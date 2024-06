Véget ért a konzervek és a befőttesüvegek kora: új csomagolások érkeznek a magyar polcokra is

70 éve működik a globális piacon a Tetra Pak: a csomagolóipari vállalat egyik legnagyobb európai üzeme Magyarországon, Budaörsön működik. Az üzemben több olyan, innovatív csomagolást is gyártanak, amivel a következő években találkoznak majd a magyar fogyasztók. Az iparág ugyanis folyamatosan fejlődik, a formai újításokat is meghatározza a fenntarthatóság és újrahasznosítás alapelve - mondta a Portfolio-nak Mansoor Zaman, a Tetra Pak budaörsi gyárának nemrég kinevezett igazgatója.

A Tetra Pak márkával leggyakrabban különböző italok csomagolásán találkozhatunk: mennyire népszerűek a vállalat csomagolásai Magyarországon és Európa, valamint a világ többi részén?

A Tetra Pak csomagolásai már 70 éve ismertek: innovatív aszeptikus technológiánk garantálja az élelmiszerek biztonságát és hosszú élettartamát, valamint lehetővé teszi azok szállítását a világ legeldugottabb részeire is. A célunk, hogy mindenhol biztonságos, tápláló élelmiszereket biztosítsunk az emberek számára, melyre a népesség és a fenntartható gyakorlatok iránti igény növekedésével egyre nagyobb szükség van.

A Tetra Pak 2022-ben 193 milliárd csomagot értékesített világszerte, és jelentős lépéseket tett a fenntarthatóság terén: globálisan mintegy 200 újrahasznosító üzemmel folytatott együttműködésünk révén 1,2 millió tonna kartont hasznosítottunk újra.

Ön vezeti a Tetra Pak egyik legnagyobb európai üzemét - miért döntött úgy a cég, hogy Magyarországon kezdi el gyártani csomagolásait?

Budaörsi gyárunk több mint 30 évvel ezelőtt kezdte meg működését, az üzem kezdettől fogva egyértelmű jelölt volt arra, hogy nemcsak a kelet-európai ügyfeleink számára, hanem világszerte az egyik fő kiszolgálóvá váljon. Ezt stratégiai elhelyezkedésének és a rövid szállítási időknek, valamint tengerentúli kapcsolatainak, költséghatékony működésének, technológiai felkészültségének és a magasan képzett munkaerejének köszönheti. Ma már 15 országban, mintegy 180 ügyfél igényeit elégítjük ki közvetlenül ebből az üzemből, biztosítva a hatékonyságot és a gyors kiszolgálást.

Pontosan mit gyártanak a budaörsi üzemben? Van a magyarországi gyárnak olyan egyedi terméke, amit csak itt készítenek?

Gyárunk élelmiszer-csomagolóanyagok gyártására specializálódott, mind a szobahőmérsékleten tartott, mind a hűtött termékek számára. Sokszínű magyarországi portfóliónkban olyan jól ismert csomagolások találhatók, mint a Tetra Brik - amely hűtött áruk számára kínál megoldást, s praktikus kialakítása minimalizálja a felesleges anyag-, súly- és helyfelhasználást, a Tetra Top – mely sokféle záróelemmel rendelkezik, megfelelve mind a szobahőmérsékleten tárolt ételeknek, mind a hűtött élelmiszereknek és italoknak, valamint a Tetra Recart - modern, fenntartható és sokoldalú, kizárólag Magyarországon gyártott csomagolásunk, amely a konzervek és az üvegek úttörő, karton alapú alternatívája.

Ezek együttesen 33 különböző méretben érhetőek el, amelyek a kompakt 100 ml-től a bőséges 1000 ml kiszerelésig terjednek, így a csomagolási igények széles skáláját elégítik ki.

Mi inspirálta az ún Tetra Recart csomagolás kifejlesztését? Milyen előnyöket kínál a gyártóknak és a fogyasztóknak?

A Tetra Recart kartonnal vállalatunk terve az volt, hogy egy versenyképes és magas minőségű csomagolási alternatívát kínáljon a konzervek és üvegek helyett az élelmiszerek számára. A karton - amely alkalmas zöldségek, szószok, levesek, gyümölcsök, bébiételek, készételek és állateledelek csomagolására - olyan modern és megbízható megoldást biztosít a kiskereskedőknek és az élelmiszergyártóknak, amely praktikus, költséghatékony, növeli az eladásokat és védi környezetünket. A fogyasztók számára szintén egy kényelmes és fenntartható választást jelent, amely egészséges és friss élelmiszereket biztosít.

