Élet-halál harc folyik a munkaerőért - Földön fekvő ember a magyar autóipar

Kiemelt szerepet kap a jövőben a minőség

Azt gondolom, hogy egy jól működő, veszteségmentes vállalatnak az alapja a lean-digitális szemlélet

Az addictive manufacturing

Augmented reality (okos szemüveg használata a gyártás során)

Cobots (csavarozó robotok, amelyeket az OEM-ek 90 százaléka alkalmazza már)

Ipari IoT platform (Tier1-es beszállítók alkalmazzák, használva csökkenti meghibásodás, a leállás esélyét)

Edge to Cloud (összekapcsolt szenzorok, robotok, kamerák és mérőeszközök segítségével automatikusan generált riportok készíthetők a hibák előrejelzésére a segítségével)

Ipari -és kollaboratív robotokból álló gyártósorok tervezése gépi látással

MES+traceability

Valósidejű OEE,KPI monitoring

Prediktív karbantartás a nem tervezett állásidők csökkentésére

AR/VR technológiák kommisiózásra használják, a legújabb pedig a gépi látással ellátott, drónokkal végeztetett leltározás

Asset tracking + EHS

- jelentette ki Virág Aladár. A T-Systems Magyarország Business Operations Managere hozzátette, a minőség a jövő autóipari gyártásában is a hatékonyság záloga lesz. Ez a gyakorlatban nem jelent majd mást, mint azt, hogy a megoldásszállítókat a minőség tudja majd megkülönböztetni egymástól.Virág Aladár megnevezte az öt legfontosabb ipari digitalizációs trendet is előadásában:Virág Aladár beszélt arról is, hogy a gépekbe való betekintés, az információk onnan való származtatása, feldolgozása és visszacsatolása az, amit a T-Systemsnél is végeznek. Ezzel kapcsolatban felsorolt hat olyan projektet is, amelyeken dolgoznak a vállalatnál:

Virág Aladár, Business Operations Manager, T-Systems Magyarország

Leadership 4.0

Velenczei Róbert előadásában arról beszélt, hogy a Leadership lényege, hogy a vállalatokat úgy tesszük jobbá és hatékonnyá, hogy két dologra koncentrálunk: az egyik oldalon ott vannak a folyamatok, míg a másik oldalon ott van a lean tudás. A megvalósítás szempontjából pedig kiemelten fontos, hogy a felkészült menedzsment és emberállomány rendelkezésre álljon, illetve ezeket az embereket ellássuk a megfelelő tudással, illetve a szükséges tudást folyamatosan fejlesszük.Velenczei Róbert négy nagy járműipari kihívást azonosított előadásában: a konnektivitást, az önvezetést, az elektromobilitást és a mobilitási platformok előretörését. A Staufen country managere hozzátette, ezekkel a kihívásokkal mindenki szembesülni fog. Ezek leküzdésére, megoldására két lehetséges megoldás van: a megfelelő technológiák, vagyis a szoftverek alkalmazása, illetve a vezetési stílusok fejlesztése.A vezetési stílusokhoz kapcsolódóan Velenczei elmondta, hogy a vállalatok "evolucióját“ ebben a témában Taylortól, a leanen át az agilis rendszerig, a külső körülmények alakítják. A Staufen county managere szerint az (autó)ipar gyártó területein az agilis vezetési elvek csak bizonyos mértékig alkalmazandók, de mindenképpen alkalmazandók.Velenczei beszélt a shopfloor management rendszer alkalmazásának fontosságáról is, illetve felhívta a figyelmet arra, hogy az operatív vezetési rendszer ma, egy autóipari vállalatnál - Magyarországon és világszerte - jelentős fejlesztésre szorul.

Velenczei Róbert, Country Manager, Staufen

Négy nagy kihívásnak kell megfelelni a jövőben

Az elektormobilitás az útja a jövő járműiparának

- jelentette ki Salgó András. A BMW Group Magyarország kommunikációs igazgatója hozzátette, hogy négy hatalmas kihívással kell szembenéznie az iparágnak: a szigorodó emissziós elvárásokkal, az urbanizációs folyamat felgyorsulásával, a digitalizáció jelentőségének gyors növekedésével és az ügyfelek egyre nagyobb igényeivel a szolgáltatások területén.Salgó András előadásában kiemelte, hogy a BMW minden kihívásra képes lesz reagálni és megfelelő megoldást kínálni: egyre nagyobb szerepet kapnak a részben vagy teljesen elektromos modellek a flottájukon belül, vásárlóik pedig a világ legnagyobb töltőhálózatát használhatják majd útjaik során. A BMW Group Magyarország kommunikációs igazgatója beszélt arról is, hogy kiemelt szerepet kapnak majd modelljeikben a digitális megoldások, a járműmegosztás területén pedig a Daimlerrel együttműködve nyújtanak majd autómegosztó és egyéb mobilitási szolgáltatásokat a jövőben.

Salgó András, vállalati kommunikációs igazgató, BMW Group Magyarország

Nagy kihívás lesz a magyar járműiparnak a versenyben maradás

Moderátor: Kilián Csaba, ügyvezető főtitkár, Magyar Gépjárműipari Egyesület

Beszélgetés résztvevői:

Fonyódi Levente, ügyvezető igazgató, Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.

