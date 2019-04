Stratégia nélkül kidobott pénz az ipar 4.0

a nyereségesség a 6 százalék feletti szintet éri el,

a hatékonyságnövelés 10 százalék feletti évente

illetve a hozzáadott érték, az legalább 100 ezer euró legyen egy főre vetítve

4-5 éve beszélgetünk az ipar 4.0 bevezetéséről és mindig mindenki elmondja, hogy ez mennyire fontos. Most arról beszéltünk, kinek milyen tapasztalatai vannak a technológia akár sziget jelleggel megvalósult bevezetéséről, de az derült ki, hogy magyar kkv körökben - de multinacionális körökben is - inkább csak beszélgetnek róla, de nagyon komoly tapasztalatra, hatáselemzésre eddig még nem került sor

aki nem erőlteti és nem jelöl ki egy vezéregyéniséget a csapatán belül, aki az ipar 4.0 bevezetéséért teljes mértékben elkötelezett, ott nem fog sikerülni megőrizni a cég versenyképességét.

A kiscsoportos workshopok egyikében a munkaerőhatékonyság emeléséről értekeztek az autóipari beszállítók, és összeszedték a hatékonyságot jelző indikátorokat, amelyek a következők:"Ezeket úgy lehetne javítani, hogy a fluktuációt kéne jelentősen lecsökkenteni, mert az egy olyan fajta tartalékot szabadíthatna fel, ami mindenféle operációs változás, illetve hatékonyságnövelési módszer felett áll és mindenre vonatkozik" - foglalta össze a csoport munkáját- számolt be, az ipar 4.0-ás workshopban elhangzottakról. Ennek ellenére arra jutottak a csoportban, hogyEgy másik asztalnál a besszállítólánc különböző szintjein lévő cégek képviselői egyeztettek. "Az autóipari TIER 1-es beszállítók számára nagyon komoly követelmények vannak, mind tanúsítványok, mind a megfelelő folyamatok meglétének tekintetében. Akik erre a szintre szeretnének felfejlődni, nagyon sokat kell tanulniuk, beruházniuk, olyan szakembereket alkalmazniuk, akik biztosítani tudják az elvárásoknak való megfelelőséget" - mondta. A beszállítói lánc 3-4 -es szintjén lévők, például felületkezelési, méréstechnikai szolgáltatásokkal foglalkozók esetében valamivel könnyebb elvárásoknak kell megfelelni, ott viszont a kapcsolatrendszer fontos, nehéz bekerülni bizonyos cégekhez, akár csak bemutatkozási lehetőséget kiharcolni, ezért fontos a konferenciákon, beszállítói napokon való megjelenés.

Nem az a cél, hogy a gyárban mindenhol monitorok legyenek, csak ott, ahol ez hozzáadott értéket képvisel, tehát a cég gyorsabb, pontosabb, jobb minőséget tud ennek köszönhetően előállítani, vagy valamilyen szinten előre lép. A stratégián túl a mentalitás is fontos, minden hol dolgoznak olyan, például idősebb dolgozók, akik megszokták az eddigi rendszereket és ellenállnak az újdonságok adaptálásának. Az ő bevonásuk nagyon nehéz, de elkerülhetetlen.

Az önvezető autózással foglalkozó asztalnálsegítségével a boeing-katasztrófa lehetséges autóipari következményeit beszélték át, hogy például milyen fontos az, hogy a megfelelő szenzorok kerüljenek a 130 km/órával autó pilot üzemmódban száguldó autókra.A kkv-k számára az ipar 4.0 adaptálásához a legjobban egy stratégia hiányzik, egy lépésekre lebontott terv.- mondtaés hozzátette, hogy először a folyamatokat kell leegyszerűsíteni, hatékonnyá tenni, ezután érdemes csak felszerelni a szenzorokat és elkezdeni a méréseket.

Lehet-e a LEAN agilis? Ebből a kérdésből indultak ki a Leadership 4.0 témáját boncolgató szakértők, akikarra jutottak, hogy bár a LEAN-ről jellemzően a hatékonyság, a hibamentesség, a gyors átfutási idő jut az emberek eszébe, de azért benne vannak a szabályok is, a standarditás. Ezzel szemben az agilis módszertan arról szól, hogy rugalmasan és gyorsan reagáljunk a kihívásokra. A csoport arra jutott, hogy a kettő ennek ellenére összeegyeztethető és erre vannak iparági példák is: egy nagy német autóipari cégnél csináltak LEAN alapon agilis vezetési módszertant, de van erre ország példa is. Japánban a LEAN és az innováció szépen megfér egymással évtizedek óta. "Az agilitás azt is jelenti, hogy egyáltalán nem azt várjuk a munkatársainktól, hogy parancsokat hajtsanak végre, sokkal inkább azt, hogy a stratégia irányt elfogadva és abban haladva önállóan kezdeményezzenek és dolgozzanak."