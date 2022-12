A Bodrog partján készülnek a csúcsminőségű ecetek, amik a legmenőbb éttermekbe is eljutnak

Négy év tervezés után indult el a Tokaji borvidék egyik központjában, Bodrogkeresztúron a Borecet Művek. A manufaktúra életében nagy nap volt a 2010. június 7-e: ekkor készült el ugyanis az első liter ecet. Az alapító házaspár, Képíró Anita és Formanek Ferenc vállalkozása pedig igazi gasztro-sikertörténetnek számít a borvidéken és Magyarországon egyaránt.

Az ötlet Ferenc fejében született meg, akit mindig is vonzott a kulináris gasztronómia – mesélte a Portfolio-nak Képíró Anita. Abban biztosak voltak, hogy borászatot nem indítanak, van ugyanis a környéken épp elég csúcspincészet. Ugyanakkor a szőlő, mint magas minőségű alapanyag, adta magát: így jött a borecet ötlete.

Képíró Anita Fotó: Gombkötő Emma/Portfolio

„Magyarországon összemosódik az emberek fejében az ecetsav és a természetes ecet fogalma, emiatt nagyon sok előítélet van a termékekkel kapcsolatban. Az ecetről a legtöbb embernek a jól ismert, zöld flakonos ecet jut eszébe, ami többnyire egy vegyipari termék, és leginkább takarításra alkalmas. Nagyon sok kóstoltatás, edukáció szükséges ahhoz, hogy rávezessük az embereket arra, hogy fogyasszanak természetes eceteket, és élvezzék annak finom ízeit és jótékony hatását. Spanyolországban, Olaszországban nem is értik, hogy az ecetsavat hogy lehet salátára önteni. Mint ahogy itthon sem szeretne senki bor helyett higított ipari szeszt kortyolgatni a vacsora mellé ” – mesélte Képíró Anita, de hozzátette, szerencsére Magyarországon is már egyre több fogyasztó van tisztában ezzel a különbséggel.

Ugyanakkor a kóstolókon – amiket a bodrogkeresztúri Ecetmúzeumban és bemutató boltjukban akár naponta többször is tartanak - még mindig találkoznak olyannal, akit rá kell beszélni az ecet megkóstolására. Ilyenkor igazán nagy öröm látni a pozitív meglepetést, amikor teljesen mást tapasztalnak, mint amit az ecetsav szúrós, savanyú ízétől megszoktak.

Hozza magával a bor és a gyümölcs ízét

A borecet készítése összetett folyamat. A szőlőből bor készül, ez az elsődleges fermentáció, ezt követően a borban lévő alkoholt erjesztik tovább ecetté – ez jelenti a másodlagos fermentációt. Ennél a fázisnál ecetsav baktériumot, úgynevezett anyaecetet adnak a borhoz, ami az erjesztést végrehajtja, így megfelelő körülmények között az alkohol ecetsavvá erjed. Az eljárás hasonló az almaecetnél, vagy más gyümölcseceteknél: a több hónapos érlelési folyamat végén olyan ecet jön létre, amely visszaadja a bor és a gyümölcsök eredeti, jellegzetes ízét

Természetesen a borecetek között is van prémium kategória, aminél elsősorban az érlelési idő számít.

Bodrogkeresztúron a csúcsterméket jelentő Nemesecetet – amelyből egy deciliter 5 ezer forintba kerül - minimum öt évig, aszúszemeken érlelik. Az aszúból kioldódó cukortól kapja édes, karakteres ízét. Ezt a terméket prémium húsokhoz, vagy akár libamájhoz, sőt, süteményekhez is ajánlják.

