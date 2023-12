Átalakítja flottáját a Lidl: jönnek az elektromos- és LNG-kamionok

Alternatív hajtású járműveket állított forgalomba a Lidl Magyarország: az élelmiszer-kiskereskedelmi lánc hosszú távú célja, hogy csökkentse a bolti áruszállításból származó környezetterhelését. 4 db elektromos és 6 db LNG hajtású gépjárművel kezdik meg a flotta átalakítását: a Portfolio megtudta a projekt részleteit.

A Lidl diszkontlánc új, alternatív hajtású tehergépjárműveket állított napi szintű forgalomba. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

3 db 18 tonnás elektromos teherautó,

1 db 40 tonnás elektromos

és 6 db 40 tonnás LNG kamion végez mindennapos kiszállítást.

A 18 tonnás elektromos gépjárművek a vállalat ecseri logisztikai központjából a budapesti Lidl áruházakba, míg az elektromos nyergesvontató Budapesten, valamint Pest vármegyében található boltokba szállít ki. Az LNG-kamionok elsősorban a szigetszentmiklósi raktárból az ország különböző pontjaira juttatják el a friss árut a Lidl üzletekbe.

A töltést is zöldárammal végzik

Az új 18 tonnás e-teherautók 5 akkumulátorral működnek, és nem csak a közlekedésük, de a töltésük sem jár kibocsátással, mert a cég logisztikai központjaiban 100%-ban megújuló forrásból származó villamos energiával töltik azokat.

A teherautók egyetlen feltöltéssel mintegy 120 kilométert tudnak megtenni. A raktérben maximum 18 raklapnyi árunak van hely, ezzel több áruházat is képes kiszolgálni egyetlen kamion. A 40 tonnás elektromos kamion 6 db egyenként 192,3 kWh-s akkumulátorral működik, hatótávolsága megközelítőleg 200 km és 5 óra alatt tölthető fel, de gyorstöltő használatával akár mindössze 2 óra alatt újra útnak indulhat az autó.

Az LNG-hajtású nyergesvontatók egyenként körülbelül 750 km megtételére alkalmasak tele tankkal, félpótkocsijaik 33 raklapos rakodótérrel rendelkeznek, így az áruházi rendelések függvényében akár 3-4 üzletet is el tudnak látni áruval.

A diszkontlánc a hagyományos dízel üzemű kamionok alternatív hajtású járművekkel történő cseréje révén 2030-ig 15%-os CO2e-kibocsátás (kg/km) csökkenést szeretne elérni a 2021-es szinthez képest.

Ezt a 15%-os csökkentést kizárólag a bolti áruellátás (fuvarozás) kapcsán vállalta a cég az egyéb energetikai beruházásokon felül. A vállalat a későbbiek folyamán tovább bővíti a flottát, 2024-re újabb elektromos és LNG hajtású autók beállítását tervezi a flottába.

Kedvezőek az eddigi tapasztalatok

Az üzemeltetési konstrukcióval kapcsolatban Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője a Portfolio kérdésére elmondta, hogy alapvető céljuk a CO2 kibocsátás csökkentés, ezért a vállalat a döntését nem a tényleges megtérülés mentén hozta meg. A Lidl alvállalkozókkal működik együtt biztos futásteljesítményt és hosszú távú együttműködést garantálva, melynek keretében a gépjárművek magasabb vételára a partnereket terheli.

A kommunikációs igazgatótól megtudtuk azt is, hogy ezidáig nagyon kedvező üzemeltetési tapasztalatokkal rendelkezik a vállalat. Az LNG üzemelésű járművek hatótávolsága megfelelő, ezeknél a gépjárműveknél legfeljebb a korlátozott kúthálózat miatt kell kompromisszumot kötni. Az elektromos járműveket a Lidl a belvárosi üzletek kiszolgálására alkalmazza, ahol a távolságok kisebbek, ezért ezen a téren hatékonyak a teherautók. Tőzsér Judit kiemelte, hogy a vállalat a későbbiek folyamán tovább bővít,

2024-re újabb elektromos és LNG hajtású autók beállítását tervezi a flottába.

A Lidl klímastratégiájának részeként azon beszállítói számára, akik a termékekkel kapcsolatos kibocsátások (Scope 3) 75%-áért felelősek, előírja, hogy 2026-ig meghatározzák saját klímacéljaikat. Ebben támogatják is a beszállítókat.

A vállalat a működéséből fakadó kibocsátások csökkentésén is folyamatosan dolgozik: számos energiahatékonysági intézkedést vezetett be az elmúlt időszakban, illetve az áruházlánc teljes üzlethálózata, logisztikai központjai és irodaháza számára 2022. január 1-jétől 100%-ban zöldáramot szerez be.

Címlapkép forrása: Lidl Magyarország

A cikk megjelenését a Lidl támogatta.