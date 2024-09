Kiderültek a 2024-es év Green Awards nyertesei! - A zöld programokat és vállalatokat díjaztuk

A zsűrinek nem volt egyszerű dolga ugyanis számos kiváló pályázati anyag érkezett, egészen különböző iparágakból. Különösen nehéz volt csupán egy-egy győztest kiválasztani "Az Év Zöld Innovációja" díjra pályázók közül, ebbe a kategóriába érkezett ugyanis a legtöbb jelentkezés. "Az Év Zöld Nagyvállalata" kategóriában csupán egy győztes pályázatot kiválasztani szintén nehéz feladat volt, hiszen más iparágból, más más hatásokkal és zöldítési programokkal jelentkeztek a vállalatok. Összesen 60 pályázati anyagból választotta ki a zsűri a 18 pályázatot tartalmazó szűkített listát, azaz a shortlistet, akikből aztán a 6 győztes program, személy, vállalat is kikerült.

Kik alkották a zsűrit?

ifj. Chikán Attila, az Alteo vezérigazgatója, a BCSDH elnöke

Köves Alexandra, a Corvinus Egyetem ökológiai közgazdásza

Mécs Imre, a Green Cloud alapítója, társtulajdonosa, a Solar Markt Csoport elnöke

Nagy Gréta, a Dandelion Kft. ügyvezetője

Lássuk a 2024-es győzteseket!

Az Év Zöld Nagyvállalata: BorsodChem

Az elmúlt években a BorsodChem kiemelt figyelmet fordított az ipari tevékenységeiből fennmaradt használaton kívüli épületek bontására, tájba illesztésére. A bontási munkálatok és a rekultivációs tevékenységeik összehangolásával használták fel újra a bontások során keletkező hulladékokat építőanyagként, illetve hasznosították a rekultivációs tevékenységeikben, ezzel hozzávetőlegesen 48 750 tonna építőanyagot váltottak ki. A sósvizes medencéik rekultivációját összehangoltan végezték az új, barnamezős fenntarthatósági szempontok alapján tervezett IV. telep építésével. Az épületek alapozásából és egyéb földmunkákból kikerülő több tízezer tonna földet felhasználták a sósvíz tároló medencék feltöltésére. A medencék rekultivációjánál az Aggteleki Nemzeti Parki Igazgatósággal együttműködve két medencét a madarak számára vizes élőhellyé alakítottak. A terület azóta számos védett madár- és növényfaj otthonává vált. A BorsodChem a részben EU támogatású LIFE klímaadaptációs projekt keretében egy madármegfigyelő tornyot és egy tanösvényt is kialakított a terület mellett.

A bontásokból származó nem szennyezett hulladékokat a régi hulladéklerakóik rekultivációjánál is felhasználták, ahol eddig több mint 200 000 tonna anyagot hasznosítottak. A hulladék helyszínre szállításához egy új megközelítő utat építettek, mely a lakott területek elkerülésével csökkenti a közutak forgalmát, valamint 130 000 kg CO2 kibocsátás csökkenést eredményeztek. A sósvíz tározó medencék és a hulladéklerakóik rekultivációja után fő céljuk az olyan barnamezős területek kialakítása, melyen speciális antireflexiós napelemeket terveznek használni a madarak és rovarok megóvása miatt. A vállalat a termeléséhez szükséges vizet biztosító Sajó-folyó mennyiségi és minőségi vizsgálatán felül, évente ökológiai állapotfelmérést is végez. A vizsgálat legfőbb célja a Sajóban esetlegesen bekövetkezett ökológiai állapotváltozások nyomon követése.

A díjat átadta a Green Cloud képviselője, a Solar Markt Csoport elnöke, Mécs Imre.

Az Év Zöld Kkv-ja: Furbify

A Furbify számítástechnikai eszközök felújításával foglalkozik. Céljuk, hogy ezeknek a már egyszer legyártott eszközöknek az élettartamát meghosszabbítsák, minél többször visszakerüljenek a körforgásba, és csökkentsék a hulladékot.

Egy új számítógép legyártása nagyjából 1500 liter vizet, 240 kg szenet és 22 kg kémiai anyagot vesz igénybe. Ha valaki felújított gépet vesz, egyrészt csökkenti az új gépek iránti keresletet, valamint újrahasznosít is. A cég alaptevékenysége is a fenntarthatóságot támogatja, de a Furbify évről évre környezetkímélőbb megoldásokat vezet be. A vállalkozás 2007-ben indult egy kis szobából. Eleinte számítógépek szervizelésével és kisebb rendszerek karbantartásával foglalkoztak, majd később egy kis PC-shopot is nyitottak szlovákiai szülővárosukban. Később webshop nyitásával a közép-európai piacon is megjelentek. Ma a megrendeléseik megközelítőleg fele érkezik a magyar piacról. Mára a Furbify évente kb. 60 000 számítástechnikai eszközt újít fel és a hozzájuk kerülő gépek 80%-át a felújítási folyamat után szinte azonnal eladják, 20% lesz javítandó. A javítandó gépek 90%-a újraértékesíthető lesz, így összességében a hozzájuk kerülő gépek 2%-a az, amit egy elektromos hulladék elhordására szakosodott cégre bíznak. Termékeik csomagolása többszörösen, átlagban háromszor újrahasznosított fóliából, valamint újrahasznosított papírból áll. Az alapító-tulajdonosok és a munkavállalók is magyarok, a dolgozói létszám közel 100 fő. Közülük többen már évtizedes tapasztalattal rendelkeznek ezen a szakterületen. A női munkavállalóik aránya 56%.

