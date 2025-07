Hitel-előminősítéssel és előzetes értékbecsléssel érdemes készülni az Otthon Startra

Az MBH Banknál is elérhető lesz a 3%-os kedvezményes hitel az elsőlakás-vásárlóknak – közölte a hitelintézet, amely szerint hitel-előminősítéssel és előzetes értékbecsléssel érdemes készülni az Otthon Start lakáshitel felvételére.

A társaság elindította az Otthon Start Program keretében elérhető 3%-os kamatozású hitelkonstrukció kialakítását annak érdekében, hogy szeptembertől elérhetővé váljon a banknál a kormány által bejelentett támogatás, amely az első ingatlanjuk megvásárlásában segíti a fiatalokat – közölték.

A bank most is lehetőséget nyújt hitel-előminősítésre, amely segíti az ügyfeleket abban, hogy pontos képet kapjanak hitelképességükről és a számukra elérhető maximális hitelösszegről. Emellett igényelhető az előzetes értékbecslés is, amely hasznos támogatást nyújt a megfelelő ingatlan kiválasztásában.

A hitelintézet elemzése szerint a 18–39 éves korosztály – amely több mint 2,5 millió főt jelent– lehet az Otthon Start Program legfőbb célcsoportja. Jelenleg is magas azoknak a fiataloknak az aránya, akik első lakásvásárlás előtt állnak:

Budapesten az új lakásvásárlók mintegy 26, míg vidéken 31%-a sorolható ebbe a kategóriába.

A kedvezményes hitellel megjelenő keresletnövekedés ösztönzőleg hathat a használtlakás-piacra és az új építésekre egyaránt. A 3%-os kamattal kínált lakáshitel akár havi 240 ezer forintos törlesztőrészlet mellett is elérhető, ami versenyképes alternatívája lehet a bérlésnek – különösen annak fényében, hogy az átlagos fővárosi bérleti díjak jelenleg 250 ezer forint körül alakulnak. A konstrukció tehát a bérleti piacra is nyomást gyakorolhat, ami árcsökkenést eredményezhet – vélik a banknál.

