Fordulat a tőzsdéken, folytatódik az emelkedés

Hangulatjavulással indult a hét a tőzsdéken, tegnap világszerte felpattantak a tőzsdék a korábbi hetekben tapasztalt esés után. A momentum a mai nap is úgy tűnik, hogy kitart, hiszen Ázsiában is nagyrészt emelkedtek a vezető részvényindex és Európában is határozott emelkedést lehet látni, valamint az USA-ban is folytatódik az erősödés. Közben felpörögtek az események mind makrogazdasági, mind gyorsjelentési fronton: itthon az MNB kamatdöntést tartott , és a nap folyamán sorban érkeztek a BMI adatok Európából és az Egyesült Államokból; közben a befektetők a vállalati gyorsjelentésekre figyelnek, a Spotify árfolyama például nagyot ugrott a vártnál jobb eredmények után, de a zárás után érkezik majd a Tesla is, amelyről még a jelentést megelőzően technikai elemzést készítettünk.