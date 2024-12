Kétszámjegyű növekedést ért el a magyar privátbanki szektor 2024-ben

A gazdasági bizonytalanságok ellenére is jó évet tudhat maga mögött a hazai privátbanki szegmens: szolgáltatók által kezelt vagyon idén lépte át a 10 000 milliárd forintot, a növekedés üteme pedig kétszámjegyű volt. Mik voltak a legnépszerűbb befektetési termékek? Milyen várakozásokkal indul a szektor a 2025-ös évnek? Mely régiók és megatrendek kerülhetnek a befektetők fókuszába jövőre? Többek között ezekről beszélt a Portfolio-nak Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője.

Milyen évet zárt a hazai privátbanki szegmens? Hogy teljesített az OTP Private Banking idén?

Bár a piacokat idén is számos változás tarkította – elég csak az amerikai elnökválasztás hatásaira gondolni a közelmúltból – azt láttuk, hogy minden geo- és gazdaságpolitikai bizonytalanság ellenére jó hozamokat lehetett elérni a kötvény- és a részvénypiacokon egyaránt. Tehát a meglévő és újonnan akvirált ügyfeleink vagyonbevonása mellett az árfolyamok változása is támogató volt, így látványosan tudott gyarapodni az általunk kezelt vagyon. Elemzőink és tanácsadóink jól kiismerik magukat a változékony piaci viszonyok között is, így ügyfélkörünk szépen tudott profitálni a piaci mozgásokból. Ennek is köszönhető, hogy a több mint 21 500 ügyfelünk általunk kezelt vagyona tavasszal átlépte 3000 milliárd forintos határt, a harmadik negyedév végére pedig már a 3300 milliárd forintot is megközelítette.

Hol helyezkedik el ezzel az összeggel az OTP Private Banking a magyar mezőnyben, milyen növekedési célt tűztek ki 2025-re?

A magyar privátbanki szolgáltatók által kezelt vagyon idén lépte át a 10 000 milliárd forintot, tehát mi ennek nagyságrendileg harmadát kezeljük. A növekedés ütemét tekintve kétszámjegyű növekedést láthattunk mind az általunk kezelt vagyon, mind a szegmens által kezelt vagyon tekintetében. Azt gondolom, hogy a jelenleg tapasztalható bizonytalan környezet jövőre is velünk marad, sőt akár fokozódhat is. De ahogy idén is bizonyítottuk, az ilyen időszakokban értékelődik fel igazán egy privát banki tanácsadó szerepe. A magam részéről a következő évre is optimista vagyok a növekedési potenciálunkat illetően.

Miként érintheti a szolgálatásokat az ügyfélszám növekedése?

Látható, hogy ügyfeleink számának és vagyonának ilyen mértékű gyarapodásával a szolgáltatásaink eléréséhez szükséges belépési limit is nyomás alá került. Az egyedi és exkluzív kiszolgálás fenntarthatósága érdekében a következő évben ebben várhatóak változások, de a pontos részleteken még dolgozunk.

Elsősorban milyen befektetéseket keresnek jelenleg az ügyfelek? Mik voltak a 2024-es év slágertermékei, és mi jöhet 2025-ben?

Miután 2024-ben sok bizonytalanság jellemezte a gazdaságot, ismét kedvelt termékké léptek elő az abszolút hozamú és a vegyes alapok, amelyeket aktív vagyonkezelés és széleskörű diverzifikáció jellemez.

Hasonló okok miatt a diszkrecionális portfoliókezelési szolgáltatásunk esetén is jelentősen nőtt a kezelt állomány. A részvénykitettséget vállalók egyrészről szívesen fektettek globális indexet követő részvényalapokba, vagy a technológiai iparágba, de ezek mellett a régiós befeketések is népszerűek maradtak. Ilyen például az április óta elérhető OTP CETOP ETF.

A kötvénypiacon inkább a devizában denominált papíroknál láttunk növekvő érdeklődést. Összeségében is elmondható, hogy enyhe elmozdulás jellemezte a teljes állományt a devizás kitettségek irányába.

Bozsogi Tamás, fotó: Stiller Ákos

Mindezeken túl kedveltek voltak még a különböző strukturált termékeink is, amelyek jó befektetési alternatívaként működtek. Sajátosságaik miatt a közvetlen részvénykockázatot nem szívesen vállalók körében is népszerűek tudtak lenni. 2025-re kitekintve a legtöbb elemzőház kedvező várakozásokkal tekint a részvénypiacra, kiemelten az USA részvénypiacára, miután Trump győzelmét követően sokan itt látnak fantáziát a várható kormányzati intézkedések miatt.

Ezekkel a várakozásokkal, a fenti trendek mentén szélesebb körű tengerentúli pozícionáltság jelenhet meg, nőhet valamelyest a kockázatvállalási hajlandóság, több részvénypiaci szegmens is az ügyfelek fókuszába kerülhet.

Emellett a nagyobb „megatrendek” – mint a mesterséges intelligencia, a robotika, és az egészségügyi befektetések – biztosan továbbra is a fókuszban maradnak. Akár az alulértékelt régiók is előtérbe kerülhetnek, ha pozitív katalizátor jelenne meg ezeken a piacokon – például az európai részvénypiac ilyen lehet nagyobb kormányzati támogatások esetén.

2025-ben jelentős kamatkifizetések várhatóak a lakossági állampapíroknál, különösen az első negyedévben. Mire számítanak, hol fog landolni ez a sok pénz, hol keresi majd a helyét?

