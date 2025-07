A Deutsche Bank ad hitelt Nagy-Britannia egyik legnagyobb ingatlanprojektjére

A hitelügylet, amely az Egyesült Királyság történetének egyik legnagyobb ingatlanfinanszírozása, a Deutsche Finance International és a Yoo Capital tulajdonában lévő vállalkozás refinanszírozását és újratőkésítését szolgálja. A megállapodást a JPMorgan Chase & Co. és az Evercore szervezte meg.

A tranzakció a londoni kereskedelmi ingatlanpiac iránti bizalom visszatérésének újabb jele,

hiszen a bankok még a nagyobb projektek finanszírozásáért is versenyeznek. A folyamat során több mint 15 hitelező, köztük befektetési bankok, kereskedelmi bankok és kötvényalapok nyújtottak be ajánlatot.

A projekt, amely a történelmi rendezvényhelyszín 2,1 milliárd fontos átalakítását foglalja magában, várhatóan idén ősszel fejeződik be. Az új hitel refinanszírozza a Goldman Sachs Group Inc. vagyonkezelési részlege által 2020-ban nyújtott 875 millió fontos fejlesztési hitelt is.

A fejlesztés 1,5 millió négyzetlábnyi új művészeti, szórakoztató és kiállítási teret, szállodákat, bárokat és éttermeket foglal magában. Az új hitel kamata meghaladja az 5%-ot.

A DFI és a Yoo Capital 2017-ben 296 millió fontért vásárolta meg az Olympia létesítményt. Az új ötéveshitel a projekt befejezésétől, amely várhatóan őszre esik, a "stabilizációs időszakig" finanszírozza a vállalkozást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images