Szögletes formájának köszönhetően akár 40%-kal kevesebb helyet foglal, mint alumíniumból vagy üvegből készült versenytársai,

különböző méreteinek köszönhetően pedig ideális családi és egyadagos kiszerelésekhez egyaránt. A csomagoláson hőkezelési technika is alkalmazható, amely biztosítja, hogy az élelmiszer felbontatlanul akár két évig is eltartható legyen eredeti minőségében. Emellett a szénlábnyoma is kisebb, mint az alumínium alapú megoldásoké. A csomagolás mintegy 70%-a megújuló és felelősen kezelt FSC™ tanúsítvánnyal rendelkező erdőkből és más, ellenőrzött forrásokból származó kartonból készül.

Milyen újításokat, technológiai fejlesztéseket vezettek be a budaörsi üzemben az elmúlt években?

Gyárunkban az évek során számos élvonalbeli megoldást és újítást vezettünk be. Ilyen például az innovatív laminálási eljárásunk, melynek használata nélkülözhetetlen volt a Tetra Recart kartoncsomagolás gyártásának beindításához. A fejlesztés részeként kezdtük meg egy egyedülálló polimert használatát, mely a karton egyedi jellemzőit biztosítja, és olyan speciális tintákat fejlesztettünk ki, amelyeket kifejezetten e forradalmi csomagolás számára szántunk.

2022-ben a létesítmény egy új nyomdagéppel is bővült, amely 20%-os kapacitás- és hatékonyságnövekedést, illetve az energiafogyasztás, valamint a termelési és technológiai hulladék csökkentésének lehetőségét biztosítja a magyarországi telephely számára. A jövőre nézve pedig az új, multicolor nyomtatási technológiánk bevezetését tervezzük, amely a Tetra Recart csomagolásokhoz elérhető színválasztékot 4-ről 6-ra bővíti, így lehetővé teszi partnereink számára, hogy minden eddiginél egyedibb és stílusosabb kartondobozokat tervezzenek termékeikhez.

Az élelmiszeriparra általánosságban egyre nagyobb nyomás nehezedik a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének szempontjából - a csomagolóipar képes kivenni a részét a probléma megoldásából? Hogyan?

Mivel a globális élelmiszerrendszerek felelősek az üvegházhatású gázok teljes kibocsátásának több mint egyharmadáért, tagadhatatlan, hogy sürgősen fel kell lépnünk az éghajlati és dekarbonizációs kihívásokkal szemben, és az élelmiszer-értéklánc minden lépcsőfokán csökkenteni kell a környezeti hatásokat a pozitív változás érdekében.

Vállalatunk folyamatosan a nyersanyag-kibocsátás csökkentésére és portfóliónk szén-dioxid-mentesítésére összpontosít a csomagolásainkban alkalmazott növényi alapú megoldások által. A fenntarthatóság iránti elkötelezettségünket mutatja az is, hogy 2030-ra nettó nulla üvegházhatású gázkibocsátást tervezünk elérni működésünk során. Ezt a célt olyan intézkedésekkel támogatjuk, mint a hőszivattyúk alkalmazása, a gyári világítás optimalizálása és a termelési szünetek minimalizálása, valamint úgy, hogy folyamatosan tanulunk a más létesítményeinkben alkalmazott, leghatékonyabb energiatakarékos gyakorlatokból. Emellett világszerte partnerségeket alakítunk ki a gyűjtési, válogatási és újrahasznosítási folyamatok javítása érdekében, ami kritikus lépés a körforgásos gazdaság felé.

Ugyanakkor különböző megoldásokat kínálunk az élelmiszeriparban tevékenykedő vállalatoknak is, hogy javítsuk üzleti tevékenységük fenntarthatóságát. Ez nemcsak a fogyasztói igények miatt fontos, amelyek a fenntarthatóbb termékek fogyasztására irányulnak, hanem a jogi szabályozások, valamint az újrahasznosítás javításának és a hulladék csökkentésének gyakorlati szempontjai miatt is.

Ön szerint a magyar fogyasztók tisztában vannak azzal, hogyan járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a hulladék újrahasznosítása és új csomagolásban történő újbóli felhasználása biztosított legyen?

A 2023-as Tetra Pak Index jelentésben szereplő fogyasztói kutatásunkból kiderül, hogy az éghajlatváltozás és más környezetvédelmi kérdések továbbra is növekvő aggodalmat jelentenek, és az igények egyre inkább összekapcsolódnak az egészséggel. A fogyasztók kétharmada szerint a környezeti tényezők hatással vannak az egészségre, és még többen vélik úgy, hogy az egészséges termékek nem árthatnak a környezetnek, a csomagolás pedig részét képezi ennek az összképnek. Ezért a fenntartható termékeknek fenntartható csomagolásban is kell lenniük, olyanokban, amelyek megújuló és újrahasznosított anyagokból készülnek, alacsony szén-dioxid-kibocsátással rendelkeznek, újrahasznosíthatók és hozzájárulnak az élelmiszer-pazarlás csökkentéséhez.

