Újítás a magyar boltokban - Így működnek a palackokat visszaváltó automaták (videó)

Sajtótájékoztatót tartott ma délelőtt a MOHU a Budakeszin lévő Lidl áruházban, ahol megmutatták a a REpont visszaváltó automaták működését. A cég bemutatta két nagykövetét is, Ördög Nóra és Till Attila televíziós műsorvezetőket, akik januártól vesznek részt a szemléletformáló kampányban, támogatva a lakosságot a visszaváltás során felmerülő kérdésekkel kapcsolatban. Lássuk, mit érdemes tudni a visszaváltó automaták működéséről, illetve milyen pénzvisszaváltási lehetőségei vannak a vásárlóknak, ha visszaviszik a az új jelzéssel ellátott PET-palackokat, üvegeket, illetve alumínium dobozokat!

Januártól már fokozatosan jelennek meg az új, visszaváltható palackok, italcsomagolások a boltokban. Hónapokig még találkozhatnak a régi, nem visszaváltható, illetve az új palackokkal is a boltokban a vásárlók, ugyanakkor egyre többször fog előfordulni, hogy a boltokba telepített automatákat is használniuk kell majd a vásárlóknak a visszaváltás érdekében.

A legfontosabb tudnivalók, hogy általában 50 forintos (az újrahasználható, kötelezően visszaváltási díjas termékeknél egyéb összeget is meghatározhat a gyártó) többletköltséget jelent a vásárlás pillanatában az új fajta palack, amit a vásárlók a visszaváltás során visszakaphatnak utalvány formájában, amit levásárolhatnak, vagy beválthatnak készpénzre. Az automatáknál lehetőség van arra is, hogy jótékonysági szervezetnek ajánljuk fel a betétdíjat, illetve tervezetten áprilistól a bankkártyás visszautalást is bevezeti a MOHU a REpont applikáción keresztül.

Ezt a jelölést érdemes keresni

A visszaváltási díj összege a "kötelezően visszaváltási díjas és nem újrahasználható italcsomagolás" esetén egységesen darabonként 50 forint lesz. Az erre vonatkozó jelölést egy korábbi kormányrendelet is rendelet tartalmazza:

Amennyiben nem található például a PET-palackokon a visszaváltásra vonatkozó jelölés, akkor azt az automata még nem vogja visszaváltani, hiszen az 50 forintos díj sem került a termék megvásárlásakor felszámításra.

A kötelezően visszaváltási díjas, de újrahasználható termék darabonként fizetendő visszaváltási díját a gyártó határozza meg. Az alábbi képen szereplő 70 forint tehát csak egy példa, a gyártó határozza meg az összeget.

Ördög Nóra és Till Attila televíziós műsorvezetők feladata a szemléletformáló kampányban az lesz, hogy hasznos információkat, tippet-trükköket osszanak majd meg a lakossággal arról, hogy miként tehetnek a környezetért, hogyan kezeljék tudatosabban a háztartásokban keletkező hulladékokat, valamint hogyan használhatják a REpontos automatákat.

„A fenntarthatóság alappillére a körforgás és sajnos még mindig nagyon kevesen vagyunk, akik szelektíven gyűjtjük a szemetet. Pedig ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy a benne lévő értékeket ki tudjuk nyerni, és újrahasznosítsuk azt.” – mondta Ördög Nóra az együttműködésről.

„Egyre több a műanyag csomagolóanyag körülöttünk, minden általunk termelt ilyen típusú csomagolás nagy részben szemétté válik, amit egyszerűen elégetünk vagy elásunk. Ez ellen minél előbb tennünk kell tudatosan, ezt az állapotot nem lehet tovább folytatni, a jövőnk múlik azon, amit most a fenntarthatóságért teszünk. Minél inkább arra kell törekednünk, hogy egy körforgás alapú rendszer valósuljon meg, ahol a hulladékra is újrafeldolgozható alapanyagként tekintünk,” -mondta Till Attila.

A Budakeszi LIDL parkolójában tartott eseményen a két nagykövet felhívta a figyelmet arra, hogy az új visszaváltható műanyagpalackok, üvegek és alumínium dobozok csak fokozatosan jelennek meg a boltok polcain. A gyártók haladékot kaptak, június 30-ig hozhatnak forgalomba nem visszaváltható csomagolásokat is. A szabály egyszerű, azt a palackot lehet visszaváltani, amiért kifizettük az 50 forintos visszaváltási díjat, és amin ott található a visszaváltási logó. A nem visszaváltható palackokat, üvegeket, aludobozokat ugyanúgy, ahogy korábban, a szelektívbe kell dobni.

A 400 négyzetméternél nagyobb üzlethelyiségeknél kötelező, hogy működjön ilyen visszaváltó automata, de a rendszerhez bárki csatlakozhat még, legyen szó boltról vagy akár vendéglátó helyiségről is. A REpont rendszerhez csatlakozó üzleteknek a MOHU kezelési díjat fizet, január óta 1600 helyen, 2000 automatát telepítettek eddig.

A sajtótájékoztatón szó esett még a kisebb boltokat érintő, úgynevezett házhoz menő REpont rendszerről. Ebben az esetben a kisboltba nem telepítenek automatát, hanem a boltos egy applikációval visszaváltja, és összegyűjti a beérkezett csomagolásokat, palackokat sértetlen formában, amiket a MOHU mobil visszaváltó autói rendszeresen elszállítanak.

A visszaváltási rendszer célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben hasznosítsák újra a Magyarországon forgalomba hozott italcsomagolásokat, hasonló rendszerek más országokban is már évek óta sikeresen működnek. A szomszédos Szlovákiában alig egy év alatt a forgalomba hozott italcsomagolások 70%-át visszaváltották a vásárlók. A REpont rendszernek köszönhetően akár 90%-osra is megnőhet idővel a visszaváltás, és eltűnhetnek az erdőkből, utak mellől szemétként eldobott palackok, üvegek, dobozok.

