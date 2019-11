Ez lehet a jó munkaerő megtartásának egyik kulcsa – Érdemes lépnie a cégeknek

Ahány munkavállaló, annyi reakció érkezhet a céges csapatépítéssel kapcsolatban. Van, aki lelkes, más gyűlöli, megint más pedig kötelességtudatból eltűri és átvészeli. Vezetőként épp ezért hatalmas a felelősség: egy olyan program, ami élményt nyújt, és eközben szakmailag hozzáadott értéke is van, ugyanis emeli a kollégák közti bizalmi kapcsolatot, rendezheti a munkahelyi konfliktusokat, segíti a kommunikációt, növeli az elkötelezettséget a cég felé, épp ezért pozitív hatással lehet a munkaerő-megtartásra. De mégis milyen a jó csapatépítő? Mire kell figyelni a szervezés közben? Milyen programok kellenek ahhoz, hogy egy csoportból csapat legyen? Többek között erre kerestük a választ.

A vállalati csapatépítő bizonyos dolgozók számára áldás, mások szerint viszont átok. Van, aki minden évben nagyon várja, hogy a munkahelyen kívül tölthessen el némi időt a munkatársaival, mások viszont ódzkodnak az egésztől.

Egy csapatépítésnek akkor van értelme, ha az önmagában olyan élményt ad a csapatnak, ami az utána következő hónapok nehézségeit vagy a munka okozta stresszt feledteti, túllendíti a csapatot ezen

– mondta a Portfolio-nak Szűts Ildikó, az Országos Humánmenedzsment Egyesület (OHE) elnöke, aki szerint a jó csapatépítő nem csak a szórakozásról, kötetlen beszélgetésről, iszogatásról szól, hanem van lehetőség átbeszélni a kollégákat érintő kérdéseket, közös célokat meghatározni. Szűts szerint egy jó csapatépítőnek munkaerő-megtartó hatása is lehet, hiszen segíti a munkatársak közötti kommunikációt, akár lehetőséget teremthet bizonyos munkahelyi konfliktusok megbeszélésére is, növelheti a teljesítményt és a munkahely iránti elkötelezettséget is. A szakember szerint azonban nagyon fontos, hogy a vezetők, HR-esek nagyon tudatosan készüljenek a programokkal.

"Mindenképpen kell egy külső facilitátor. Hogy ez egy tréner, egy coach vagy akár egy saját vezető kolléga, aki ebben profi, ez a cégtől függ. Érdemes a csapatépítő előtt felmérni, mit várnak a közös programtól a kollégák, egyáltalán milyen elfoglaltságra lennének nyitottak, így elkerülhetők a kényelmetlen szituációk" – javasolja Szűts Ildikó. Fontos ugyanis, hogy tényleg mindenki jól érezze magát, hogy az együttműködést és kommunikációt tudatosan fejlesszék.

Azt szoktam mondani, hogy ez egy áldozat a résztvevők részéről. A cég anyagiakat áldoz azért, hogy megteremtse a csapatépítés keretrendszerét, a munkavállaló pedig a saját szabadidejét áldozza fel. Ha ezt az egyensúlyt meg lehet teremteni és közös értékeket építeni, az jó

– jegyezte meg, hozzátéve, egyre több cég szervezi a csapatépítőt hotelekbe, ahol több programlehetőség is van. Viszont önmagában a korlátlan wellness, mint elfoglaltság, véleménye szerint nem elég.

Milyen programokat keresnek a cégek?

A Greenfield Hotel Golf & Spa rendszeresen ad helyt céges csapatépítőknek.

"Eddig átlagosan évente kb. 80 és 100 közötti rendezvény kerül megrendezésre, melyek között megtalálható a kis létszámú vezetői tréningektől a 250 fős konferenciákig minden a palettán" – írták megkeresésünkre, hozzátéve,

a csapatépítés esetén a cégek rendszerint kombinálják a szakmai programot a szálloda nyújtotta lehetőségekkel.

Tapasztalatuk szerint népszerű program a golf, egyrészt, mert kezdőknek és haladóknak egyaránt szóba jöhet, másrészt csoportosan is lehet játszani.

"Óriási előny önmagában is a szállodát körülölelő óriási zöldterület, ami nagyon sok lehetőséget kínál az outdoor programokhoz" – írták.

Egy csapatépítőn óhatatlanul előfordulhat, hogy néhány embernek nincs kedve valamelyik programhoz. A Greenfield megkeresésünkre közölte, ők ezzel ritkán találkoznak, tapasztalatuk szerint a jól megszervezett, összetett programokból ritkán akar kimaradni valaki.

"Azért ezekre a lehetőségekre is fel vagyunk készülve. Szállodánk SPA világa, a számtalan gyógy- és kényeztető kezelés széles palettája várja a vendégeket, de arra is van lehetőség, hogy a csapatépítő program levezetéseként részt vegyenek egy közös szaunaszeánszon is" – írta a hotel, hozzátéve, sok cég él az egyedi "soft all inclusive" ellátás lehetőségével, amely lehetővé teszi az esti órákban korlátlan alkoholos italfogyasztást, valamint egész nap ásványvíz, kávé, tea és gyümölcslé is fogyasztható a háromszori főétkezés mellett.

Ez az ellátásforma a szervezőknek is könnyedséget jelent az előre kiszámítható és tervezhető költségek miatt

– jegyzeték meg. Elárulták, hogy gyakoriak a cégek részéről az extrémebb kérések, náluk például volt már lovaspóló program is, de nagyon keresik a különböző lövészprogramok is. Ezen kívül volt már tutajépítés és evezős program is a szálloda mögötti kis tóban.

A Greenfield Hotel azt javasolja, hogy a tavaszi és őszi, vagyis a kiemelt konferencia időszak előtt a cégek már hónapokkal előbb foglalják le a szállást.

Ahhoz, hogy a céges rendezvény esetén ne kelljen kompromisszumot kötni az esetleges kapacitáshiány miatt, fontos, hogy a vezetők időben lépjenek

– jegyezték meg.

A cikk megjelenését a Greenfield Hotel Golf & Spa támogatta.