A globális trendekkel összhangban a magyar fogyasztók is egyre inkább a fenntartható termékek felé orientálódnak, tudatosabb döntéseket hoznak vásárlásaik és mindennapi szokásaik során.

Néha azonban még mindig alulinformáltak lehetnek a megvalósított fenntarthatósági megoldások mögött meghúzódó okokról és saját szerepükről a valódi változás elérésében. Ezért szükséges, hogy tájékoztassuk a fogyasztókat a fenntartható gyakorlatokról, valamint a vállalatunk és az iparág által hozott innovatív döntésekről. Egyik közelmúltbeli projektünk például az új, rögzített kupakos megoldásunk bevezetése volt a magyar piacon, egy olyan lépés, amelyet az EU egyszer használatos műanyagra vonatkozó jogszabályának támogatása érdekében tettünk. A megoldást felkínáltuk ügyfeleinknek, hogy a fogyasztók körében népszerűsíthessék a fenntartható opciókat, hatékonyan hozzájárulva a hulladék mennyiségének csökkentéséhez.

Operatív szempontból milyen konkrét fejlesztési tervei vannak a gyárral kapcsolatban az elkövetkező hónapokban/években?

Az elmúlt néhány évben intenzív fejlődési szakaszban voltunk, a jövőben pedig a teljesítmény fokozására, a hulladék további minimalizálására és a minőség javítására fogunk összpontosítani. E célok támogatása érdekében átalakítottuk gyárunk stratégiáját, hogy az összhangban legyen regionális célkitűzéseinkkel. A jövőbeni fejlesztési tevékenységeink alappillérei az ügyfélszolgálat, a biztonság, a termelékenység, a fenntartható és újrahasznosítható megoldások, valamint a munkaerő megerősítése körül forognak majd.

Kihívást jelent a megfelelő munkaerő megtalálása? Melyek azok a pozíciók, amelyekre a legnehezebb kollégákat találni? Milyen mértékben van lehetőség a szakemberek képzésére?

A magyarországi munkaerőpiac jelenlegi helyzete kihívásokat vet fel a rendelkezésre álló munkaerő tekintetében, ami mind a fehérgalléros, mind a kékgalléros szektort érinti. Vállalatunk azonban olyan erőteljes oktatási és képzési programokat hozott létre, amelyek hatékonyan készítik fel a dolgozókat a szakadék áthidalására, és céljuk, hogy a képzett szakemberek olyan generációját neveljék ki, akik zökkenőmentesen be tudnak illeszkedni működésünkbe. Emellett pedig folyamatos támogatást biztosítunk minden munkatársunk számára. Ezzel pedig arra összpontosítunk, hogy együtt tartsuk a csapatunkat, biztosítva, hogy vállalatunk továbbra is magas színvonalú munkahely maradjon.

Merre tart az élelmiszer- és csomagolóipar globális szinten? Milyen innovációkat fogunk látni a következő 3-5 évben?

A korábban említett 2023-as Tetra Pak Index jelentésből kiderül, hogy a fogyasztói preferenciák tekintetében továbbra is fontos a személyes egészség, a bolygó jóléte, valamint az igény az élelmiszer-pazarlás csökkentésére és a takarékosságra. Ez azt jelenti, hogy az élelmiszer- és csomagolóipari vállalatok csak akkor tarthatják meg vagy javíthatják piaci pozíciójukat a jövőben, ha felismerik ezeket a trendeket és alkalmazkodnak hozzájuk, a fenntartható megoldásokra összpontosítva. Ugyanakkor a termelés automatizálása révén a hatékonyságuk javításán is dolgozniuk kell, hogy lépést tartsanak a versenypiaccal és a digitalizációval.

Vegyük egy példát: a fogyasztók világszerte gyorsan hozzászoktak a kódok beolvasásához és a márkatulajdonosokkal való online interakcióhoz mi pedig elkötelezettek vagyunk amellett, hogy segítsünk ügyfeleinknek alkalmazkodni e változásokhoz. Connected Package megoldásunkkal lehetővé tesszük a vállalkozások számára, hogy egyedi digitális identitást hozzanak létre csomagolt termékeik számára, és részt vehessenek a digitális átalakulásban és közvetlen fogyasztói kapcsolatokat alakítsanak ki.

A cikk megjelenését a Tetra Pak támogatta.

