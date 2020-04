Elképesztő trükkök a törlesztési moratóriummal? - Olvasóink kérdéseire válaszolunk

Megéri-e a moratóriumot választanom azért, hogy a be nem fizetett törlesztőrészleteket befektessem, és ebből a moratórium végén előtörlesszek? Megtehetem-e, hogy folyamatosan előtörlesztek a moratórium alatt, és így gyorsítom fel a tőketartozásom csökkenését? A babaváró hitelre is érdemes igénybe venni a moratóriumot? Mi lesz a moratóriumban érintett hitelkártyákkal, a futamidő nélküli hitelkeretekkel? Többek között ezeket a kérdéseket válaszoljuk meg az alábbiakban. Előre kell bocsátanunk: nem látunk nagy nyerészkedési lehetőséget a törlesztési moratóriumban, az valóban a rászorulóknak szól.

Mennyivel nő meg a futamidő, ha a moratóriumot választom?

Korábbi cikkünkben egy tipikus lakáshitel, egy személyi kölcsön és egy kkv beruházási hitel esetében arra jutottunk, hogy a moratórium időszakával és még néhány hónappal lesz hosszabb a futamidő a legtöbb hitel esetében. Összesen tehát közel egy évvel fog meghosszabbodni a futamidő azok számára, akik a moratóriumot választják. Ez annak a következménye, hogy a moratórium miatt elhalasztott kamatfizetést a moratórium után (egyenletesen szétterítve, kamatos kamat nélkül) úgy kell teljesíteni, hogy az a szokásos törlesztéssel együtt „beleférjen” a hitel szerződés szerinti törlesztőrészletébe. A moratórium miatt tehát a törlesztőrészlet nem emelkedhet, csak a futamidő.

A törlesztési moratórium hatása három tipikus hitelre Lakáshitel Személyi kölcsön Kkv beruházási hitel Fennálló tőketartozás 7 000 000 Ft 1 000 000 Ft 50 000 000 Ft Kamat és díj 5% 13% 3% Törlesztés ütemezése Havonta Havonta Negyedévente Jelenleg hátralévő futamidő (hónap, ill. negyedév) 120 24 12 A HITEL EREDETI LEJÁRATA 2030. március 2022. március 2023. március Törlesztőrészlet eddig 74 246 Ft 47 542 Ft 4 372 574 Ft Hátralévő eredeti visszafizetendő összeg 8 909 503 Ft 1 141 004 Ft 52 470 886 Ft HALASZTÓD KAMATFIZETÉS ÖSSZEGE 267 182 Ft 85 791 Ft 12 673 409 Ft Törlesztőrészlet 2021 elejétől (változatlan) 74 246 Ft 47 542 Ft 4 372 574 Ft SZÜKSÉGES FUTAMIDŐ HOSSZABBÍTÁS (HÓ ILL. NEGYEDÉV) 14,1 11,5 3,6 A HITEL ÚJ LEJÁRATA 2031. május 2023. február 2024. február Hátralévő új visszafizetendő összeg (közelítő számítás) 9 258 459 Ft 1 240 842 Ft 54 394 838 Ft A VISSZAFIZETENDŐ ÖSSZEG NÖVEKEDÉSE 348 956 Ft 99 838 Ft 1 923 952 Ft Forrás: Portfolio-számítás

Meg lehet-e tenni azt, hogy a moratórium alatt csak a tőkéből havonta az eddigi teljes törlesztőrészlet összegét előtörlesztem, ezzel felgyorsítom a tőketartozásom csökkenését?

Bár a sajtóban megjelent ennek lehetősége is, az általunk megkérdezett banki jogászok kizárták ezt. Volt, amelyik úgy fogalmazott, hogy ha az ügyfél a moratórium időszakában minden hónapban kizárólag a tőketartozás terhére törlesztené az eredeti törlesztőrészletnek megfelelő összeget, akkor az számára jogosulatlan előnyt jelentene, a banknak pedig hátrányt. A fizetési moratórium egyértelműen csak fizetési haladékot jelenthet, de semmiképpen sem többlet előnyt az ügyfél részére, az a jogalkotó szándékának is ellentmondana. Amennyiben a bank és az ügyfél ettől közös megegyezéssel (jellemzően a hitelszerződésben) nem tért el, a bankok a Ptk.-ban foglaltakat követik, amely szerint „Ha a pénztartozás teljesítéseként fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, azt - ha a jogosult eltérően nem rendelkezett, és egyértelmű szándéka sem ismerhető fel - elsősorban a költségekre, majd a kamatokra és végül a főtartozásra kell elszámolni.” A főtartozás, vagyis a tőketartozás tehát az utolsó helyen áll, de ettől még persze az előtörlesztések jelentősen csökkenthetik a tőketartozást is, csak nem a kamattartozást megelőzve. Márpedig ha ez így van, akkor a fenti „trükk” a valóságban nem egyéb, mint a hitel normál törlesztése, vagyis a motaróriumból való kimaradás.