A díjat átadta Nagy Gréta, a Dandelion Group ügyvezetője.

Az Év Zöld Innovációja: HeatVentors - Intelligens Hőakkumulátor

Az Intelligens Hőakkumulátor egy olyan magyar találmány, amely fázisváltó anyagok segítségével -30 és +120 Celsius fok között képes hosszú időn át energiatárolásra. Napi 1-2% energiaveszteséggel képes megtakarítani 20-50% energiát évente. Ez a technológia lehetővé teszi az energia adott hőmérsékleten történő tárolását, biztosítva a kiszámítható energiaellátást. A megoldás több mint 10 év kutatás eredménye, és magában foglalja a tárolót, hőcserélőt, fázisváltó anyagot és a szabályzórendszert. Az elmúlt évben 30 darab tároló került telepítésre nem csak Magyarországon, hanem világszerte, melyek segítségével közel 600 000 kWh energia megtakarítása lehetséges évente, ami több mint 170 tonna CO2 kibocsátás csökkentést jelent.

A hőakkumulátor az új beruházások esetében csökkenti az energiatermelő eszközök és infrastruktúra kiépítésének költségeit, valamint meglévő rendszerekben csökkenti az energiafelhasználást, növelve a hűtési-fűtési rendszerek élettartamát. A fázisváltó anyag növényi olaj alapú, nem mérgező, nem veszélyes és több mint 10 000 ciklus élettartamú, napi használat mellett is több mint 25 évig működtethető. A fázisváltás révén akár 30 kWh/m³ energiasűrűség érhető el, míg az egyedi fejlesztésű hőcserélő révén egy 60 kWh kapacitású akkumulátor 15-20 perc alatt feltölthető. Az Intelligens Hőakkumulátor széles körben alkalmazható, különösen nagy energiafelhasználású épületekben, mint hotelek, adatközpontok, kereskedelmi épületek, egészségügyi intézmények és irodaházak. A technológia megoldást nyújt hulladékhő hasznosítására és a villamosenergia tárolására is.

A díjat átadta Pokol László, a Green Cloud Platform vezérigazgatója.

Az Év Zöld Befektetése: Corvinus Gellért Campus - Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány/Budapesti Corvinus Egyetem

A Corvinus Gellért Campus a Budapesti Corvinus Egyetem újonnan felújított épülete, mely 2024 februárjában nyitotta meg kapuit. Az ingatlan tulajdonosa az egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány, amely irányította a campusfejlesztési folyamatot. A fejlesztés alapja egy közel egy éves közösségi tervezési folyamat volt, amelynek keretében az egyetemi polgárok megfogalmazták, milyen egy jövőorientált campus. A tervezés eredménye egy campus-vízió és szakmai program lett, ami alapját adta az építészeti beruházásnak.

Az építési munkálatok 2021 őszén kezdődtek meg. A régi épület elbontása és egy új épület kialakítása helyett az egyetem a meglévő épület felújítása mellett döntött. Ennek során az épületet tartószerkezetig visszabontották, lecserélődött a homlokzat, a gépészet, a födémszerkezet, a belső terek az új igények szerint kerültek kialakításra. Az új épületburokkal és egyéb, passzív tervezési eszközök alkalmazásával jelentősen sikerült csökkenteni az épület fűtési és hűtési energiaigényét. Fontos szempont volt a vízhatékonyság, a széleskörű szelektív hulladékgyűjtési infrastruktúra kialakítása és a fényszennyezés csökkentése is. A régi épület bontási és építési hulladékának 82%-át szelektíven gyűjtve előkészítették későbbi hasznosításra. Az oktatási terek akusztikus falburkolata szintén újrahasznosított anyagból készült. A parkoló méretét csökkentettük, cserébe egy 170 kerékpár tárolására alkalmas tárolót alakították ki. Az épülethez tartozik továbbá egy 1,1 hektáros, biodiverz park is, melynek öntözésigénye alacsony, a burkolt felületek mindössze a terület negyedét teszik ki. A fejlesztés eredményeképpen a Campus Magyarország legfenntarthatóbb egyetemi épülete lett, amely a LEED Gold fenntarthatósági minősítés kritériumai szerint épült és rendelkezni fog az AA+ energiahatékonysági tanúsítvánnyal is annak köszönhetően, hogy az energiaellátása napelemekre és földhőszondás hőszivattyúkra épül.

A díjat átadta Balogh Gabriella, a Portfolio Csoport képviseletében.

