek az élet minden területén akadályok nélkül csatlakozhassanak a szakmai és mindennapi eseményekhez. Az Access4you ezért a Portfolio 2022-es konferenciáinak helyszínein akadálymentességi felmérést végez, az összegyűjtött adatokat pedig weboldalán elérhetővé teszi. A résztvevők így megbízható forrásból értesülhetnek az események akadálymentességéről.



Az őszi konferenciák karbonlábnyomának csökkentése is kiemelt fontosságot élvez, ezért a Portfolio Csoport együttműködik a Vertis-sel, amelynek Strive szolgáltatása négy átfogó lépésen keresztül segít a legkülönbözőbb iparági szereplőknek abban, hogy hatékonyan csökkentsék a kibocsátásukat, elkerülve a hangzatos, de kellő tartalom nélküli greenwashing jelenséget.

Töltse le Portfolio Events mobilapplikációnkat, amelyen megtalálja a Portfolio szakmai rendezvényeit egy alkalmazáson belül, személyre szabva. Többek között elérhető a rendezvény részletes programja, a résztvevői lista és a konferenciajegye. Sőt, virtuális névjegykártya-cserére is lehetőséget biztosítunk. Hogy hogyan? A badgen található QR kód az Ön személyre szóló online névjegykártyája - olvassák be egymás QR kódját, és máris kapcsolatba kerülhetnek a konferencia után is. Szakma, élmény, networking!

LÁSSUK, MILYEN PROGRAMOKKAL INDÍTJUK AZ ŐSZT:

Sustainable World 2022

Szeptember 6. Helyszín: Marriott Hotel, Budapest + Terasz

A korábbi évek töretlen érdeklődése mellett, szinte már hagyományként rendezzük meg a Sustainable World 2022, a jövő vállalatainak szóló konferenciát. A fenntarthatóság megkérdőjelezhetetlen súlyát és a gazdasági életbe való betörését néhány éve még érdeklődő tekintetek figyelték, az elmúlt egy év azonban olyan gyors alkalmazkodásra bírta rá a gazdaság szereplőit, hogy sokan már irigylésre méltó tapasztalatokat szereztek arról, hogy milyen a zöld világ elitjébe tartozni.

Idén először indítjuk útjára a „Green Awards” különböző kategóriáit, hogy díjazzuk a hazai vállalatok különleges fenntarthatósági teljesítményét, programját vagy innovációit. Részletek, regisztráció: itt

KIEMELT TÉMÁK

Versenyelőny vagy már elvárás? – Betört az ESG a piacokra

Felgyorsultak az események: a legnagyobbak tapasztalatai a zöld átállásban

Tegnap csak ajánlott, ma már kötelező: mit vár az EU a vállalatoktól?

Zöld pénzügyek, zöld vállalati finanszírozás

Fenntartható befektetések és a „greenium”

Átállási kockázat – Felkészültek már a vállalatok?

Az alternatív energia világában – Atomzöld vagy 100%-ban megújuló?

Oldjuk meg! – Ellátásbiztonság, hálózatfejlesztés és energiatárolás

Elszálló energiaárak, vészjósló előrejelzések

Nagyvállalatoktól a legkisebbekig: a teljes lánc zöldre változik

Nincs kibúvó: a befektető és a fogyasztó diktálja a fenntarthatóság ütemét

Private Health Forum 2022

Szeptember 7. Helyszín: Marriott Hotel, Budapest

Épp sebességet készül váltani a magyar magánegészségügy, ahogyan korábban előrejeleztük: a privát szolgáltatók a járvány utáni világban nyertesen kerülnek ki. Az állami egészségügy kapacitáskorlátai, a háztartások jövedelmi helyzetének szinte folyamatos javulása erőteljes keresletet generálnak a magánegészségügyi szolgáltatások iránt, és az elmúlt hónapokban szintet lépnek a magáncégek, fekvőbeteg-kapacitásaikat kezdték el látványos tempóban feltölteni és bővíteni. Eközben az országos hálózatok kiépítése, a konszolidáció is zajlik a piacon. Mindezek ellenére mégis azt mondhatjuk: a magyar egészségügy egy átmeneti állapotba került. Bővebb információ és regisztráció: itt

FÓKUSZBAN

Megerősödött a magyar magánegészségügyi piac, de mit terveznek a legnagyobb szolgáltatók?