Érdemes-e a moratóriumot választanom azért, hogy a 2020-ban ki nem fizetett törlesztőrészletet befektessem, és a hozammal növelt összeggel előtörlesszem a tartozásomat a moratórium végén?

Egy tisztázatlan jogi kérdés nehezíti ennek a kérdésnek a megválaszolását. Az általunk megkérdezett banki jogászok ugyanis egyelőre nem tudják megmondani, hogy az előtörlesztés ilyen esetben milyen mértékben érinti a moratórium során felhalmozódó, elhalasztott kamatfizetés összegét. Ez a 2021 elejétől törlesztendő tartozás ugyanis a rendelet szerint nem írható hozzá a hitel tőketartozásához, de a normál kamatfizetéshez sem hasonlít, hiszen nem a fennálló tőketartozás kamatláb szerinti arányában, hanem a meghosszabbított futamidő hátralévő részére egyenletesen szétterítve kell törleszteni.

Az általunk megkérdezett jogászok szerint három eset is lehetséges:

előtörlesztés során először a moratórium során elhalasztott, felhalmozott kamattartozást kell előtörleszteni, és csak ezt követően az esedékes (normál) kamattartozást és ami marad, abból a tőkét, előtörlesztés során először az elhalasztott, felhalmozott kamattartozásnak csak a legutóbbi törlesztés óta esedékessé váló részét kell előtörleszteni, a többi az esedékes „normál” kamattartozásból és a tőkéből jön le, előtörlesztés során az esedékes kamat és esetleg a tőke után lehet sorolni a moratórium során elhalasztott, felhalmozott kamattartozást, az előtörlesztés csak legvégül érinti ezt a tartozásrészt.

Hogy végül melyik forgatókönyvről egyeznek meg a bankok a jogszabályalkotókkal, annak az adós számára is van jelentősége, hiszen a 3. eset a legkedvezőbb, az 1. eset pedig a legkevésbé kedvezőbb számára. A moratórium során elhalasztott, felhalmozott kamattartozás ugyanis nem kamatozódik tovább, ezért nem érdemes túl korán előtörleszteni.

Bár nem tudjuk tehát, ha valaki él a moratóriummal akkor (akár időközben, akár 2021-ben vagy később) mit és hogyan törleszthet elő, azt azért kiszámolhatjuk, hogy 2021 elején melyik esetben mekkora lesz az adós teljes tartozása, hiszen ez is lehet egy válasz a kérdésre: amelyik megoldás (normál törlesztés vs. moratórium – befektetés - előtörlesztés kombináció) alacsonyabb tartozást ad ki, azt érdemesebb lehet választani, akármilyen is a hátralévő futamidő (mint láttuk, a moratórium kihasználása esetén hosszabb, enélkül rövidebb).

Az alábbi táblázatunkban szereplő ügyfelek a lépcsőzetes kamatozású MÁP+ kötvénybe, vagy egy annak megfelelő hozamú befektetésbe fektetik a „náluk maradó” havi törlesztőrészletet minden április 1-jétől hónap elején, egészen decemberig, január 1-jei hatállyal pedig elsősorban a tőkéből előtörlesztenek (vagyis az adós számára legjobb fenti forgatókönyvet nézzük). Az eredmények azt mutatják, hogy minél alacsonyabb a hitel kamata és minél rövidebb a hátralévő futamidő, s, annál kevésbé éri meg befektetési és előtörlesztési célból élni a moratóriummal. Minél később történik meg a befektetés elindítása (példánkban csak április 1-jén), annál inkább el is tűnhet e megoldás előnye. A számítás ugyanakkor sok tényezőre érzékeny: nem mindegy, hónapon belül mikor történik a befektetés, mikor veszi kezdetét a befektetési stratégia, pontosan milyen előtörlesztési díjat számol fel a bank, vagy milyen nettó hozamú befektetést sikerül találni. A számításban nem szerepeltettük, de azt is figyelembe kell venni, hogy az előtörlesztés számos bank számos hitele esetében az igénybe vett kamatkedvezmény elvesztésével járhat, ez még inkább ronthajta az előtörlesztési verzió előnyét.

