Lakáshitelek: durva drágulásra felkészülni, hétfőtől új világ jön!

A korábbi, több alkalommal módosult 14/1991. (XI. 26.) IM-rendelet helyébe lép a 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet, amely korszerűsíti a közjegyzői díjszabást.

Az új díjrendelet hatálya alá a létező 23 közjegyzői nemperes eljárásból 20 tartozik, a három kivételt a fizetési meghagyásos eljárás, az európai fizetési meghagyásos eljárás és a végrehajtási eljárás jelenti, ezek díja nem változik.

A 20 érintett közjegyzői eljárás közül 7 eljárás során változnak a díjtételek, például nem változik a hitelbiztosítéki nyilvántartással kapcsolatos eljárások díjszabása sem.

A közjegyzők díja továbbra is a munkadíjból és a költségtérítésből tevődik össze. A költségtérítés a költségátalányból és a készkiadásokból áll, előbbi főszabály szerint a munkadíj 40%-át teszi ki. A munkadíjat az ügyérték (pl. hitelösszeg) alapján sávos meghatározás szerint, ennek hiányában a tevékenységre fordított idő alapján számítják ki.

A munkadíj kiszámítása során alkalmazott sávokban az eddigihez képest megjelenik a 200 millió és 500 millió, valamint az 500 millió forint feletti sáv. A sávok szerinti munkadíj egy fix összegből és a sáv alsó határát meghaladó ügyérték %-os hányadából tevődik össze.

A munkadíj kiszámítás során figyelembe vehető ügyérték maximális mértéke egyúttal 200 millió forintról 1 milliárd forintra emelkedik.

A hazai banki gyakorlatban az általunk vizsgált lakáshitelek esetében jellemzően az adósok egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatának a közjegyzői okiratba foglalásáról van szó. Az ilyen egyoldalú jognyilatkozatok esetében (hasonlóan a jognyilatkozatok közokiratba foglalásához) a rendeletben meghatározott munkadíj kétharmadát kell felszámítani, ami önmagában 17%-os mértékű emelést jelent.

További változás, hogy az ügyérték szerinti munkadíj fix tételei is emelkednek, az emelkedés mértéke számos eljárásban ügyértéksávonként 2250 forint. A tevékenységre fordított idő szerinti munkadíj megkezdett óránként 1500 forintról 5500 forintra nő.

Drágul az okiratról készített hiteles másolat díja is, a korábbi oldalanként 300 forintos díj 750 forintra növekszik.

Emelkedik a jegyzőkönyvi tanúsítvány, az okiratmegőrzés, a testületi ülés, a testületi határozat, a versenytárgyalás, az árverés, a sorolás és az egyéb jogi jelentőségű tény tanúsításának, vagy a jognyilatkozat, végrendelet okiratba foglalásáért felszámított munkadíj is. Többet kell fizetni a hagyatéki eljárásért is.

Nem drágul viszont az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó, kamattámogatással érintett kölcsönszerződés és jelzálogszerződés közokiratba foglalásának a díja (az alábbiakban egy nem ide tartozó lakáshitelpéldát nézünk meg).

Újdonság a korábbi szabályozáshoz képest, hogy októbertől a helyszíni (vagyis nem a közjegyzői irodában végzett) eljárás esetén ezentúl a munkadíj másfélszeresét kell fizetni, ami hazai bankok gyakorlatának ismeretében további drágulást jelent, mivel a közjegyző számos esetben a bankfiókban készíti el az okiratot annak érdekében, hogy az ügyintézők azonnal meg tudják válaszolni az esetleges kérdéseket.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara tájékoztatója alapján dióhéjban az alábbi változásokra számíthatunk október 1-jétől:Egy hazai bank számításait segítségül hívva megnéztük, hogy egy 12 millió forintos lakáshitelhez kapcsolódó egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat okiratba foglalása esetén miként emelkednek a közjegyzői díjak. A példában szereplő kölcsönfelvétel során 20 oldalas közjegyzői okirattal és 3 ügyfélpéldánnyal (hivatalos szóval kiadmánnyal), bankfiókban végzett közjegyzői közreműködéssel számoltunk. Példánkban a közjegyző által felszámított teljes díj 3,5-szeresére emelkedett! Közjegyzői irodában végzett ügyintézés mellett is több mint 2,5-szeres a drágulás. Mivel a THM-rendelet szerint a közjegyzői díj nem része a hitelek THM-ének, ezért ez egyfajta rejtett hiteldrágulás vagy a hitelfelvevő, vagy a hitelt folyósító bank számára.

UniCredit : a bank visszatéríti a közjegyzői okirat díját.

a bank visszatéríti a közjegyzői okirat díját. MKB Bank : visszatérítik a közjegyzői okiratba foglalás díját maximum 50 000 forintig.