Fekvőbeteg-ellátás: ez lesz a kulcs 2022-ben - Aki itt lemarad, az kimarad?

Mi hajtja egyáltalán a magánegészségügyi szolgáltatások iránti keresletet?

Multiklinikák vs. single speciality

A magánegészségügyi szolgáltatók köré épülő szektorok szerepe

A magánegészségügy digitális térképe

Property Investment Forum 2022

Szeptember 15. Helyszín: Hotel InterContinental Budapest

Két és fél évvel a világjárvány kitörése után még mindig rengeteg kérdőjel, kockázat és nehézség van az ingatlanpiacon, amire az optimista becslések szerint már egy éve sejleni kellett volna a válaszoknak. Nem így lett, nem mindenben lett így. Az új világrend komoly károkat okozott egyes részpiacoknak, ugyanakkor más területeken óriási ütemű fejlődés és előrelépés volt tapasztalható. Ez a régi és új világ közötti átmenet azonban még mindig elhúzódni látszik és az erőviszonyok még bőven alakulnak.

Most ősszel is, a konferenciával együtt, egy helyen, egy időben adjuk át a Portfolio Property Awards díjakat! A korábbi hagyományainkhoz visszatértünk, és a konferencia végén, az állófogadáson, ünnepélyes keretek között adjuk át a szakmai zsűri által odaítélt legkiválóbb teljesítményeknek járó elismeréseket. Részletek, regisztráció: itt

KIEMELT TÉMÁK

Beléptünk már az új világba? – Lezárult az átalakulás?

Teljesen bezöldültünk? – Átvette az ESG a hatalmat?

Irodapiac – Hol és hogyan dolgozunk?

Építőipari árak és kapacitások – Lesz fellélegzés?

Makrokörnyezet, infláció, kamatok, kockázatok, moratórium

Tovább szárnyal a logisztika? – Jönnek az óriási átadások

A legfontosabb ingatlanszakmai véleményformálók egy asztalnál

Mi lesz a lakáspiaccal? – Tovább pörögnek a kedvezmények?

7 perces prezentációk – A legizgalmasabb új projektek!

Retail és e-kereskedelem – Szimbiózis vagy küzdelem?

Összeomlás vagy fellélegzés jön a hitelpiacon 2022 végén?

Property Awards 2022 – Az elmúlt 12 hónap legfontosabb teljesítményei!

Követeléskezelési trendek 2022

Szeptember 27. Helyszín: Larus Rendezvényközpont

A pandémia és a hiteltörlesztési moratórium után ismét új kihívások elé néz a vállalati kintlévőség-kezelési szektor - a háborús kockázatok, a romló gazdasági helyzet és az energiapiaci válság kezelésére ismét innovatív megoldások alkalmazására lesz szükség. A válság az új normalitás? Hogyan látják a piaci szereplők az előttünk álló időszak üzleti kilátásait a követeléskezelés területén? Bővebb információ és regisztráció: itt

FÓKUSZBAN

A magyar lakossági és vállalati hitelpiac aktualitásai

Gazdasági kilátások a háború, a magas inflációs és az energiapiaci válság árnyékában

Nem teljesítő hitelek a törlesztési moratórium után: mi vár a követeléskezelési piacra?

A nem normális az új normális: hogyan kezelhetők a mostani időszak extrém kihívásai szerződéses szinten?

Árfolyamkockázatok fedezése a behajtásban

Nemzetközi kitekintés: globális trendek a kintlévőség-kezelésben

Kerekasztal: Vállalati kihívások és jó gyakorlatok első kézből

Győr - Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2022

Szeptember 28. Helyszín: Famulus Hotel****

Szeptember 28-án a Nyugat-Magyarországi Gazdasági Fórumon is célunk, hogy átfogó képet adjunk a hazai gazdasági helyzetről, továbbá aktuális pénzügyi információkkal segítsük a helyi vállalatokat a megalapozott üzleti döntéshozatalban, ezáltal versenyképességük növelésében. Az ingyenes szakmai rendezvényre látogatók többet megtudhatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások számára még nyitva álló kedvezményes finanszírozású uniós pályázati lehetőségekről, amely mellett arra is kitérünk, hogy milyen hazai források, hitelprogramok állnak a gazdálkodók rendelkezésére. A részvétel INGYENES, de regisztrációhoz kötött. Részletek, ingyenes regisztráció: itt

KIEMELT TÉMÁK

A magyar gazdaság és a forint árfolyamának kilátásai

A térség munkaerőpiaci kihívásai és kilátásai

A térségi kkv-k számára rendelkezésre álló banki és uniós pályázati finanszírozási lehetőségek

A vállalati versenyképesség növelés irányai: digitalizáció, automatizáció, robotizáció

Helyi fejlesztések bemutatása

Lehetséges piaci bővülési lehetőségek felvázolása

Energy Investment Forum 2022

Október 4. Helyszín: Kempinski Hotel Corvinus Budapest

Sok szempontból példanélküli hónapokon vagyunk túl és nem lesz ez másként a következő időszakban sem - a világban zajló események és következményeik egyik kulcsfontosságú gócpontja az energiaszektor. Az elmúlt egy év az energia drágulásáról szólt a világgazdaságban, óriási újraelosztási folyamatok indulnak el nem csak a belföldi gazdasági szereplők, hanem a belföld és a külföld között is. Lesz tehát miről beszélni a Portfolio Energy Investment Forum 2022 konferenciáján. Részletek, regisztráció: itt

KIEMELT TÉMÁK

Az orosz-ukrán konfliktus okozta energiaválság ellátásbiztonsági kérdései, az uniós szankciók a tagállamok eltérő energiaellátási lehetőségeinek fényében, valamint a magyarországi energiaellátással összefüggésben

Gázpiaci kilátások: globális és európai keresleti-kínálati piaci helyzet, megment-e az LNG és lesz-e elég gáz a télen?

Az elszálló energiaárak globális és hazai gazdasági hatásai és a kilátások: meddig maradhatnak magasak az árak

Uniós szabályozás a válságkezelés szolgálatában (REPowerEU): tervek és realitás, milyen lehetőségei vannak hazánknak, rövid és hosszútávú intézkedések

Rövid távú forrásdiverzifikáció, forráshelyettesítési tervek, hazai lehetőségek és korlátok

Közép és hosszútávú tervek: Tiszta energiák, energiahatékonyság, hidrogéngazdaság – reális lehetőség az energiafüggőség csökkentésére?

Két legyet egy csapásra? Az orosz leválás és a 2050-es klímacél együttes megvalósítási lehetőségei

A klímacélok megvalósítási korlátai: tényleges akadály -e a rendszeregyensúly, hálózattipológia, piaci szabályozás és rendszerirányítás, az akadályok műszaki vagy gazdasági jellegűek? Mit segíthetünk szabályozással, támogatással vagy fizikai infrastruktúrafejlesztéssel?

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer és szakpolitikák lehetőségei a hűtés-fűtés és közlekedés terén, a energiafüggetlenség kulcsa tényleg az épületenergetikában van?

