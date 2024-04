Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Gazdasági, a piaci folyamatokat esetlegesen befolyásoló adatok tekintetében ma érkezik itthon a MNB tavalyi utolsó negyedéves lakásárindexe, de az S&P Global Ratings hitelminősítői felülvizsgálata is kiemelkedő fontosságú esemény lesz: magyar szempontból azért is kulcsfontosságú az S&P osztályzata, mert a három nagy hitelminősítő közül jelenleg náluk a legrosszabb a besorolásunk, a BBB mínusz osztályzat egyetlen fokozattal van a befektetésre ajánlott kategória határa felett. Vállalati fronton ma is az amerikai gyorsjelentések lesznek a fókuszban, a héten a technológia szektor nagyágyúi közül többen jelentenek. A magyar piacon az OTP-re figyelhetnek elsősorban a befektetők, ma tartja közgyűlését a nagybank.A részvénypiaci folyamatokkal kiemelten foglalkozunk a május 16-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon , amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes.