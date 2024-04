Mire lehet ma számítani a tőzsdéken?

Portfolio 2024. április 23. 08:48

Hangulatjavulással indult a hét a tőzsdéken, tegnap világszerte felpattantak a tőzsdék a korábbi hetekben tapasztalt esés után. A momentum látszólag a mai nap is kitarthat, hiszen Ázsiában is nagyrészt emelkedtek a vezető részvényindex és a határidős indexek állása alapján Európában is pozitív nyitás jöhet. Közben felpörögnek az események mind makrogazdasági, mind gyorsjelentési fronton: itthon az MNB kamatdöntést tart, és a nap folyamán sorban fognak érkezni a BMI adatok Európában és az Egyesült Államokból; a tengerentúl ma olyan nagyvállalatok jelentenek, mint a Tesla, a PepsiCo, vagy a Philip Morris.