Hullanak az ingyenmilliók a hétüléses családi autókra - Listával segítjük a vásárlást

Elindul a nagycsaládosok autóvásárlási programja. Legalább hétszemélyes új autó vásárlását támogatja a kormány: a legalább három gyermeket nevelő családok 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.

Az is feltűnt számunkra, hogy a februári és a júniusi induló listaárakat összehasonlítva a kereskedők inkább csökkentették az árakat. Vagyis a 2,5 millió forintos állami támogatáson felül további kedvezményeket adtak, néhány esetben ez a plusz kedvezmény a több százezer forintot is eléri. Találkoztunk olyan 7 üléses modellel is, amelyre további 2 milliós árkedvezményt biztosított a márka.

Februárban Orbán Viktor 7 pontos családtámogatási tervet ismertetett, melynek részét képezi a nagycsaládosok autóvásárlási programja.A program konkrétan így szól:Lényeges feltétel, hogy a 2,5 millió forintos támogatás az autó árának maximum 50 százalékát teheti ki. Ezt nem utólag térítik vissza, hanem már ennyivel kevesebbet kell eleve kifizetni. Fontos szabály, hogy 3 éven keresztül nem adható el a személygépkocsi, emellettA támogatást legalább három, családi pótlékra jogosult gyerek után lehet kérni, de már az anya várandósságának 12 hetében lévő gyermek is beszámítható. Feltétel továbbá, hogy a szülők egyikének legyen B-típusú jogosítványa, továbbá feltétel, hogy az igénylőnek ne legyen köztartozása, és Magyarországon bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye legyen.A részletes szabályok a Magyar Közlöny idei 40. számában találhatók meg.Fontos megjegyezni, hogy nem egyedi kereskedők akciós ajánlatait tüntettük fel, hanem az importőrök aktuális induló listaárait, a jobb összehasonlíthatóság érdekében. Kutakodásunk alatt viszont feltűnt számunkra, hogy az egyes kereskedők további akciókkal várják az érdeklődőket, ezért érdemes összevetni az egyedi ajánlatokat és személyesen felkeresni az értékesítőket (és természetesen személyesen kipróbálni az adott autót, akár a családdal.)

Az újautó-vásárlási program nyertesei várhatóan a módos nagycsaládok lesznek. A meghatározott célcsoport másik, kevésbé tehetős része viszont jövedelmi helyzeténél fogva még a 2,5 milliós vissza nem térítendő támogatás mellett sem engedheti majd meg magának, hogy milliókért új autót vegyen (ha csak nem jogosultak lesznek a fiatal házasok 10 millió forintos kamatmentes hitelére és ennek egy részét is autóvásárlásra használják fel). Az intézkedés ugyanakkor még így is több tízezer darabbal növelheti az autóeladásokat a következő években, továbbá hatással lehet a használt autók piacára, az autópark átlagéletkorára és a károsanyag-kibocsátására is. A várható piaci hatásokról részletes elemzést írtunk: