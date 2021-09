A nemzetközi helyzet fokozódik: végleg elbukta a középtávú trendet az amerikai részvénypiac

Az utóbbi napokban megszűnt a megszokott forgatókönyv az amerikai részvénypiacokon, amelyek a világ vezetői közé tartoztak a másfél éve tartó emelkedő trendben. A befektetők a korrekciót már nem vették meg, hanem egyre inkább az eladói oldalon léptek fel. A tegnapi napon egyértelmű disztribúció zajlott le a szektorok és ágazatok többségében, nagy szereplők igyekeztek minél gyorsabban megszabadulni a részvényeiktől. Különösen nagy ütést kaptak a technológiai papírok, amelyek korábban éppen az emelkedés fő motorjai voltak. Minden jel arra mutat, hogy a középtávú trendnek vége a tengerentúlon, ami a globális piacokra is komoly hatással lesz. Technikai elemzésünkben azt vizsgáltuk, hogy mi következhet most a részvénypiacokon.

Az elmúlt hetekben, hónapokban többször felhívtuk a figyelmet a gyengülő trendre, a piac szélességének beszűkülésére, illetve arra, hogy mik a medvepiac jelei. Még ha voltak és vannak is erősebb ágazatok vagy a piac egyes szegmensei (például nagy kapitalizáció, növekedési papírok, mémrészvények), a széles értelemben vett részvénypiac egy ideje már gyengélkedett és a tegnapi nappal befejezte régóta tartó emelkedő trendjét, legalábbis középtávon. Természetesen a befektetői bizalom eltűnésének a hátterében számos fundamentumokra, makrogazdaságra visszavezethető tényező van, és az ezekkel kapcsolatos aggodalomnak több jele is volt, amelyekkel több cikkben is külön foglalkoztunk:

Múlt héten először fordult elő, hogy egy teljes szektor - az ipari - egyértelmű csökkenő trendbe kerüljön.

Korábban már megtörtént az is, hogy ágazatok is hasonló módon fordultak a déli irányba, ezek közé tartoztak például a fegyvergyártók.

Az S&P 500 és több vezető index visszaesett az 50 napos mozgóátlagának közelébe, és már múlt héten is kétséges volt, hogy ezúttal képes lesz-e visszakapaszkodni innen. Ennek a jelentősége azért nagy, mert a tegnapi eséssel egyértelműen ez alá esett a mutató, végleg megpecsételve középtávú trendjét. Emiatt akkor a legszélesebb körben figyelt index pozitív értékelését is visszavontuk.

Külön érdemes megnézni, hogy a historikus tapasztalatok alapján melyek azok a jelek, amik egy hasonló fordulatra figyelmeztetnek. Ezekből az utóbbi napokban jó pár felbukkant.

Szintén aggodalomra adott okot, hogy mennyire kevés, de nagy részvényen múlik az, hogy a piac tovább emelkedjen. Ha ezek is bedobják a törülközőt, ami most jó pár esetben meg is történt, akkor nagyobb esés is előfordulhat, ennek az esélye most jelentős mértékben megnőtt.

A piaci indikátorok már júliusban és augusztusban többször is jelezték, hogy a felszín alatt nincs egységes emelkedés, sokan leszakadtak a trendről.

Az időzítés szempontjából a legkevésbé használható, de számos esetben, számos elemzés hívta fel a figyelmet, hogy az árazás magas, ami behatárolja felfelé a lehetőségeket.

Az ezekkel kapcsolatos jeleket és tényezőket érdemes a továbbiakban is követni, mert nemcsak egy emelkedő trendben árulhatnak el sokat a befektetők lelkiállapotáról, hanem egy talajt vesztett, vagy oldalazó tőzsdén is.

SPX

Az S&P 500-nál a tegnapi nap tanúsága, hogy végleg elveszett az egyébként is erősen megkopott remény az 50 napos mozgóátlag feletti zóna gyors visszahódítására. Ez alapfeltétele és rendszeres jelensége volt az emelkedő trendnek. Innentől fogva sokkal kisebb a valószínűsége annak, hogy idén még felfelé vezet az út, és bár még csökkenő trendről nem beszélhetünk, ennek is nagymértékben megnőtt az esélye. Középtávú értékelésünk az új rendszer bevezetése óta ebben az indexben még sosem volt az 50-es szint alatt, most ez is bekövetkezett, még ha csak nagyon enyhe mértékben is.