Az Év Jó Ügye: Auchan Magyarország edukációs projektek: Okostányér, GYERE Program, Miből Mennyit Egyek

Az Auchan Magyarország elkötelezett a helyi közösségek támogatása, valamint az egészséges táplálkozás előmozdítása mellett, ezért az utóbbi években több ilyen kezdeményezést is indított, illetve közel 60 millió forinttal támogatott az Auchan Alapítvány. Tavaly a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével (MDOSZ) együttműködve hirdették meg az OKOSTÁNYÉR® Országos Diák Tudáspróbát, amelynek elsődleges célja az egészséges táplálkozás és az aktív életmód népszerűsítése volt. Az MDOSZ 2427 általános iskolába küldte el felhívását. 6. és 7. osztályos diákokból álló 3 fős csapatok nevezését várták, akiknek egy 20 kérdésből álló online tesztsort kellett kitölteniük az egészséges táplálkozásról. Az októberi fordulóban résztvevő gyerekek között három, egyenként 150 000 Ft értékű osztálykirándulást sorsoltak ki. Az 1. forduló legjobbjai a november 18-i budapesti döntőn már személyesen mérhették össze tudásukat. Az online fordulóra közel 150 intézményéből 395 csapat jelentkezett, 1185-en töltötték ki az online forduló kérdéseit. A 16 állomásos döntőn összesen 33 csapat és közel 100 gyermek vett részt. A rendezvény lebonyolítását 50 önkéntes dietetikus és diák segítette.

Az Auchan Alapítvány és az MDOSZ együttműködése sokrétű és több éves. Az MDOSZ GYERE® – Gyermekek Egészsége Programja a helyi közösségek összefogásával szeretné visszaszorítani a gyermekkori elhízást. A program 24 magyar település általános iskolájában indult el 2022 elején. A programban résztvevő több mint 5000 diák 10 nagy, táplálkozáshoz kapcsolódó témakörrel ismerkedik meg, amelyekhez digitális és offline oktatási anyagokat dolgozott ki az MDOSZ. A projekt egy állapotfelméréssel indult, aminek eredménye a 6-12 éves korosztály tápláltsági állapotát ismertette. A program a 2023/2024-es tanév végén zárul az állapotfelmérés megismétlésével. 2023 nyarán elindult a Miből Mennyit Egyek digitális oktató program is. A programhoz csatlakozók fél éven át heti rendszereséggel személyre szabott segítséget kaptak például ahhoz, hogy milyen élelmiszerből mennyit, milyen formában és gyakorisággal érdemes fogyasztaniuk. A részvétel ingyenes volt, de regisztrációhoz kötött, a jelentkezők között pedig 40 óra dietetikai tanácsadást is kisorsoltak.

A díjat átadta Bán Zoltán, a Portfolio Csoport képviseletében.

Az Év Zöld Példaképe: Illésné Szécsi Ilona (MEHI projektvezetője)

Szécsi Ilka 2020 őszén kezdett a MEHI-ben, ahol előbb felépítette, majd az utóbbi egy évben vezette is a RenoPont lakossági felújítási tanácsadó hálózatot. Az irodák ingyenes tanácsadást nyújtanak azok számára, akik otthonuk felújításán gondolkoznak. Ilka működteti a RenoPont szervezetét, a saját és az önkormányzatokkal közös franchise irodákat, összefogja a tanácsadói közösséget. A RenoPontos tanácsadók képzésének tananyagát is ő állította össze, és több szakértővel együtt ő is oktatja, és összeállítja a vizsgákat is. A tananyagot az utóbbi egy évben nem csak a Reno tanácsadóknak, hanem vállalatok és önkormányzatok fenntarthatósági felelőseinek, ökomenedzsereknek tartott képzéseken is hasznosította. Végigkövette, javaslatokkal segítette az Otthonfelújítási Program kialakítását és elindítását. A RenoPontokat felkészítette az Otthonfelújítási Programra, hogy segíthessék a pályázat iránt érdeklődőket.

Szécsi Ilka minden kétséget kizáróan hiteles zöld személyiség. Biciklivel érkezik dolgozni a MEHI-be, és amellett, hogy egy zöld civil szervezetben dolgozik, lakóhelyén, a XI. kerületben is civilkedik. A Körtér egyesület egyik alapító-aktivistája. A Körtér - Környezettudatosak tere Újbudán saját megfogalmazása szerint egy „ökoközösség”, amelynek célja Újbuda zöldülése. A kisközösség hozzájárul a környezetbarát életmód megvalósításához, erős kapcsolatok kiépítéséhez a helyiek között, és a helyi gazdaság erősítéséhez. Azt hirdeti, hogy ’think globally, act locally”: az ökológiai válságot csak úgy tudjuk megoldani, ha a közelben élők közötti együttműködés sokkal erősebbé válik. Ilka a Szatyorbolthoz kapcsolódó Kelenföldi Zöldségkörben is alapító-aktivista.

A díjat átadta Köves Alexandra, a Covinus Egyetem ökológus közgazdásza.

Gratulálunk a győztesnek! Jövőre folytatjuk a Green Awards díjazásokat!

