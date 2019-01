Magyarországon tárgyalt a Vodafone Csoport vezérigazgatója

Palkovics László, valamint Szijjártó Péter és Nick Read személyes találkozóin téma volt Magyarország digitális fejlődése, amelyben a Vodafone kulcsszerepet tölt be."Az európai gazdaságok mindegyikének, így Magyarország versenyképességének fejlődése szempontjából is kiemelkedően fontos az ötödik generációs mobiltechnológia elindítása, a Vodafone pedig a legnagyobb piacokon már készen áll rá, hogy kiváló 4G hálózatára építve az 5G hálózatok minőségét tekintve vezető szerepet töltsön be. Magyarországon az ehhez vezető úton kulcsfontosságú lépés lesz az idei évben az 5G-s frekvenciák várható értékesítése. A tenderen a Vodafone Magyarország természetesen részt fog venni, hiszen előrelátóan már az előző, 2016-os aukción is vásárolt a 3.5GHz-es tartományban frekvenciát, ezáltal jelenleg az egyetlen olyan mobilszolgáltató az országban, mely rendelkezik kereskedelmi szolgáltatás nyújtására alkalmas 5G-s frekvenciával" - mondta Nick Read.A vezérigazgató emlékeztetett rá, hogy szintén az idei évben várható az Európai Bizottság mint versenyhatóság döntése arról a 2018-ban bejelentett tranzakcióról, amelynek keretében a Vodafone Csoport 18,4 milliárd euró cégértéken megvásárolná a Liberty Global magyar, német, cseh és román leányvállalatait, így a Magyarországon 1,8 millió háztartást kiszolgáló kábel- és szélessávú internetszolgáltatót, a UPC Magyarországot is.A vezérigazgató szerint a szolgáltató stratégiája egyértelműen az, hogy magas színvonalú konvergens szolgáltatásait az országban mindenhol elérhetővé tegye, ezáltal pedig a piacvezető szolgáltató első számú kihívójaként tovább erősítse a versenyt, hozzájárulva a még innovatívabb szolgáltatások megjelenéséhez és a hálózatfejlesztések további gyorsulásához. A magyarországi digitalizáció felerősítése, a piaci verseny élénkülése egyértelműen előnyös az egész országnak, így a lakossági és az üzleti ügyfeleknek egyaránt.A Vodafone Csoport aktívan részt vesz az immár a második fázisába lépő Digitális Jólét Program megvalósításában, tagja az 5G Koalíció igazgatóságának és alapító tagja a Mesterséges Intelligencia Koalíciónak, illetve a Vodafone Magyarország Alapítvánnyal elkötelezetten támogatja a digitális oktatás fejlődését az országban.