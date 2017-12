A digitalizáció mentheti meg a bürokráciában fuldokló magyar vállalkozókat

Egy átlagos hazai vállalkozás már havi ezer számlánál is legalább félmillió forint megtakarítást érhet el, ha a szoftveres megoldással támogatja a számlakezelési folyamatot

Mint amikor az e-mail felváltotta a postai levelezést

bárhonnan, bármikor elérhető - Nem probléma, ha irodán kívül kell valamilyen számlázási feladatot megoldani, hiszen a szolgáltatás online.

Új szemlélet

Az egyre szorosabb versenyben komplex szolgáltatással rukkolt elő az OTP eBIZ, amely Digitális Pénzügyi Asszisztensként definiálja magát.

Bár az árversenyben több szereplő is kínál 0 forintos e-számla díjat, az OTP eBIZ ezt - elsőként - csomagtól függetlenül teszi. Másik fontos előnye, hogy össze van kötve az OTP Internetbanki szolgáltatásával is. Ez az OTP-nél bankoló cégeknek jó hír, mert ennek köszönhetőn az OTP eBIZ-ből látják, hogy megrendelőik közül ki fizetett és ki nem, sőt az OTP Internetbankba való belépés nélkül indíthatnak átutalási megbízásokat és a befogadott költség számlák kifizetése akár csoportosan is elvégezhető az OTP eBIZ-en belül

az üzleti tanácsadással és szoftver szolgáltatásokkal foglalkozó LLP Hungary felmérése szerint . A havonta minimum száz és maximum ezer bejövő számlát kezelő cégeknél elvégzett kutatásból kiderül: engedélyeztetéskor a cégek egynegyedénél több mint hat kézen megy keresztül egy-egy bizonylat, átlagosan pedig ezer forintba kerül egy számla feldolgozása. A válaszadók 70 százaléka pedig még mindig papíralapon továbbítja a számlákat, csatolt formanyomtatványok és űrlapok segítségével, így a jóváhagyási folyamat jelentős munkaidő- és költségráfordítást igényel.A költséghatékonyságot nemzetközi kutatások is igazolják: A Bruno Koch által készített E-invoicing-E-Billing, Key stakeholders as Game changers című tanulmány szerint az elektronikus és automatikus számlázás használata a normál papír alapú számlázási folyamatokhoz képes 60-80 százalékos megtakarítást eredményezhet.Nemcsak arról van szó, hogy az e-számla környezetkímélő és költséghatékony mert nem nyomtatják ki, hanem egy olyan üzletvitelt támogató szoftveres megoldásról van szó, amelynek köszönhetően a folyamatok leegyszerűsíthetőek, gyorsabbá és átláthatóbbá válnak.A technológiai fejlődés nemcsak abban jelenik meg, hogy egy számlát, bizonylatot elektronikus formában küldenek meg és fogadnak be, hanem a további kezelés technikáját is megváltoztatja, ösztönzi a felhasználókat innovatív, hatékony megoldások keresésére.A vállalkozások ma legalább egy tucat szolgáltató közül válogathatnak, ha úgy döntenek, hogy eldobják a számlatömböt vagy csak kombinálnák az e-számla előnyeit meglévő számlázási megoldásaikkal. A számlázz.hu elsők között jött elő az e-számlával, de ismert szereplő a Billingo vagy az e-számla is, de elérhető már olyan oldal is, amely a vállalkozás megadott preferenciáinak megfelelően választja ki az igényekhez leginkább illeszkedő programot.- mondta a Portfolio-nak Jósvai Tamás, az OTP eBIZ ügyvezetője.

Jósvai Tamás

A bejövő számlákat akár befotózással is fel lehet tölteni a rendszerbe, amely funkció a könyvelők számára is értékes, akiknek díjmentesen adható hozzáférés a rendszerhez, így is egyszerűsítve a cég és könyvelője közti kapcsolattartást. A programban nemcsak a feltöltött számlák és a banki adatok érhetők el könnyedén, de kompatibilis a Magyarországon használt könyvelő programok jelentős részével is.

Már a NAV-testvér is figyel

a számlatömbökre termékdíjat vetnének ki (10 ezer forint/tömb, illetve 1 ezer forint/ egyedi számlalap)

bemutatási kötelezettséget írnánk elő a papíralapú számlákra a megvásárlást követő 30, 90, 360 napon belül

a számlák végleges leadását írnák elő a NAV vagy a kormányhivatalok felé a megvásárlást követő harmadik év végével

A cikk megjelenését az OTP eBIZ Kft. támogatta.

További újdonság, hogy az OTP eBIZ-t használó cég által kiállított e-számlát minden OTP vállalkozói ügyfél - a számlán található linken keresztül - gyorsan ki tudja egyenlíteni, így megspórolva a kártyás fizetés költségeit.A programmal - más szolgáltatókhoz hasonlóan - néhány kattintással kimutatások, grafikonok is készíthetők a vállalkozás pénzügyi státuszáról.2018. július 1-jétől jön az online számlák adóhatósághoz való bekötése, vagyis a cégeknek 24 órán belül el kell küldeniük a 100 000 forint feletti ÁFA tartalommal rendelkező, belföldi üzleti partnereknek szóló számláik adatait a NAV részére. Az uniós irányelveknek megfelelően a kormány meghagyja a papíralapú tömbös számlázás lehetőségét is, azonban szakmai szervezetek nyomására annak költsége megemelkedhet. A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MOKE) szerint az online számlák bekötésének csak akkor lehet eredménye, ha a számlatömbös kiskaput is bezárják, amit úgy képzelnek el, hogyAzt nem tudni egyelőre, hogy az MOKE javaslatait figyelembe veszi-e a kormányzat, de a kézzel írt számlákkal kapcsolatban a jelenlegi tervezet világossá teszi, hogy amennyiben az áfa összege 100 ezer és 500 ezer forint között van, akkor 5 naptári napon belül, ha meghaladja az 500 ezer forintot, akkor a teljesítést követő napon kell bejelentést tenni a NAV honlapján keresztül, ami tovább bonyolítja a kézzel számlázók életét.