Az eceteket használhatjuk önmagukban is salátákhoz, vagy hidegen sajtolt olajokkal, pl. olívaolajjal, tökmagolajjal, szőlőmagolajjal keverve vinaigrette-et készíthetünk belőle. Ezentúl még számtalan felhasználási módja van. Ízesítjük vele az ételeket, kihagyhatatlan a csorbalevesből, a tojás- és bablevesből, de a tökfőzelék, lencsefőzelék vagy egy ragu íze is az ecettel lesz teljes. Érdemes a húsok páclevéhez is használni, nemcsak ízesít, de omlósabbá is teszi a húsokat. A krémeknél, mártásoknál is jól működnek. Vannak, akik üdítőként fogyasztják, 1-2 kanál gyümölcsös balzsamecetet tesznek egy pohár vízbe vagy szódavízbe.

A gyümölcságyon érlelt balzsamecetekben benne van a gyümölcs íze és teljes beltartalma, egészséges, különleges ízű üdítőt kaphatunk így.

Folyamatosan a fejlesztéseken gondolkoznak

A vásárlók elsősorban a cég webshopjából érhetik el a termékeket, de gasztroboltokban, gourmet üzletekben, bioboltokban, valamint néhány üzletláncban, például az Auchan és a Müller polcain is jelen vannak. A Borecet Művek vásárlói között nemcsak lakossági fogyasztókat, hanem éttermeket, cukrászdákat is találunk. Képiró Anita szerint

a hazai kulináris világ az elmúlt években határozottan felfigyelt a csúcsminőségű ecetekre,

olyan éttermekben vannak jelen, mint a Stand Étterem, a Costes Downtown, Rosenstein, Kistücsök, a Pasztell Restaurant, Spago Budapest, vagy a Four Seasons Hotel. A külföldi terjeszkedés még induló fázisban van, a szomszédos országok mellett Nagy-Britanniába, Hollandiába és Németországba szállítanak.

Pedig a nemzetközi ismertség egyre erősebb, a termékek folyamatosan jól teljesítenek: idén az egyik legrangosabb spanyolországi világversenyen maximális pontszámot ért el a manufaktúra egyik ecete, de ugyaninnen elhoztak egy aranyérmet és két ezüstérmet is.

Nem véletlen, hogy a termékfejlesztés folyamatos a cégnél. „Mindig van új ötletünk, a technológiát folyamatosan tudjuk finomítani, pontosítani. A mostani helyzetben azonban nem könnyű belevágni az új dolgokba, egy vállalkozó kétszer is meggondolja, hogy mibe fektet. De az elmúlt években voltak sikeres pályázataink, több forrásból is nyertünk fejlesztési támogatást. Igyekeztünk a teljes gyártási folyamatot fejleszteni, a csomagolásra, a palackozásra is tudtunk forrásokat szerezni. Ennek a termék-és gyártásfejlesztésnek az eredményei pl. a tasakos salátaönteteink” – mondta el a cégvezető.

A fejlesztéseket a pályázatok mellett saját forrásból és banki hitelből tudják megvalósítani. Nemrég banki partnerüknél, az MKB-nál találtak egy pályázathoz kapcsolódóan kedvező kamatozású vállalkozásfejlesztési hitelt, aminek egy új csomagológép vásárlása lett az eredménye. Képíró Anita szerint az ilyen lehetőségek a jelenlegi kamatkörnyezet miatt minden korábbinál fontosabbak lettek.

Mivel az üzem évek óta napelemeket használ, kevésbé érinti őket az energiaárak emelkedése.

Nehezíti viszont a helyzetüket a háború: a csomagolóanyagok, például üvegek, dugók beszerzési forrásai elakadtak. Új gyártópartnert kellett találniuk, ezért változott az üveg és a címke formája is.

Ezzel együtt több viszonteladó-partnerük is bezárt az energiaválság miatt, ezért a második félév értékesítési számai eddig némileg elmaradnak a tervezettől. A webshop viszont jól működik, és a termékfejlesztések is folyamatosak. Hamarosan érkezhet egy új termék, a négyféle ízben kapható tasakos ivóecet, ami egy pohár vízben feloldva egészséges és természetes üdítőként fogyasztható.

Címlapkép és fotók: Stiller Ákos/Gombkötő Emma/Portfolio