Győri Imre, ügyvezető igazgató, Magyarmet Finomöntöde Kft.

Körtvélyessy Géza, adminisztratív ügyvezető igazgató, Kirchhoff Hungária Kft.

Nagy Mihály, országkoordinátor, Continental Csoport Magyarország

Simon István, tulajdonos, SIMON Műanyag feldolgozó

Szabó Éva, ügyvezető igazgató, GEDIA Hungary Kft.

Ha nem hiszünk magunkban, nagyon nehéz helyzetbe kerül Magyarország

Vidéken élet-halál harcot kell vívnunk a munkaerőért és azért, hogy biztosítsuk az egyre nagyobb minőségi elvárásokat olyan árszinteken, amiket gyakorlatilag rögzítettek

Rövidtávon pesszimista vagyok, hosszú távon viszont optimistán látom a dolgokat, mert én hiszek a magyar emberekben

A Járműipar 2019 Konferencia keretében a hagyományoknak megfelelően sor került a vezetői kerekasztal beszélgetésre is, amelyben a hazai járműipar meghatározó szereplői versenyképességről és fejlesztési irányokról osztották meg véleményüket.Szabó Éva elmondta, hogy a magyar járműiparban az elmúlt évekbe tapasztalható bérrobbanás sok szereplőt hozott nehéz helyzetbe, a nagymértékű béremelések ugyanis duplán ütnek majd vissza. A megtermelt eredményből ugyanis sokkal kevesebbet tudnak majd fejlesztésekre, innovációra költeni. A helyzetet súlyosbítja, hogy a Magyarországon tapasztalható munkaerőhiány miatt lépéskényszerben vannak, béremelések nélkül ugyanis elmennek a dolgozóik.- jelentette ki Fonyódi Levente. Hozzátette, nagyon fontos a flexibilitás és agilitás, illetve mindazon technológiák, amelyek rendelkezésre állnak a gyártók részére a hatékonyabb, versenyképesebb működés megvalósítás érdekében. Kiemelte, nagyon fontos az is, hogy minden szinten a megfelelő minőségű munkaerővel dolgoztassanak a vállalatok. Abban az esetben pedig, ha a megfelelő minőségű munkaerő nem áll rendelkezésre, akkor a meglévő munkaerőt kell képezni annak érdekében, hogy utol tudjuk érni adott esetben akár Kínát.Győri Imre kiemelte, nincs más lehetőségünk, ma már nem szabad ötéves fejlesztésben gondolkodnia egy cégnek, a piaccal együtt kell élnie és képesnek kell lennie arra, hogy lekövesse annak gyors fejlődését. Hozzátette, érdekes jelenség van kialakulóban Európában: egyre több szereplő kezd együttműködni a szakmán belül. A közös egyeztetések nem a szakmáról, hanem a technológiai szintekről szólnak, vagyis arról, hogyan osszák fel a technológiai szinteket egymás között. A versenyképesség megőrzése, erősítése szempontjából az is nagyon fontos, hogy aki ma egy új gyár megépítésében, vagy a meglévő gyára fejlesztésében gondolkodik, az nem kerülheti meg a digitalizált, automatizálát és robotizált gyártást, az új üzemnek ezekkel a képességekkel rendelkeznie kell.- jelentette ki Simon István. Hozzátette ez hatalmas kihívást jelent a vállalatuknak, szeretnének Tier1 irányába menni, sokat költenek fejlesztésre és a hatékonyság növelésére, de sokszor ez is kevés. A másik nagy probléma véleménye szerint, hogy más országok sokkal tőkeerősebb Tier2-es és Tier3-as cégeivel kell versenyezniük.Körtvélyessy Géza szerint földön fekvő ember az autóipar ebben a pillanatban, a WLTP felkészületlenül ért sok szereplőt. Ennek hatására pedig több gyártó modelljének bemutatója csúszik majd a jövőben. Körtvélyessy Géza szerint komoly problémát jelent az is, hogy az Audi-sztrájk negatív hatással volt Magyarország országimázsára is. A munkavállalók által kiharcolt bérek miatt sokkal nagyobb versenyre fog kényszerülni Magyarország a jövőben a járműipari beruházásokért.- jelentette ki Nagy Mihály. Hozzátette, olyan munkavállalóink vannak, akik mindig megtalálják a megfelelő megoldásokat a problémákra. Beszélt arról is, hogy a problémák megoldásában főszerepet kap majd az innováció: az automatizálás kötelező és fontos lesz a képzési rendszerünk jó irányba történő terelése is. Továbbá fontos olyan vállalatvezetési rendszerek kialakítása, amelyek kellően hatékonyak és segítségükkel gyorsan lehet majd reagálni a piaci változásokra.

A panelbeszélgetés résztvevői (j-b): Szabo Eva, ügyvezető igazgató, GEDIA Hungary Kft.; Simon István, tulajdonos, SIMON Műanyag feldolgozó; Nagy Mihály, országkoordinátor, Continental Csoport Magyarország; Körtvélyessy Géza, adminisztratív ügyvezető igazgató, Kirchhoff Hungária Kft.; Győri Imre, ügyvezető igazgató, Magyarmet Finomöntöde Kft.; Fonyódi Levente, ügyvezető igazgató, Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.; Moderátor: Kilián Csaba, ügyvezető főtitkár, Magyar Gépjárműipari Egyesület.