A digitalizálás három varázsszava: agilitás, nyitottság és bátorság

Moderátor: Jónás László, üzletfejlesztési vezető, Design Terminal

Balogh Károly, tulajdonos, ügyvezető igazgató, Karsol Kft.

Bolla Attila, Forgácsoló és felületkezelő üzem igazgató, Knorr-Bremse Vasúti Járműrendszerek Hungária Kft.

Fodor Csaba, ügyvezető, Nyir-Gestum Kft.

Mokcsay Ádám, Vezető fejlesztő (CTO), Aeriu

Dr. Pata Ildikó, tulajdonos ügyvezető, Pata József Gépipari Kft.

Pecsenye Roland, angyal befektető, H4 Customized Software Zrt.

Fontos az agilitás

A beszélgetés résztvevői:A panelbeszélgetés felvezetőjébenelmondta, hogy a Design Terminalnál hisznek a valódi értékteremtésben és hisznek abban, hogy nem muszáj VR-szemüveget fejleszteni valamihez, hogy az értékes legyen. Valódi értéket képvisel már az is, ha mondjuk egy újfajta megoldásnak köszönhető 1-2 százalékos javulás érhető el a termelékenységben. Ennek köszönhetően ugyanis nagyon sok pénzt lehet megtakarítani.első körkérdése előtt beszélt arról is, hogy a panelbeszélgetés több résztvevőjénél javában zajlanak különböző digitalizációs folyamatok. Ezekkel kapcsolatban arra volt kíváncsi, hogy a résztvevők mostani tudásuk birtokában milyen tanácsot adnának korábbi önmaguknak, mire kellett volna jobban odafigyelniük, nagyobb hangsúly fektetniük a projektek elején.elmondta, hogy több időt adott volna saját magának a felkészülésre, azt gondolta ugyanis a fejlesztés elején, hogy az sétagalopp lesz és egy év alatt befejezik majd a fejlesztéseket. A valóság viszont az, hogy ezek a megkezdett fejlesztések még mindig tartanak. Fodor kitért arra is, hogy több kollégával dolgozott volna együtt és elárulta azt is, hogy utólag szívesebben dolgozna egy fejlesztőcsapattal, mint a saját fejlesztőivel.azt tanácsolná magának, hogy legyen agilisabb. Véleménye szerint sokkal gyorsabban, sokkal hamarabb kellett volna váltaniuk az agilis irányba. Szerinte ugyanis a mai világban egyre kevésbé működik az, hogy egy projektet akkor indítanak el, ha azt az utolsó milliméterig kidolgozták és tudják, hogy fognak a végére eljutni. Mostanra viszont megtanulták, illetve folyamatosan tanulják, hogyan tudnak agilisabban projektet menedzselni.Körülbelül három évvel ezelőtt kezdtük el fejleszteni a vállalatirányítási rendszerünket, amelyet picit mostohagyerekként, szükséges rosszként kezeltünk - jelentette ki. Majd hozzátette, sokkal kevesebb energiát is szántak a fejlesztésekre először, mint kellett volna.egyetértett azzal, hogy az ember, amikor a terv-tény világában él minden nap és a termelési értékekre koncentrál, akkor sokszor elmaradnak az olyan fejlesztések, amelyek nélkül is van élet. Balogh véleménye szerint tipikusan ilyen a digitalizáció és a különböző irányítási rendszerek bevezetése.is megerősített az agilitás fontosságát, saját startupjukat is ennek szellemében építették fel. Mokcsay beszélt arról is, hogy melyek azok a sarokpontok, amelyekre egy vállalati együttműködés során kiemelten figyelniük kell. Felhívta a figyelmet arra, hogy startupként néha az is nehézséget okoz, hogy bejussanak egy vállalathoz, mert véleménye szerint egy nagyvállalatnak általában nem magja az innováció. Éppen ezért nekik meg kell tudniuk mutatni azt, hogy megoldásaikkal tényleges sikereket lehet elérni. Rámutatott arra is, hogy egy startupnak türelmesnek kell lennie, ugyanis egy nagyvállalat sokszor nem tud kellően rugalmas lenni, mivel megvannak a saját beszerzési- és elbírálási folyamatai, amelyek időigényesek.elmondta, hogy az agilitás egyre jobban arra sarkal mindenkit, hogy az igények mentén fejlesszen dolgokat és a valós életből származó problémákra nyújtsanak megoldásokat. Véleménye szerint ma ezeknek a megoldásoknak innovatívnak, gyorsnak és könnyen felhasználhatónak kell lenniük. Ezekben nyújthat segítséget a vállalatoknak egy-egy startup, mert ezek a szereplők abban érdekeltek, hogy minél előbb a lehető leghatékonyabb megoldást kínálják az adott problémákra. Pecsenye beszélt arról is, hogy az agilis módszertan segítségével, sokkal gyorsabban választ kaphatnak arra is a vállalatok, hogy az általuk futtatott projektek iránya jó vagy nem.

Nyitottságra és bátorságra is szükség van

arra is kíváncsi volt, hogy a panelbeszélgetés résztvevői mit ajánlanának azoknak a vállalatvezetőknek, akik belefognának egy digitalizációs projekt megvalósításába. Első hozzászólókéntarról beszélt, hogy a siker titka az, hogy józan ésszel kell látni az adott céget felülről. Továbbá meg kell fogalmazni, hogy melyek azok az információk, amelyek a vállalkozást előreviszik, ezek alapján kell a digitalizációt felépíteni. Balogh hozzátette azt is, hogy mindenképpen integrálni kell a legtöbb munkaeszköznek és teljesítménynek az információját és ezeket meg kell jeleníteni olyan szinten, hogy a vezetői döntésekhez támpontokat adjon.A digitalizáció során semmi mást nem szabad elfogadni csak azt, amit az adott vállalatra szabtak, hiszen csak az lesz megfelelő és az fogja a legjobb megoldást nyújtani - jelentette kia kérdésre válaszolva.egy szóban össze tudta foglalni, hogy mit ajánl: nyitottságot. Véleménye szerint ugyanis az a legfontosabb, hogy a vállalatvezetők kellően nyitottak legyenek az újdonságok, valamint a startupok irányába.szerint nagyon fontos, hogy a vállalkozások automatizáljanak és robotizáljanak, ezekkel a megoldásokkal ugyanis kiváltható, illetve helyettesíthető az emberi munkaerő a gyártás során.Akarni kell a változást és nyitottnak kell lennie azoknak, akik változtatni, javítani akarnak folyamatokon - hangsúlyozta. Hozzátette azt is, sokkal fontosabb az, hogy gyors, felmutatható eredményeket tudjunk produkálni a digitalizáció területén, mint az, hogy egy nagy távoli célon dolgozzunk. Ennek a fajta hozzáállásnak számos előnye lehet Pecsenye szerint, konkrét példaként említette, hogy pozitív hatással lehet az együttműködésre és sokkal jobb hangulatot teremt az adott projekt megvalósítása során.a fentieket azzal egészítette ki, hogy nagyon fontos a bátorság és nem szabad félni a bukástól. Hozzátette, ha agilis jelleggel fejleszt valaki terméket, folyamatot, szolgáltatást, akkor a buktatók úgyis gyorsan elő fognak kerülni, amelyeket megoldva gyorsan lehet tovább haladni a fejlesztések helyes irányába.