Az energiabeszerzés és felhasználás gyakorlati szempontjai válság idején: tapasztalatok, együttműködés, rugalmasság

Mit ajánlanak a szakértők: meddig lesz magas energiaár környezet, milyen alternatív költségcsökkentési lehetőségeket vegyünk számba (energiatárolás, saját napelem, energiahatékonyság, aggregátorok és energiaközösségek)

Banking Technology 2022

Október 6. Helyszín: Marriott Hotel, Budapest

Immáron hetedik alkalommal rendezzük meg a bankszektor, az IT-szektor és a fintech cégek egyik legfontosabb szellemi műhelyéül szolgáló Banking Technology konferenciánkat, ahol a bankok digitális transzformációjáról, a szektor legfontosabb IT-üzleti és technológiai fejlesztési irányairól lesz szó. A bankszektor top vezetői, fintech-guruk, tanácsadók, a szabályozók és az IT-cégek szakértőinek krémje immáron hatodik éve gyűlik össze konferenciánkon, hogy megosszák egymással gondolataikat a bankszektort érintő legfontosabb üzleti és informatikai kérdésekben. Bővebb információ és regisztráció: itt

KIEMELT TÉMÁK

Nemzetközi és hazai digitális banki verseny

Digitális transzformáció, belső hatékonyságnövelés és költségcsökkentés új technológiákkal

Hiperperszonalizáció – Eljött a „one-segment” kora?

Mesterséges intelligencia, robotok, adatvagyon-hasznosítás és felhő a bankokban

AFR, BNPL, digitális jegybankpénz – Globális és lokális payment trendek

Szabályozói tervek és vélemények a digitális banki világban

HVCA - Portfolio Investment Conference 2022

Október 7. Helyszín: Marriott Hotel, Budapest

Az idei évben immáron 23. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Kockázati-és Magántőke Egyesület (HVCA) befektetői konferenciája, amely a közép-és kelet európai kockázati tőke, magántőke befektetési szektorok legjelentősebb szereplői, befektetői, cégvezetői és üzleti döntéshozói számára teremt fórumot a tapasztalatok megosztására, megvitatására és az üzleti kapcsolatok építésére. Részletek és regisztráció: itt

KIEMELT TÉMÁK

COVID, háború, szankciók, mindezek hatása a gazdaságra

A magyar start-up befektetés kihívásai

A határokon átnyúló, társbefektetés kihívásai és előnyei

Élet a befektetők kiszállása után

Munkaerő toborzás, megtartás, motiváció

Budapest Economic Forum 2022

Október 19. Helyszín: Marriott Hotel, Budapest

A Budapest Economic Forum immár hagyományosan a Portfolio legjelentősebb makrogazdasági konferenciája, mely tizenkettedik alkalommal kerül megrendezésre 2022. október 19-én. A Budapest Economic Forumon minden szóba kerül, ami aktuálisan igazán foglalkoztatja a gazdasági és pénzügyi szféra képviselőit, évről évre igyekszünk naprakész programot összeállítani. Bővebb információ és regisztráció: itt

KIEMELT TÉMÁK

Infláció

Globális és hazai gazdasági kilátások

Energiaválság

Jegybanki monetáris politikák

Portfolio Future Of Finance 2022

Október 18. Helyszín: Marriott Hotel, Budapest

Olyan rendezvényt szervez a Portfolio 2022 őszére, amilyen még soha nem volt: az egész napos szakmai eseményen a teljes magyar pénzügyi szakma nagy találkozóját rendezzük meg a finanszírozási, a biztosítási és a vagyonkezelési ágazat szereplői számára, az IT-szektor élenjáróival és a nem pénzügyi vállalatok pénzügyi-gazdasági vezetőivel kiegészülve. A fogalom, amely összeköti ezeket a szereplőket: a pénzügyek jövője. Bővebb információ és regisztráció: itt

KIEMELT TÉMÁK

Milyen lesz a bankolás, a hitelezés, a biztosítás és a vagyonkezelés 10, 20 vagy 50 év múlva?

Zöld és digitális: pénzügyi példák és esettanulmányok a jövőből

A következő évtizedek gazdasága és társadalma a fiatalok, a jövőkutatók és a pénzügyi vezetők szerint

Új pénz az új gazdaságnak: álom és realitás a kriptopénzek és a digitális jegybankpénzek világában

Fintech, insturtech, wealthtech: mely innovációk fogják meghatározni az életünket?

ESG-implementáció a finanszírozásban és a befektetésekben: kényszerek és lehetőségek a pénzintézetek előtt

Miként tehetők a pénzügyi szolgáltatások egyidejűleg egyszerűvé, áttetszővé és személyre szabottá?

Kik, hogyan és mitől lesznek a jövő sikeres pénzügyi-gazdasági vezetői?

Agrárszektor 2022

November 30-december 1. Helyszín: Siófok, Hotel Azúr Wellness ****

A Portfolio Csoport az idén tizedik alkalommal rendezi meg Agrárszektor Konferenciáját, amely mára az egyik legrangosabb és legjelentősebb szakmai eseménnyé vált a hazai agráriumban. A kétnapos rendezvény egyedülállóan nagy és átfogó témakínálatával a lehető legjobb áttekintést igyekszik nyújtani az agrárgazdaságot érintő kérdésekben, így hozzájárul ahhoz, hogy az ágazat szereplői magas színvonalon tájékozódhassanak a gazdálkodásukat közvetlenül érintő legfontosabb területekről. A konferencia arra törekszik, hogy a lehető legfrissebb és legaktuálisabb információkat nyújtsa a résztvevőknek, emellett pedig hosszabb távú prognózisokkal is könnyíti a vállalkozások sorsát leginkább befolyásoló gazdálkodási döntések tervezését és meghozatalát.

Az Agrárszektor Konferencián több szakmai díjat is kiosztunk, amelyek a kiemelkedő agrárgazdasági teljesítmények elismeréséül szolgálnak. Bővebb információ és regisztráció: itt

KIEMELT TÉMÁK

Új uniós Közös Agrárpolitika élesben: gyökeres változások 2023-tól

Vidékfejlesztés új alapokon: támogatási, pályázati és elbírálási feltételek a következő években

A „zöld lobbi” ellehetetleníti az agrárgazdaságot? – Klímavédelmi célok, zöldkövetelmények és szabályozási irányok az Európai Unió agráriumában

Az orosz-ukrán háború hatása a magyar agrárgazdaságra: várható piaci, ár- és költségváltozások rövid- és hosszú távon

Látványosan átalakuló makrokörnyezet: az agrárfinanszírozás és a hitelhez jutás új feltételei és lehetőségei

Az állattenyésztési ágazatok támogatási és fejlesztési lehetőségei 2023-tól, válságenyhítő intézkedések

Rendkívüli helyzet a takarmánypiacon: árprognózisok és hatékonyságnövelő lépések a takarmányozásban

Árrobbanás a szántóföldeken és a gabonapiacon: várható áralakulások, minőségi követelmények

Sokkoló hatások a zöldség- és gyümölcspiacon: a kertészet kitörési és fejlesztési lehetőségei

Egyre jobban fenyeget az aszály: öntözésfejlesztési támogatások és lehetőségek Magyarországon

Hatalmas változások az inputpiacokon: rövid- és hosszabb távú trendek a műtrágyázásban, a növényvédelemben és a vetőmagfelhasználásban, új szabályozási követelmények

Kitörési alternatíva lehet? – a hazai biogazdálkodás perspektívái

Durva költségnövekedés és áremelési kényszer az élelmiszeriparban: piaci kilátások és fejlesztési támogatások 2023-tól

A versenyképesség-javítás nélkülözhetetlen feltételei: a precíziós gazdálkodás, az agrárdigitalizáció, a robotika és a drónhasználat trendjei és lehetőségei

Innováció a magyar agrárgazdaságban: 2022 legkiemelkedőbb eredményei

Hogyan védekezhetünk a rendkívüli piaci és jövedelmezőségi ingadozások ellen? – a krízisbiztosítási rendszer működése és legnagyobb előnyei

Továbbra is megállíthatatlan a drágulás? – trendek és szabályozási változások a hazai földpiacon

Versenyben a fogyasztókért: az élelmiszerkereskedelem kihívásai és perspektívái Magyarországon

