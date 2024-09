Versenyfutás az idővel - Kik lesznek a fenntarthatóság bajnokai?

Egyszerre zajlik útkeresés és dömping, a zöld innovációk, a legjobb zöld átállást segítő gyakorlatok sokaságában, miközben az idővel is versenyt kell futnia a gazdaság szereplőinek. Ebben a terhelt időszakban különösen hangsúlyos, hogy a legjobb megoldások kiemelkedhessenek, a legjobbak pozitív visszacsatolást kapjanak arról, hogy jó úton haladnak. Ezzel a céllal jött létre a Green Awards elismerés, amit 2024-ben már a harmadik éve adtunk át különböző kategóriákban: olyan nagyvállalatot, kkv-t, innovációt, programot vagy éppen személyt díjazva ezáltal, aki a környezeti és társadalmi fenntarthatóság terén kiemelkedő munkát végez. 2024-től kezdve a díj névadó támogatójával, a Green Cloud Platformmal együttműködve továbbfejlesztjük a zöld eredmények elismerését, a 2025-ös évtől kezdve egy még komplexebb, többféle szempontnak megfelelő kategóriarendszert kiépítve. 2025-ben is lesz Green Awards powered by Green Cloud díjazás, így a vállalatoknak, cégeknek már most érdemes meghatározni, hogy milyen program bemutatásával, a zöld működés egy-egy elemének kiemelésével fognak pályázni 2025 tavaszán.