: visszatérítik a közjegyzői okiratba foglalás díját maximum 50 000 forintig. Gránit Bank : visszatérítik a közjegyzői okiratba foglalás díját maximum 40 000 forintig a 2018. december 31-ig hiánytalanul befogadott és legkésőbb 2019. március 31-g folyósított jelzáloghiteleknél.

visszatérítik a közjegyzői okiratba foglalás díját maximum 40 000 forintig a 2018. december 31-ig hiánytalanul befogadott és legkésőbb 2019. március 31-g folyósított jelzáloghiteleknél. Takarék Kereskedelmi Bank : a legkésőbb 2018. december 31. napjáig átvett, és legkésőbb 2019. március 31. napjáig szerződött, 3 millió Ft feletti összegű jelzáloghitelek esetén (Takarék Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Kölcsönök esetén hitelösszegtől függetlenül) a bank átvállalja a közjegyzői költség összegét legfeljebb 50 000 forintig.

: a legkésőbb 2018. december 31. napjáig átvett, és legkésőbb 2019. március 31. napjáig szerződött, 3 millió Ft feletti összegű jelzáloghitelek esetén (Takarék Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Kölcsönök esetén hitelösszegtől függetlenül) a bank átvállalja a közjegyzői költség összegét legfeljebb 50 000 forintig. OTP Bank : a közjegyzői költséget hitelkiváltás esetén teljes mértékben feltétel nélkül, egyéb esetben az 50%-át az OTP Jelzálogbank utólag megtéríti, ha 1. új OTP Lakástakarék megtakarítást kötünk minimum 20 000 forintos havi betéttel és azt legalább 3 évig fizetjük is, 2. a meglévő megtakarításunk (amelyből legalább egy év még hátra van) havi betétösszegét 20 000 forintra emeljük, 3. meglévő, 20 000 forintos betéttel gyűjtött OTP-s megtakarításunkat rendben fizetjük tovább. Minősített Fogyasztóbarát Hitelnél ilyen feltétel nincs az 50 százalékos díjkedvezményre, az adósságrendezésénél pedig szintén teljes visszatérítés van.

a közjegyzői költséget hitelkiváltás esetén teljes mértékben feltétel nélkül, egyéb esetben az 50%-át az OTP Jelzálogbank utólag megtéríti, ha 1. új OTP Lakástakarék megtakarítást kötünk minimum 20 000 forintos havi betéttel és azt legalább 3 évig fizetjük is, 2. a meglévő megtakarításunk (amelyből legalább egy év még hátra van) havi betétösszegét 20 000 forintra emeljük, 3. meglévő, 20 000 forintos betéttel gyűjtött OTP-s megtakarításunkat rendben fizetjük tovább. Minősített Fogyasztóbarát Hitelnél ilyen feltétel nincs az 50 százalékos díjkedvezményre, az adósságrendezésénél pedig szintén teljes visszatérítés van. CIB Bank : nincs közjegyzői okiratba foglalásra vonatkozó kedvezmény. A díj megállapítása a közjegyzői díjszabás szerint történik.

: nincs közjegyzői okiratba foglalásra vonatkozó kedvezmény. A díj megállapítása a közjegyzői díjszabás szerint történik. Budapest Bank : a kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalás költségét visszatéríti a bank maximum 40 000 Ft értékben, 5 000 000 Ft, vagy afeletti hitelösszeg esetén. Az akció forint alapú lakáshitelre (vásárlásra, bővítésre), Otthonteremtő hitelre (használt lakás vásárlásra), illetve Enyhítő hitelre terjed ki.

a kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalás költségét visszatéríti a bank maximum 40 000 Ft értékben, 5 000 000 Ft, vagy afeletti hitelösszeg esetén. Az akció forint alapú lakáshitelre (vásárlásra, bővítésre), Otthonteremtő hitelre (használt lakás vásárlásra), illetve Enyhítő hitelre terjed ki. K&H Bank: 2018. szeptember 17. - 2018. november 30. között befogadott hiteligénylések esetén a bank 60 000 forintig visszatéríti a díjat.

Erste Bank : Visszatérítik a hiteligénylés induló költségeit, köztük a közjegyzői okiratba foglalás díját 50 000 forintig.

Visszatérítik a hiteligénylés induló költségeit, köztük a közjegyzői okiratba foglalás díját 50 000 forintig. Raiffeisen Bank: nincs közjegyzői díjra vonatkozó akció.

Ahogy a fentiekből is kiderült, jelen helyzet alapján a közjegyzői díjak emelkedése az esetek többségében (főleg a nagyobb összegű hiteleknél) a hitelfelvevőket fogja sújtani. Ez igaz azokra a bankokra is, amelyek egyáltalán nem alkalmaznak visszatérítést, és azokra is, amelyek csak bizonyos fix összegig térítik meg az ügyfeleknek a közjegyzői díjat. Kérdés, a lakáshitelfelvevőkért folytatott verseny mennyire készteti az eddigieknél még nagyobb kedvezmények nyújtására a bankokat a következő hónapokban, években.