A moratórium + befektetés + előtörlesztés megoldás hatása a tartozásra Lakáshitel Személyi kölcsön Kkv beruházási hitel Tőketartozás a moratórium kezdetén, március 19-én 7 000 000 Ft 1 000 000 Ft 50 000 000 Ft Felhalmozott kamattartozás 2021 elején moratórium esetén 267 182 Ft 85 791 Ft 12 673 409 Ft Elmaradt törlesztőrészlet-fizetés 2020-ban moratórium esetén 668 213 Ft 427 876 Ft 13 117 722 Ft Év végi állampapír-egyenleg 676 663 Ft 433 287 13 283 600 Előtörlesztés díja (1,5%, illetve 1% és 1%) 10 150 Ft 4 333 Ft 132 836 Ft TŐKETARTOZÁS MORATÓRIUM NÉLKÜL 2021 ELEJÉN 6 587 459 Ft 654 939 Ft 37 917 108 Ft TELJES TARTOZÁS MORATÓRIUM NÉLKÜL 2021 ELEJÉN 6 598 970 Ft 657 915 Ft 38 507 625 Ft TŐKETARTOZÁS MORATÓRIUM ÉS ELŐT. UTÁN 2021 ELEJÉN 6 333 487 Ft 571 046 Ft 36 849 236 Ft TELJES TARTOZÁS MORATÓRIUM ÉS ELŐT. UTÁN 2021 ELEJÉN 6 600 670 Ft 656 837 Ft 49 522 645 Ft Forrás: Portfolio-számítás

A babaváró hitelre érdemes igénybe vennem a moratóriumot?

A babaváró hitelre egyetlen speciális rendelkezést tartalmaz csak a részletszabályokat előíró rendelet: a fizetési moratórium ideje alatt nem számítják fel az állami garanciavállalási díjat, vagyis ténylegesen 0%-os kamatozású minden babaváró hitel 2020 végéig. Mindenkinek érdemes a babaváró hitel moratóriumával élnie, hiszen nincs halasztott kamatfizetés ezek esetében, a futamidő 9 hónappal és 13 nappal, vagyis a moratórium időtartamával hosszabbodik meg, a tőketörlesztés halasztása pedig növeli az adós pénzáramlásának jelenértékét. Akik babát várnak, azoknak ráadásul nagyobb tőkeösszeget engedhet el a bank (2 új gyermek esetén az aktuális tartozás 30%-át, 3 új gyermeknél az egészét), ha élnek a moratórium lehetőségével, hiszen időben később csökken csak a moratórium miatt a tőketartozásuk. Akik azonban nem vagy nem biztosan számítanak baba érkezésére, azoknak figyelembe kell venniük, hogy ez esetben nagyobb lesz a tartozásuk 5 év múlva (amit vagy végtörleszthetnek vagy magasabb kamattal tovább törleszthetnek), nekik emiatt érdemes havi részletekben befektetniük, és nem felélniük a 2020-ban kimaradó összesen csaknem 400 ezer forintnyi törlesztőrészletet.

Mi lesz a moratóriumban érintett, futamidő nélküli hitelkártyákkal, folyószámlahitelekkel?

Azt már korábban tisztáztuk, hogy ezeknél a moratórium csak a március 18-a éjfélig már lehívott vagy elköltött hitelekre vonatkozik. Ha azonban az ügyfél feltölti ezek összegével a keretét, akkor lényegében kilép a moratórium hatálya alól. Nem tisztázott egyelőre, hogy mi lesz azokkal, akik a hitelkártyájuk vagy a folyószámlahitelük esetében élnek a moratóriummal, akár tudtukon kívül (pl. a bank leállítja a beszedési megbízást, és nincs automatikus keretfeltöltés), akár tudatosan. Mivel nincs e hiteleknek törlesztőrészlete és futamideje, ezért nehéz rájuk értelmezni a rendeletet, a futamidő meghosszabbítása például nehezen definiálható fogalom ezeknél. Az MNB és a bankok közötti keringő egyik javaslat úgy szól, hogy az ő felhalmozott kamatukat 2021-ben 12 hónapra egyenletesen elosztva kelljen fizetni, de erről még nem jelent meg hivatalos döntés.