Az állampapír kamatfizetéseket és lejáratokat tekintve – különösen az idei tapasztalatok alapján – arra számítunk, hogy ismét elsősorban a tőkepiacokon fektetik be az érintettek a felszabaduló forrásokat.

A konzervatívabb, forint alapú alternatívát kereső befektetőknek továbbra kedvező megoldást kínálhatnak a lakossági állampapírok, viszont a kockázat-, hozam- és devizakitettség mentén diverzifikáló ügyfelekkel kifejezetten aktív és intenzív időszakra számítunk.

Sőt ez már lényegében el is indult, mivel az ügyfeleinket a relatív nagy állományok miatt fokozottan érdekli, hogy mire számíthatnak a PMÁP kamatfordulók és lejáratok után. Az egyébként is rendelkezésre álló, rendkívül széles termékpalettánkon túl egyedi termékfejlesztésekkel is készülünk, illetve az ingatlanpiac iránt érdeklődőknek is tudunk kedvező hitelkonstrukciót biztosítani a finanszírozáshoz.

Változtak a gazdasági környezet bizonytalanságainak hatására a privát banki ügyfelek igényei a befektetési és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban?

Az már szinte közhely, hogy egyre többen keresik a digitális megoldásokat az élet minden területén, igaz ez a privát banki ügyfelekre is. A bizonytalanságok hatására pedig azt is láttuk, hogy a privátbanki szakmai szempontok szerint jól felépített, és megfelelően diverzifikált és - ami talán még fontosabb, hogy – rendszeresen aktualizált portfoliókra van egyre inkább igény.

Ebben jelent hatalmas segítséget az elmúlt évben bevezetett Wealth Management Platformunk, ami lehetővé tette még a nagyon komplex ügyfélportfoliók esetén is a sokkal egyszerűbb, gyorsabb, ha úgy tetszik: áramvonalasabb portfoliókialakítást, átrendezést, újrasúlyozást.

Az elmúlt hetekben szigorított a kormány a TBSZ-megtakarítások adózásán, mennyiben érinti ez a privátbanki ügyfelek számláit, mi jellemzi a TBSZ-en tartott megtakarításokat?

A módosítás a lejárat előtti megszűntetés szabályait érinti elsősorban. A TBSZ számlákat, azok rendeltetése szerint valóban hosszú távú befektetési céllal nyitják az ügyfeleink, ezért ezen, jövő évtől hatályos módosítás miatt sem jelentkezett komoly igény a tartós befektetési konstrukcióik módosítására, továbbra is nagyon népszerű a TBSZ, aktívan ajánljuk is ügyfeleinknek. A változás egyéni portfoliókra vonatkozó hatásait, illetve a lehetőségeket a tanácsadóink egyeztetik az ügyfeleinkkel, de arra számítunk, hogy jövőre a TBSZ számláink száma, és a rajtuk kezelt állomány is tovább növekedhet.

Hetek óta folyamatos gyengülést mutat a forint árfolyama: mennyire aggasztja ez a vagyonos ügyfeleket?

Egy jól diverzifikált portfólióban alapelv, hogy nem csak eszközosztályok, hanem devizák szintjén is osszuk meg a kockázatokat, így érdemes folyamatosan deviza-kitettséget tartani a befektetéseink között – aminek mértéke persze eltérhet az egyes ügyfelek egyéni preferenciái, illetve változhat a piaci lehetőségek és várakozások alapján. Tehát aki követte a befektetési ajánlásainkat, annak biztosan vannak devizában denominált eszközök is a portfóliójában, így vélhetően kevésbé aggódik. A forint és a népszerű devizák közti kamatkülönbözetek szűkülése okán látunk is valamivel nagyobb érdeklődést a devizában denominált eszközök iránt, és ebben jövőre sem várunk változást.

Sokat hallani arról, hogy egyre több privátbanki ügyfél keresi a gördülékeny generációváltás módját a vagyonkezelésben, de mennyien éltek eddig az OTP Banknál az ilyen lehetőségekkel?

Valóban, a generációváltás az egyik legfontosabb téma ebben az ügyfélkörben, hiszen egy időben előkészített vagyontranszfer számos kellemetlenségtől, sőt akár anyagi veszteségtől is megóvhatja az érintett családokat. Ebben segít a családi vagyonkezelési szolgáltatásunk, valamint a bizalmi vagyonkezelés pénzügyi kereteinek biztosítása.

Előbbit már többszáz ügyfelünk választotta, és utóbbi esetén is a várakozásainkat felülmúló az érdeklődés, és a megvalósított számlanyitások száma is. Fontos látni, hogy még a szerencsésebb történelmű nyugat-európai országokban is – ahol akár évszázados hagyománya van ennek – előfordulnak sikertelen generációváltások, a magyar családok széles köre azonban ezekben az években szembesül először ennek kihívásaival.

Ezért is fontos számunkra, hogy ügyfeleink lehetőségeik teljes tudatában, időben gondoskodhassanak családjuk vagyoni biztonságáról, akár generációkon átívelően. Az utódlásmenedzsmentet támogató, a régióban kifejezetten fejlettnek és széleskörűnek számító magyarországi jogi lehetőségek és az OTP Private Banking infrastruktúrája ehhez kiváló hátteret is biztosít.

A cikk megjelenését az OTP Bank Nyrt. támogatta.

Címlapkép forrása: Akos Stiller